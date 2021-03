BEI vrea să sprijine construcția a trei spitale regionale. Pentru spitalul din Iași ar urma curând semnarea contractului

„Planul este de a finanța o parte mare din ele, poate jumătate din cheltuieli. Deja am fost de acord asupra unuia, iar acum lucrăm la acordurile pentru alte două. Cred că vom finanța 50% din proiect”, a declarat Christian Kettel Thomsen, vice-președinte BEI, într-o conferință online.La rândul ei, Lara Tassan-Zanin, head of the EIB Group representation in Romania, a spus că BEI a fost implicată în studiul de fezabilitate.„Sprijinul nostru nu se va termina odată cu etapa de consultanță, ci vom continua cu finanțarea. Suntem aproape să semnăm pentru primul împrumut în ceea ce privește spitalul de urgență de la Iași. Suntem în discuții și avem o cooperare bună cu ministrul Sănătății. Vrem să susținem sectorul în anii care vor veni”, a precizat ea.