​VIDEO INTERVIU Cât de relevant e modul în care se calculează în pandemie inflația, unul din cei mai importanți indicatori pentru BNR, când comerțul online a explodat iar coșul de consum a suferit ample schimbări

Florian Libocor: Cred că pur și simplu este nevoie de o adaptare la noua realitate





Corectitudinea calculului inflației nu poate să fie pusă în discuție. Relevanța poate să fie discutată. Aș spune că sunt două elemente care argumentează nevoia de a discuta relevanța calculului inflației.

Apoi avem comerțul online, care înainte nu era o caracteristică relevantă a comerțului în ansamblu. Crescuse față de acum 10 ani, e adevărat dar anul trecut a explodat pur și simplu. Și e absolut de înțeles, pentru că în perioada lockdownului nu aveai cum cumpăra altfel decât online. Acum în comerțul online se poate discuta despre un preț mai mic al produselor deoarece se elimină o mulțime din costurile care intră în prețul final – produsul e ținut undeva într un depozit nu mai e adus în magazin, încorporând costurile reprezentând consumul din acel magazin, salarii șamd. Există acolo o metodologie numită dynamic prices, care are capacitatea de a elimina acel avantaj al costurilor mai mici, deoarece se merge pe ideea de a obține beneficiul maxim din vânzarea unui produs și se cam uită de costuri.







Cam astea ar fi provocările momentului și care vor rămâne provocări și pe viitor din punct de vedere a relevanței măsurării dinamicii prețurilor din economie.







Însă sunt ferm convins că va dura un an sau doi până când vom avea provocări și mai mari. Asta a propos de avantajele pe care le aduce digitalizarea tehnologii pe care eu le citesc în două registre: unul net pozitiv și unul mai puțin pozitiv.







Tehnologia, ca și până acum dealtfel, aduce beneficii în măsura în care este utilizată corespunzător. Dacă însă tehnologia digitalizarea are și fațete mai puțin plăcute ascunse pe care le vom descoperi, le vom vedea din ce în ce mai din ce în ce mai des. Nu vreau să neg per ansamblu avantajele digitalizării dar există și dezavantaje.





Ionuț Dumitru: E clar că această pandemie a bulversat multe lucruri. Iar în domeniul statistic au fost multe efecte

E clar că această pandemie a bulversat multe lucruri, iar în domeniul statistic probabil că au fost multe efecte. Pe lângă faptul că s-a schimbat coșul de consum la foarte multă lume, că s-au făcut cumpărături mai mult online... Eu de pildă, toată vara trecută am stat cu familia la țară, unde e un cu totul alt coș de consum decât la oraș.





A mai fost apoi dificultatea colectării datelor din magazine, mai ales în perioada lockdownului. Sunt și probleme pe care le aveam mai de dinainte. Spre exemplu faptul că avem un coș de consum care reflectă astăzi ceea ce era de fapt acum doi ani... Dar asta e, lucrăm cu materialul clientului. Sunt cifre cu care lucrăm zi de zi. Nu am niciun dubiu că ele sunt livrate cu bună credință. Însă metodele de stabilire a coșului și modul în care sunt măsurate datele au plusuri și minusuri.





Laurian Lungu: Sunt foarte multe lucruri care se schimbă și tot ce putem face la ora actuală ar fi să îmbunătățim ceva









Aceste prețuri au crescut mai încet decât decât prețurile serviciilor. Și la noi putem să observăm asta, dacă ne uităm la prețul serviciilor medicale private, de pildă. Ele țin pasul cu inflația mult mai bine decât prețul unor produse durabile. S-a schimbat foarte mult și coșul de consum. Imaginați vă o familie care are de circulat lunar în străinătate, fiecare drum presupunând câte două testări COVID deloc ieftine- o dată la dus și a doua oară la întoarcere. Automat inflația ta ”personală” e alta. Sunt foarte multe lucruri care se schimbă și tot ce putem face la ora actuală ar fi să îmbunătățim ceva pe acest pe acest palier. Altminteri, lucrăm cu aceste date și asta este!

Mihai Copaciu: La BNR calculăm și noi un indice de prețuri pe care le colectăm online, cu un grad de granularitate similar cu cel al INS. Concluziile sunt similare cu cele ale INS





Răspunsul pe care vreau să îl dau este pe trei paliere. Primul e legat de coșul de consum. E clar că pentru a ști ce prețuri să măsori în economie ca Institut Național de Statistică, ai nevoie de un coș de consum. Datorită faptului că rezultatele care generează compoziția coșului de consum nu sunt disponibile în timp real, se folosește coșul de consum de la momentul T-2. Deci, anul acesta avem coșul de consum din 2019. Pe ce bază se realizează coșul de consum? E o anchetă lunară, ale cărei rezultate sunt publicate trimestrial și anual de către Institutul Național de Statistică, anchetă care se numește ”Ancheta Bugetelor de Familie”.







În fiecare lună, aproximativ 3.000 de gospodării pe un eșantion reprezentativ distribuită pe teritoriul României atât urban cât și rural completează multiple informații dar și consumul de bunuri. Vorbim de informații foarte detaliate: de pildă banane de calitate A, marca cutare, câte kilograme am consumat și ce preț am plătit pentru ele .În urma acestei anchete se face un coș de consum mediu reprezentativ. E clar că acest coș s-ar putea să nu fie identic cu coșul meu de consum sau al dumneavoastră, ci e unul mediu care reflectă obiceiurile de consum ale unei gospodării.

Întrebarea e cum culeg prețurile în 2020. În mod normal INS culege cele mai multe prețuri prin deplasarea operatorilor în magazinele selectate. Și trebuie spus că, deși noi vedem în comunicatul detaliat pe care îl publică Statistica doar câteva zeci de categorii de produse, în realitate e vorba de câteva mii de asemenea produse. În aprilie anul trecut, odată cu instituirea lockdownului INS a transmis că, potrivit recomandărilor EUROSTAT, ar putea să existe din cauza restricțiilor de mobilitate probleme în colectarea prețurilor și că, în concordanță cu recomandările menționate, vor apela la metode alternative.







Aici vorbim fie de colectarea on line de prețuri, fie telefonic, fie din Monitorul Prețurilor. În situația în care pentru un anumit sortiment nu au existat informații nici prin aceste metode alternative, Eurostat oferă modalități tehnice de inputare a acestor prețuri. Deci din punctul ăsta de vedere INS s a acomodat problemelor din pandemie.







Legat de problema de calitate a calculului, e o problemă care într-adevăr poate conduce la o anumită deplasare, la anumite stigmat poate diferi ale ale prețurilor pentru produse dar aici iarăși Eurostat vine în manualul lor de prețuri o serie de recomandări.

