​Business report: ​​Reforma sistemului public de pensii. Vaccinarea paralelă. Grecia, redeschisă din luna mai. Statul are garanții pentru 47.000 de debitori. Bugetul NU include bonificații la plata taxelor pe veniturile PFA

Reforma sistemului public de pensii este extrem de necesară. În cadrul unei emisiuni tv, am prezentat un calcul la îndemâna oricui știe puțină aritmetică. Am comparat ce înseamnă să păstrăm cotizația de 25% integral în Pilonul 1 și ce înseamnă să transferăm integral această cotizație de 25% către Pilonul 2. De o vreme, fac acest calcul an de an, actualizându-l cu noile valori ale salariului mediu, folosit pentru a calcula cotizația la o pensie medie dată de punctul de pensie. Diferența dintre un sistem fără acumulare și unul cu acumulare este colosală: În scenariul de 1%: 6000 de lei pe lună mai puțin la bărbați (care ies la pensie mai târziu și au o speranță medie de viață mai mică) și 919 lei pe lună mai puțin la femei (care ies la pensie mai devreme și au speranță medie de viață mai mare). Incredibilă diferența, mai ales la bărbați. Și mai ales dacă alegi scenarii mai optimiste, cu o rată de creștere de 3% sau 5%. Anul trecut, fondurile de pensii au avut, în medie, o creștere reală de 4%. Într-un an de criză, scrie project-e.ro