​Business report ​​Faptele din ”Dosarul AstraZeneca” și problema de moment a popoarelor europene. Afacerea Insigna! Soros, acuzat că a finanțat protestele din Myanmar. Britanicii adaptează coșul de consum al inflației la realitate

​​Faptele din ”Dosarul AstraZeneca” și problema de moment a popoarelor europene ● Britanicii adaptează coșul de consum al inflației la realitate ● Afacerea Insigna! Cum s-au “topit” 3 milioane de lei, din banii publici, în 4 ani ● Soros, acuzat că a finanțat protestele din Myanmar ● Interdicția de debranșare a clienților de la utilități ar putea fi modificată ● "Este ruşinos că România a devenit importator net de energie pentru al doilea an consecutiv" ● Greșeală de redactare în dosarul „Mită pentru permis”: examinatorii auto s-au întors la muncă ● Fermierii se simt trădați: Unde este programul ”Legume în spații protejate” promis de ministrul Oros? ● Compromisul desființării Secției Speciale: aviz CSM pentru judecarea magistraților ● Dan Şucu, proprietarul Mobexpert, şi Victor Căpitanu, fondator One United, și-au cumpărat avion şi intră pe piaţa zborurilor VIP ● Cum se luptă primăria condusă de Daniel Băluță să înscrie un singur competitor la licitația pentru un contract de 27,6 milioane de lei.





Faptele din "Dosarul AstraZeneca" și problema de moment a popoarelor europene. Să plecăm de la știre: Germania, Franța, Italia, Spania opresc vaccinarea cu produsul AstraZeneca. Alte țări vestice anunță sistarea temporară a folosirii acestui vaccin. Un alt fapt: totul a pornit de la rostogolirea în media europeană a unor cifre: la circa 17 milioane de doze de vaccin făcute, s-au înregistrat 40 cazuri de pacienti care au făcut tromboze – sau, "aproape 40 de cazuri" – cum își smulgea luni seară părul în studio dl. Prelipceanu. Punct. Ca să nu rămânem în zona cifrelor pe care mințile netede nu reușesc să le pună într-un context, să întrebăm niște medici (exceptionali diagnosticieni și știutori experimentati de carte) – în afara celor care, cu jumătate de gură, explică la televizor că cifrele nu reprezintă niciun pericol: "O incidentă de 40 de cazuri de tromboze la 17 milioane de vaccinări nu înseamnă absolut nimic – e chiar mai jos decât incidența în rândul populației generale" – mi se răspunde. "Populației generale": adică, vaccinati sau nu, oamenii fac tromboze de când e lumea lume, într-o incidentă mai mare decât a celor vaccinați. Astfel că e de mirare că cifrele rostogolite în media europeană vorbesc de tromboze, și nu spun și câți dintre vaccinați au luat gonoree după data facerii vaccinului, câți au avut accidente de circulație, sau câti au făcut operații de apendicită, scrie Cristian Grosu în Cursdeguvernare.ro

Afacerea Insigna! Cum s-au "topit" 3 milioane de lei, din banii publici, în 4 ani. Pe 2 februarie 2021, Primăria Sector 4 a cumpărat, prin achiziție directă din SEAP, 27 de insigne cu specificația Consilier Local, din tombac argintat, cu tricolor vopsit și aplicatie stema aurită, vopsită, protejată cu poliester, la prețul de 128 de lei bucata. Este ultima dintr-o serie de zeci de achiziții de insigne și însemne făcute de autoritățile locale în ultimii patru ani. Din 2018, 3 milioane de lei s-au transformat în insigne. În Capitală, cele mai multe insigne au stat pe pieptul angajaților din instituții naționale și locale, potrivit Buletin de București.





George Soros, acuzat că a finanțat protestele din Myanmar. Conturile bancare ale fundației milionarului, blocate de regimul militar. Regimul militar a preluat controlul conturilor bancare ale fundației Open Society Foundation (OSF) a miliardarului George Soros din Myanmar și a anunțat că va întreprinde acțiuni în justiție împotriva fundației, care este acuzată că a încălcat restricțiile privind activitățile acestor organizații, notează Reuters. Luni, MRTV controlată de militari, a anunțat că armata a emis mandate de arestare pentru 11 membri ai personalului OSF Myanmar, inclusiv șeful și șeful adjunct al acesteia, sub suspiciunea că acordă sprijin financiar mișcării de nesupunere civilă împotriva grupului militar care controlează guvernul. Regimul a mai susținut că cel mai mare finanțator privat din lume pentru justiție, guvernanță democratică și drepturile omului nu a reușit să obțină aprobarea de la Departamentul de gestionare a schimbului valutar al Băncii Centrale din Myanmar (CBM) pentru un depozit de 5 milioane USD (7,04 miliarde kiați) cu Banca de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (SMED) din Myanmar în 2018, potrivit Aleph News

Institutul de Statistică britanic a ajustat coșul de produse urmărite pentru stabilirea inflației. De fapt, specialiștii au modificat lista de articole selecționate pentru a calcula mai corect costul vieții în Marea Britanie. Este vorba despre adaptarea la felul în care s-au schimbat obiceiurile de consum de la începutul pandemiei. De exemplu, telemunca a modificat radical viața salariaților. Faptul că angajații nu s-au mai dus la birou a făcut ca hainele elegante să fie înlocuite cu costume de trening pentru bărbați și cu hanorace pentru femei. Închiderea sălilor de sport a avut ca efect că o parte din cetățeni și-au făcut exercițiile fizice acasă. De aceea, statisticienii britanici au inclus în lista produselor monitorizate îmbrăcămintea sport pentru femei și bărbați sau halterele folosite în gospodărie. Gelurile dezinfectante pentru mâini, care erau produse de nișe în anul 2019, au devenit acum mărfuri de bază pentru consumatori. De aceea, și dezinfectanții au fost introduși în listă. Mașinile hibride și cele electrice au fost și ele adăugate în coșul de consum, cu atât mai mult cu cât din anul 2030, Marea Britanie va interzice automobilele care funcționează pe bază de combustibili fosili, scrie RFI Așa cum s-a stabilit în mai 2020, în contextul pandemiei de coronavirus, pe perioada stării de alertă, furnizorii de curent, gaze, apă, canalizare și salubritate nu pot debranșa clienții în nicio situație. Totuși, pentru că mulți clienți, cu precădere cei din zona non-casnică, profită de această situație și nu-și plătesc facturile, autoritățile intenționează să modifice legislația, a declarat luni Niculae Havrileţ, secretar de stat în Ministerul Energiei. Atât în țara noastră, cât și în alte state europene, autoritățile au decis ca în această perioadă, marcată de pandemia de coronavirus, să li asigure consumatorilor accesul permanent la utilități, potrivit avocatnet.ro Pactul Ecologic European reprezintă o oportunitate uriaşă pentru România să recupereze din progresul tehnologic, să digitalizeze şi să inoveze, adică toate aceste lucruri pe care le-am amânat în 20 de ani de lipsă de investiţii, ne-a spus, într-un interviu, Corneliu Bodea, preşedintele Centrului Român al Energiei (CRE). Domnia sa consideră că perioada "romantică" a antreprenoriatului în România s-a încheiat şi, ca să facem pasul înainte, în direcţia pe care ne-o setează comunitatea europeană, avem urgent nevoie de un cadru de reglementare bine gândit şi care să ofere investitorilor încredere. Bodea a mai spus că este suficient să ne uităm la procedurile de infringement adoptate împotriva României ca să inţelegem dezastrul guvernărilor din anii post-aderare şi la sumele colosale scurse inutil din bugetul public. Recuperarea industriei energetice după pandemie o să fie lungă şi dificilă, a mai declarat Corneliu Bodea, care consideră că viitorul energetic al României trebuie privit în context european şi regional, scrie Bursa.ro După ce două instanțe au stabilit că polițiștii acuzați de luare de mită în dosarul permiselor de la Suceava se pot întoarce la serviciu pe vechile funcții de examinatori auto, DNA Suceava i-a chemat la audieri pe cei patru și le-a interzis să-și exercite profesia. Atât Tribunalul cât și Curtea de Apel Suceava au omis să treacă în încheiere interdicția de exercitare a funcției. Potrivit surselor noastre, acest lucru s-a întâmplat datorită unei greșeli de redactare a deciziei.În aceste condiții, DNA a luat față de cei patru polițiști o măsură suplimentară, modificând conținutul controlului judiciar impus. „În zilele de 15 și 16 martie 2021, procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au impus unui număr de patru inculpați, toți angajați la Compartimentul regim permise de conducere si examinări din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, o nouă obligație și anume interdicția de a exercita profesia, meseria și de a desfășura activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta, respectiv cea de agent examinator în cadrul respectivului serviciu”, se arată într-un răspuns al DNA la solicitarea Europa Liberă Unde este programul promis legumicultorilor? Producătorii agricoli așteaptă ca ministrul Agriculturii, Adrian Oros, să se țină de promisiune și, după ce s-a renunțat la programul ”Tomata”, să fie lansat un nou program de sprijinire a culturilor de legume în spații protejate. Adrian Oros a anunțat că ajutorul de minimis va include mai multe culturi, însă producătorii se tem că și de data aceasta, ministrul se va face că uită ce a promis, întrucât pe site-ul MADR au fost publicate în dezbatere publică până la acest moment numai proiectele de ajutor de minimis pentru cultura de usturoi și cel pentru creșterea porcilor din rasele Bazna și Mangalița, scrie AgroIntel.ro Surse din Coaliția de guvernare au declarat pentru Europa Liberă că soluția de compromis agreată pentru ca UDMR să voteze proiectul pentru desființarea Secției Speciale a fost existența unui aviz obligatoriu de la CSM pentru trimiterea în judecată a unui procuror sau judecător. Două runde de discuții au fost astăzi în jurul desființării Secției Speciale. Prima a avut loc în biroul lui Ludovic Orban, iar la ea au participat liderii Coaliției de guvernare. A doua ședință, la care a participat ministrul Justiției, Stelian Ion, a adunat la masă mai mulți reprezentanți PNL, USR-PLUS și UDMR, membri ai comisiilor juridice din Parlament , scrie Europa Liberă Victor Căpitanu (17%) și Andrei Diaconescu (32%), cofondatori ai One United Properties, Dan Şucu (17%), Marius Diaconu (17%), acționar în One United Properties și proprietar Altius, jucător în domeniul medicinei veterinare, şi un offshore din Cipru (17%) s-au asociat într-o firmă care are ca obiect de activitate transportul aerian de pasageri. Noul jucător va intra pe piaţa zborurilor charter VIP, cu o aeronavă Cessna 560 Citation XLS+, care a aparţinut companiei Avcon Jet din Austria, are nouă locuri şi a fost cumpărată cu cinci milioane de dolari (vezi foto), potrivit surselor Economica.net. Avionul este din 2013 şi are 2.000 de ore de zbor şi este potrivit pentru călătoriile de până în patru ore. Zborurile vor fi efectuate de pe aeroportul din Băneasa, iar un zbor privat poate costa în jur de 5.000 de euro până la Viena, spre exemplu. Compania a angajat deja doi piloţi cu experienţă, potrivit surselor Economica.net. Primăria Sectorului 4, condusă de pesedistul Daniel Băluță, vrea să atribuie un contract de 27,6 milioane de lei pentru lucrări de semnalizare rutieră firmei Dumava, patronată de Marius Stelian Varghida. Primăria a descalificat celelate două firme participante, dezvăluie Newsweek România, deși atât Consiliul Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, cât și Curtea de Apel București au decis că ofertele acestora corespund cerințelor. Pe 27 ianuarie 2020, Primăria Sectorului 4 a anunțat organizarea unei licitații estimate la 27,6 milioane lei, având ca obiect „lucrări de semnalizare rutieră orizontală și verticală”, adică asigurarea semaforizării în sector, scrie Libertatea Unul din cinci consumatori migrează în online. Digitalizare, digitalizare, digitalizare. E un cuvânt care în acest an de criză sanitară ne-a sfredelit urechile de milioane de ori. A devenit practic o etichetă la fel de des folosită precum cea de pandemie. Chiar dacă multe businessuri, printre care şi clasicele magazine, vor supravieţui acestei perioade grele, modul lor de a face business se va schimba radical, dacă nu cumva acest lucru s-a şi produs deja. De ce spun asta? Pentru că unul din cinci consumatori la nivel mondial a făcut zilnic cumpărături online în timpul pandemiei, peste jumătate au cumpărat de la mai mulți comercianți pentru acoperirea nevoilor și un procent similar afirmă că ar plăti mai mult pentru produse mai sănătoase și fabricate local, potrivit raportului „Preparing for tomorrow’s consumers today. The future of consumer markets”, citat de FinEco24News