VIDEO INTERVIU Efectele sociale și economice ale pandemiei. De la re-desenarea relațiilor sociale la re-desenarea unor sectoare economice

”Există niște cicluri în viață. La fiecare 80-100 de ani apare un nou ciclu și practic lucrurile care se întâmplă acum s-au mai întâmplat și înainte. Nu este nimic nou, cu alte cuvinte. Aceste cicluri nu se repetă în mod identic în aceeași formă, evident, dar ciclicitatea aceasta există. Spre ce ne îndreptăm? Ne îndreptăm către o nouă viață”, spune unul dintre participanți. HotNews.ro a stat de vorbă despre efectele sociale și economice ale pandemiei cu 4 economiști: Florian Libocor, economist șef al BRD-GSG, Mihai Copaciu, director adjunct la Direcția de modelare și prognoze macroeconomice din Banca Națională a României, Laurian Lungu, co-fondator Consilium Policy Advisers Group și Ionuț Dumitru, economist-șef al Raiffeisen Bank.





Florian Libocor: Efectele vor fi în primul rând asupra mentalului comun. Chiar dacă va avea lumea încredere, va exista o doză de suspiciune





Mă aștept ca această criză să se termine și să re-intrăm într-un oarecare normal abia anul viitor. Dar aș face oarecum trimitere, a propos de faptul că ni se spune că e cea mai mare criză din ultima sută de ani, la gripa spaniolă. Ea s-a încheiat undeva în 1919-1920 iar asta pe care o trăim și noi acum a început în 2019 deci din ultima sută de ani cea mai gravă a fost până la urma urmei tot gripa spaniolă.







Și, că tot veni vorba de gripa spaniolă, poate nu știu toți, dar denumirea nu i se trage pentru că a început în Spania, ci pentru simplul fapt că Spania a raportat cel mai corect și consistent informațiile pe parcursul acestei pandemii de acum o sută și doi ani. În timpul gripei spaniole în doi ani de zile au murit peste 50 de milioane de oameni. În cazul de față până acum avem din păcate 2,6 milioane de decese. Evident condițiile de acum sunt altele decât cele de atunci mă refer la cele medicale, de igienă.







Pe scurt, cred că efectele vor fi în primul rând asupra mentalului comun. Chiar dacă va avea lumea încredere, va exista o doză de suspiciune. Mulți oameni își vor tempera intențiile de a ieși în societate atât de lejer și atât de des cum se întâmpla înainte de pandemie. Probabil că această chestiune se va estompa în timp, dar pe termen scurt mă aștept la o oarecare reticență privind contactul fizic cu ceilalți membri ai societății.

Ionuț Dumitru: Efectele pandemiei cred că le vom resimți pe o perioadă destul de lungă

Cred că efectele sunt, multe dintre ele, deja cunoscute. Cred că sunt și efecte pe care nu le estimăm la adevărata lor dimensiune. Nu numai din zona economică unde probabil că vom vedea o serie de efecte și în anii următori chiar pandemia se va termina anul acesta într un scenariu fericit. La nivel social probabil că vor fi efecte destul de îndelungate, și spun asta numai dacă ne gândim la această perioadă în care s a făcut școală online. Probabil că multe generații de copii au avut dificultăți în a-și asigura necesarul pentru a participa la aceste cursuri online, mai ales în mediul rural dar nu numai acolo.







Laurian Lungu: Vorbim astăzi de creșterea inechității. Această divergență se va accentua în timp și va produce efecte sociale

Aceste cicluri nu se repetă în mod identic în aceeași formă, evident, dar ciclicitatea aceasta există. Spre ce ne îndreptăm? Ne îndreptăm către o nouă viață, în sensul că vom fi mai digitalizați, economia se va transforma. Vom trece prin această criză medicală. Mulți au citit și Ciuma- cartea lui Albert Camus care practic ne arată viața în timpul gripei spaniole. Atunci situația a fost mult mai critică, iar rata mortalității a fost mult mai mare. Este vorba nu numai de o transformare socială și economică dar mai ales una instituțională.







Sunt instituții care trebuie să se transforme în timp, pentru că se ajunge la o limită maximă. Vorbim astăzi, cel puțin din punct de vedere economic, de creșterea inechității. Această divergență între oamenii care câștigă mai puțin și cei care câștigă mai mult se va accentua în timp și vor produce efecte sociale. Aceste schimbări sunt firești, normale. Ceea ce diferă este ritmul în care au loc mai brusc. Ne gândim la Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial sau la Marea Depresie care a fost înaintea celui de-al Doilea Război Mondial și care practic a creat condițiile pentru apariția războiului. Unele schimbări se fac mai brutal. Altele pot să fie mai line. Acum nu știm clar încotro ne vom îndrepta, dar este clar că vom intra într-un alt ciclu peste câțiva ani.

Mihai Copaciu: La nivel economic cred că o să vedem o redesenare a anumitor sectoare

Aș începe prin a mă referi la un articol publicat de Yuval Noah Harari acum vreo două săptămâni în Financial Times care se numea ”Lecții după un an de covid”. El încerca să ne arate care sunt avantajele pe care le avem, iar principalul avantaj era acela de a sublinia rolul științei. Din punctul lui de vedere și sunt aici cu totul de acord, cred că la acest moment suntem ca societate la nivelul maxim de dezvoltare umană și tehnologică. Știința a avut un rol foarte important în atenuarea efectelor acestei pandemii de-a lungul istoriei. Spun asta gândindu-mă la identificarea virusului în mai puțin de două luni de când a apărut, la crearea unui vaccin în mai puțin de un an de zile. În plus, e de subliniat colaborarea care nu s-a reflectat tot timpul la nivel politic, dar la nivelul oamenilor de știință a existat o colaborare nemaiîntâlnită.







Avem, de asemenea, un nivel de dezvoltare al infrastructurii digitale extrem de ridicat și asta ne-a ajutat foarte mult. Nu era posibil acum 100 de ani să stai și să faci telemunca sau copiii să beneficieze de lecții online. Deci rolul științei și rolul tehnologiei informații. Principalele efecte: la nivel economic cred că o să vedem o redesenare a anumitor sectoare. Acele sectoare bazate pe o aglomerație mare de persoane cred că vor avea o revenire relativ lentă față de restul economiei.

În primul rând aș spune că totul a început cu cauza medicală care s-a transformat într o pandemie, după care au apărut măsuri pentru a bloca răspândirea pandemiei.Măsurile au fost, după cum bine se știe, de limitare a mișcării ceea ce a implicat consecințe economice. Însă eu spuneam încă de când a început că în primă fază vor fi probleme medicale care se vor rezolva prin medicație și prin prevenție, adică limitarea contactelor și a mișcării populației. Apoi vor veni cele economice ca și consecință a deciziilor medicale sau deciziilor de limitare a pandemiei și într-un final vom fi puși în situația în care să facem față unei tensiuni psihologice. Exista, chiar și după ridicarea restricțiilor, suspiciunea că iei virusul de undeva și îl aduci acasă. Efectele principale vor fi economice pentru că tensiunile din societate sau se reflectă în activitatea de zi cu zi a fiecăruia și fiecare produce ceva, indiferent că e vorba de ceva fizic sau produce ceva fizic că produce o analiză.Una e să fii în față cu profesorii mai ales la clasele mai mici în primii ani de școală și alta e să explici prin intermediul calculatorului, tabletei sau aplicațiilor. Probabil că la nivelul sistemului educațional vor fi efecte destul de serioase care vor face această perioadă destul de dificil de recuperat.În economie se vor vedea sectoare economice grav afectate pentru o perioadă mai lungă de timp, dată fiind teama că va mai persista o perioadă de timp, în condițiile în care există riscuri destul de mari legate de noile tulpini. Vaccinul probabil nu va rezolva în totalitate problema. Probabil că va deveni o boală sezonieră și necesitatea vaccinării va fi una anuală. Nu știm exact cât de mult durează și imunitatea de după vaccin. Sunt multe necunoscute. Deci, efectele pandemiei cred că le vom resimți pe o perioadă destul de lungă.Eu aș privi puțin din punct de vedere istoric dacă mi se permite. S-au scris foarte multe cărți, eu am citit una foarte interesantă: The Fourth Turning, scrisă de William Strauss și Neil Howe. O carte foarte interesantă care practic susține că există niște cicluri în viață și că la fiecare 80-100 de ani apare un nou ciclu și că practic lucrurile care se întâmplă acum s-au mai întâmplat și înainte. Nu este nimic nou, cu alte cuvinte.Un rol foarte important revine politicului și aici politicul trebuie să balanseze pe mai multe paliere: palierul social, palierul medical și cel economic și să încerce să explice deciziile și modalitatea de ieșire din criză astfel încât să se evite o alunecare spre politici populiste care pot genera pe termen lung probleme mult mai grave din punct de vedere social-economic. Un alt aspect cu care ne-am ales și care a funcționat e legat de digitalizare, aspect care trebuie îmbunătățit.E clar că și partea de telemuncă va rămâne ca o componentă importantă după pandemie pentru multe sectoare. Probabil că vom vedea o redesenare a relațiilor sociale pe anumite paliere. Pe anumite paliere benefică, în sensul că ai petrecut mult mai mult timp cu familia decât petreceai înainte, dar din alte puncte de vedere negative - lipsa interacțiunii sociale cu prietenii și cu apropiații.