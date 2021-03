​Business report ​De ce avem o cultură a plagiatului în școli? Dumitru Costin, care s-a plâns că premierul l-a făcut hoț, câștigă mai mult decât Cîțu. Ar putea fi consiliul monetar o soluție pentru România?

De ce există o cultură a plagiatului în școlile românești ? „Îi ceri elevului să reproducă, atunci el copiază”● Dumitru Costin, sindicalistul care s-a plâns că premierul l-a făcut hoț, câștigă mai mult decât Cîțu ● Patronatele: N-a revenit în țară un număr semnificativ de specialiști IT ● ​Dan Dungaciu : Securitatea UE după Brexit – o discuție amânată pentru că e complicată ● Lucian Croitoru: Ar putea fi consiliul monetar o soluție pentru România?● Limitarea dobânzilor creditelor ipotecare şi de consum, respinsă definitiv de Parlament ● V-ar plăcea să vă număraţi printre membrii clubului exclusivist al celor mai bogaţi 1% oameni din lume? Iată cât ar trebui să fie averea Dvs.● Gigantul Pfizer mută în România o parte din activitățile de la centrul de distribuție din Belgia



Mama unui copil de la clasa a V-a l-a ajutat la rezolvarea problemelor în timpul Olimpiadei de Matematică, organizată online de Societarea Română de Științe Matematice (SRSM). Profesorul Radu Gologan, președintele de onoare al SRSM, a dezvăluit că o parte dintre elevii de la clasele mici au trișat, dar nu singuri, ci ajutați de părinți. „Eu nu mă refer în mod special la Olimpiadă. Problema mea e de la părinții needucați care își doresc ca copiii lor să reușească cu orice preț. Olimpiada a dovedit lucrul ăsta. Copiii de la clasa a V-a și a VI-a nu au trișat singuri, ci cu ajutorul părinților și al meditatorilor. La aceste clase sunt cei mai mulți”, spune profesorul Radu Gologan. Antrenorul olimpicilor susține că și dacă ar fi un singur caz de copiat, tot ar fi grav. În opinia lui, încălcarea regulilor e provocată de mai mulți factori: „părintele care admite așa ceva, copilul care la vârste mici nu prea înțelege despre ce e vorba și este în stare să facă orice crezând că nu e nicio greșeală, dar și profesorii, care sunt comozi”, scrie Europa Liberă Potrivit declarației de avere depuse în 2020, salariul primit de Dumitru Costin de la BNS a fost de 113.773 de lei, la care s-a adăugat salariul de la Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori, unde este secretar general, și de unde a primit 69.029 lei. În total: puțin peste 182.000 de lei. În schimb, Florin Cîțu a câștigat, în anul fiscal 2019 suma de 122.059 de lei de la Senat și 24.944 de lei de la Ministerul de Finanțe. În total: puțin peste 147.000 de lei. Președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori, Emilian Hulubei, este și el vicepreședinte la BNS. Salariul lui Hulubei de la Asociația fotbaliștilor, la care Costin este secretar general, a fost de 108.939 de lei, în 2019. La această sumă se adaugă 26.000 de la Federația Română de Fotbal, unde Hulubei este în Comitetul Executiv, scrie Newsweek 1,3 milioane de persoane s-au întors în România, de la debutul pandemiei și au găsit locuri de muncă, în special în sectorul IT. O declarație recentă a premierului, al cărui optimism nu e împărtășit și de oamenii de afaceri, mai ales că șeful guvernului aprecia că lucrurile vor merge în aceeași direcție mai cu seamă pentru că în acest an estimăm o creștere economică. Președintele Patronatului Investitorilor Autohtoni- Piarom, Cristian Pârvan, crede că cifrele sunt puțin credibile. Chiar și așa, nu s-au întors în țară specialiști, ci mai degrabă oameni care nu aveau o situație reglementată în țările gazdă, apreciază Cristian Pârvan. Nevoie de forță de muncă este dar ne lipsesc proiectele, mai spune președintele Piarom: “1,3 milioane este o cifră absolut greu de crezut. Poate fi vorba, probabil, de cei care nu aveau o situație reglementată și din cauza pandemiei, situația lor s-a deteriorat sau cei din HORECA care aveau o situație dar din cauza restricțiilor, o parte s-a întors în România. Nu cred însă că s-au întors în număr semnificativ specialiști în informatică. La câte lucruri trebuie realizate în România, evident că avem nevoie de forță de muncă. Ce n-avem însă, n-avem proiecte.“, scrie RFI.ro