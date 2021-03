SUA: Cât i-ar costa taxa propusă pe averea „ultra-bogaților” pe Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates și Mark Zuckerberg

Legea introdusă de senatoarea Elizabeth Warren din Massachusetts ar impune o taxă anuală de 2% asupra persoanelor cu o avere netă situată între 50 de milioane și un miliard de dolari, aceasta crescând la 3% pentru averile de peste un miliard de dolari.Warren a afirmat că în jur de 100.000 de familii americane vor intra sub incidența taxei și că miliardarii țării vor plăti aproximativ jumătate din suma ce ar urma să fie colectată la bugetul SUA.Cei 650 de miliardari din SUA au o avere totală de aproximativ 4,2 trilioane de dolari potrivit organizațiilor Americans for Tax Fairness și Institute (ATF) for Policy Studies Project on Inequality (IPS), aceștia bazându-și estimarea pe datele Forbes.În jur de o treime din totalul sarcinii fiscale ce ar fi impusă de noua lege ar fi suportată de cei mai bogați 15 americani care au o avere netă totală de 2,1 trilioane de dolari, potrivit celor două grupuri.O analiză separată realizată de Universitatea Berkeley din California citată de senatoarea Warren în expunerea de motive a legii estimează că noua taxă ar colecta 3 trilioane de dolari în decurs de 10 ani.Uite cât ar fi avut de plătit anul trecut Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates și Mark Zuckerberg - cei mai bogați 4 americani - dacă noua taxă propusă ar fi fost în vigoare în 2020.CEO-ul demisionar al Amazon ar fi plătit 5,7 miliarde de dolari, potrivit calculelor ATF și IPS, având o avere estimată la 191,2 miliarde de dolari la sfârșitul lui 2020. Legiuitorii din statul Washington au propus la rândul lor o taxă locală asupra averii miliardarilor.Musk, miliardarul tech din spatele Tesla, SpaceX și Neuralink, ar fi plătit 4,6 miliarde de dolari anul trecut sub planul lui Warren, având o avere de 153,5 miliarde de dolari la finele anului trecut după ce avuția sa a crescut de mai mult de 6 ori în 10 luni.Gates, care a avut o avere de 120 de miliarde de dolari în luna decembrie ar fi plătit o taxă de 3,6 miliarde de dolari pentru anul trecut.Cu o avere de 99,9 miliarde de dolari la sfârșitul lui 2020, fondatorul și CEO-ul Facebook ar fi avut de plată în jur de 3 miliarde de dolari, potrivit ATF și IPS.