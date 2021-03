Profesorul Bogdan Suditu, distins cu Ordinul Palmelor Academice al Franței în grad de cavaler: Nu mă așteptam să primesc vreo medalie sau premiu pentru ceea ce fac

Bogdan Suditu, specialist în geografie socială, conferențiar univ. dr. în Departamentul de Geografie Umană și Economică a Facultății de Geografie a Universității București, a fost distins cu „L’Ordre des Palmes academiques” (Ordinul Palmelor Academice) al Franței în grad de cavaler.





*la sugestia unui cititor, căruia îi mulțumim, palme se referă la frunze de palmier, simbol al victoriei







Pentru Suditu, acest lucru reprezintă un semn de recunoaștere a activităților sale profesionale și civice.„Nu mă așteptam să primesc vreo medalie sau premiu pentru ceea ce fac cu convingere în fiecare zi, dar acest titlu onorific mă bucură și mă motivează. Aș glumi spunând că aceasta medalie îmi demonstrează că ”monitorizarea” activității mele de către ”serviciile străine” (și premierea acțiunilor mele) funcționează mai bine decât a structurilor omoloage interne... Am o mare pasiune pentru Franța, iar în formarea mea profesională, studiile realizate la Angers și Strasbourg au un rol foarte important!”, a declarat Bogdan Suditu, pentru HotNews.ro.Ordinul Palmelor Academice se acordă de Franța pentru academicieni și profesori de excepție. A fost înființat în 1808 de Napoleon pentru a onora membrii eminenți ai Universității din Paris, după care în 1955 a devenit un ordin de merit.Câteva informații despre Bogdan Suditu:În 2017 a primit Marele Premiu pentru Profesorul Anului al Universității din București, respectiv Profesorul Anului în domeniul Științele Vieții și Pământului.De asemenea, este inițiator de programe studii comunitare Erasmus pentru studenți cu: Université d’Angers, Universidad de Cordoba, Universidad Complutense de Madrid.CV-ul său este bogat. Printre altele, a este membru al Asociației Make Better, expert în planificare urbană și politici de locuire la MKBT HABITAT, a fost sef serviciu la Serviciul Reglementări, Planificare Integrată, Politici de Locuire/ Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism / Direcția Generală Dezvoltare Regională - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Diplomat al Școlii Naționale de Administrație (Ecole Naționale d’Administration - ENA), Strasbourg - Franța, Promoția 2010 Marco Polo - Bursier al Guvernului Republicii Franceze.Este doctor în Geografie - “Mobilitatea rezidențială a populației Municipiului București” / “Logements, habitants et mobilites residentielles a Bucarest. Enjeux pour le XXIeme siecle” – calificative Magna cum laude / Tres bien avec les felicitations du jury - cotutelă Universitatea din București și Universitatea din Angers (France).