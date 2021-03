Firmele nu pot da angajaților cei 1.500 lei pentru creșă sau grădiniță pentru că nu-s norme. Cornel Grama: Au trântit pur și simplu în Codul fiscal textul de două rânduri

Rămâne de văzut dacă și când va face Ministerul Finanțelor modificările necesare pentru că facilitatea este una bună, dorită de mulți salariați care au copii.





De ce s-a ajuns aici? Ar fi trebuit ca Ministerul Finanțelor să vină cu modificări pe HG1/2016. Adică pe norme.Surse din Ministerul Finanțelor au spus pentru HotNews.ro că se știe de problemă și „se lucrează la găsirea variantelor”.Am discutat și cu expertul în fiscalitate - consultantul Cornel Grama.„Nu se știe cum se aplică. Ce documente îți trebuie pentru cei 1500 lei? Dacă creșa costă mai mult de 1500 lei, cum se procedează? Cum se întâmplă efectiv scăderea celor 1.500 lei din impozit pe profit - impozit pe salarii sau TVA? Dacă are pierdere firma mai beneficiază de facilitate salariații? Poate fi și discriminare între salariați... ce vină are un angajat ca e la o firmă cu impozit pe profit față de altul care are copii și e la o firmă microîntreprindere? O grămada de întrebări sunt. Au trântit pur și simplu în Codul fiscal textul de două rânduri, dar nimeni nu știe cum se aplică în mod concret”, a explicat Grama.Potrivit acestuia, dacă aplici cum crezi tu, apoi vine ANAF și ceva nu-i convine “ti-o dă jos că nu ai șapcă, vorba aia”.Timp pentru realizarea normelor a fost destul. Legea a apărut pe 6 noiembrie 2020 în Monitorul Oficial. Chiar ANAF poate ar fi trebuit să sesizeze că lipsește ceva atunci când a făcut publică acea broșură pe 1 februarie