​Business report: Adrian Oros se scuză în fața fermierilor de lipsa banilor: ”Nu-i aduc eu de acasă!”. S-a deschis primul hipermarket fără casieri. De ce nu mai vor tinerii din UE să locuiască „la țară”. Cei mai mari producători de arme

Curtea de Conturi: Asociația înființată de Daniel Florea să concureze cu ONG-ul lui Valeriu Nicolae a primit, ilegal, 2 milioane de lei. Auditorii Curții de Conturi au descoperit o abatere financiară de două milioane de lei reprezentând finanțarea asociației înființate de Daniel Florea, fostul primar al sectorului 5. Ea nu ar fi trebuit să primească bani din bugetul local deoarece nu era de utilitate publică. Aceeași asociație a fost folosită ca pretext de Daniel Florea pentru a îl evacua pe Valeriu Nicolae și voluntarii săi din Școala nr. 136, acolo unde au făcut teme cu elevii din Ferentari timp de 12 ani. 2007-2019. Copii marginalizați din cartierul Ferentari din sectorul 5 se întâlneau weekend de weekend cu voluntari la școala nr. 136. Voluntarii coordonați de Valeriu Nicolae, activist social, fost secretar de stat în Guvernul Cioloș, îi ajutau să își facă temele și discutau cu ei despre problemele pe care le aveau.August 2019. Daniel Florea, primarul sectorului 5 la vremea respectivă, îl dă afară pe Valeriu Nicolae din Ferentari. Sala de clasă de 81 de mp din școala nr. 136 devine sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Împreună dezvoltăm sectorul 5", ONG înființat chiar de Daniel Florea, scrie Buletin de Bucuresti.





Adrian Oros se "scuză" în fața fermierilor de lipsa banilor: "Nu îi aduc eu de acasă!". Explicații pentru fermieri! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a încercat joi, 18 martie, în cadrul unei conferințe de presă să justifice în fața fermierilor scăderile de sume pentru anul 2021 dar și lipsa despăgubirilor pentru secetă, care le-au fost promise agricultorilor pentru acest an. "Eu nu aduc bani de acasă", a declarat răspicat ministrul ca o "scuză" pentru tăierea unor programe și despăgubiri pentru acest an. "Sunteți conștienți cu toții ca eu nu aduc bani de acasă, eu gestionez banii pe care îi primesc și încerc să îi drămuiesc așa cum stabilim împreună cu colegii și cu cei din mediul asociativ, în șa fel încât, pentru fiecare program în desfășurare să existe o finanțare cât mai bun posibilă. Repet, în limita alocărilor bugetare. Am spus-o și anul trecut. Nu este meritul meu anul trecut că au fost mai mulți bani și am putut să oferim sprijin și pentru secetă, inclusiv pentru acele măsuri de COVID. Anul acesta dacă vor fi bani, o să reușim iarăși, dacă nu vor fi bani, nu o să reușim, pentru că nu, repet, banii nu sunt meritul meu ca nu îi aduc eu de acasă", a mai subliniat ministrul, citat de AgroIntel.ro



Cum se va desfășura traficul spre aeroport, după carantinarea orașului Otopeni. Explicațiile prefectului de Ilfov. Orașul Otopeni și alte două localități din Ilfov intră în carantină de joi, 18 martie, de la ora 22.00. Daniel Zamfir, prefectul județului, a precizat, pentru Libertatea, că toate persoanele care merg sau vin de la aeroport nu vor avea probleme. „Traficul spre aeroport nu va fi afectat, se poate tranzita orașul. Cei care merg la aeroport își pot justifica scopul călătoriei cu biletul de îmbarcare sau cu o declarație pe propria răspundere. La fel, și cei care vin de la aeroport. Nu vor fi filtre pe DN1, ci pe străzile adiacente ale orașului, acolo măsura are sens", a explicat Daniel Zamfir, prefectul de Ilfov. Potrivit legii, pe durata carantinei, circulația este interzisă și între orele 6.00 și 22.00, cu anumite excepții care pot fi consultate în Hotărârea nr. 33 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, și numai dacă se prezintă o declarație pe proprie răspundere sau o adeverință de la angajator , scrie Libertatea

Coreea, faimoasă datorită dedicării aproape supraomenești a unei generații care s-a sacrificat pentru a reclădi țara după războiul devastator, își schimbă strategia față de muncă. Țara asiatică reduce programul de muncă al angajațilorÎn 1953, sfârșitul războiului a găsit Coreea foarte săracă, cu daune materiale și morale, fără industrie și cu o lipsă profundă de leadership capabil care să conducă țara. Toate aceste lucruri erau cuplate cu o corupție endemică la toate nivelurile sistemului public. La aproape de un deceniu de la sfârșitul războiului, Coreea era în continuare în criză profundă, cu puține semne că acesta va fi locul unde se va naște un miracol social și economic. Miracolul s-a datorat unor decizii curajoase de care coreenii s-au ținut consecvent de atunci. Prima a fost dedicația totală față de reconstrucție, chiar dacă asta însemna că viața personală va deveni cvasi-inexistentă, iar oamenii urmau să petreacă majoritatea orelor active la muncă.A doua a fost investiția în educație. Nu era o idee nouă, însă coreenii, în loc să vorbească despre educație, au preferat să facă și să folosească de orice spațiu, orice cadru, orice ocazie pentru a genera locuri pentru învățat. Strategia a funcționat, scrie project-e.ro Asimilarea unor locuri de muncă pentru a fi încadrate ca fiind în condiții deosebite este propusă recent în Parlament, după ce legiferarea ei a mai fost încercată în 2019, dar a scăpat din proiectul care a devenit într-un final lege.Propunerea legislativă despre care vorbim a fost depusă recent la Parlament și vizează modificarea actualei legi a pensiilor. Concret, documentul conține o singură prevedere, care ar urma să adauge la Legea 263/2010 faptul că locurile de muncă dintr-o unitate economică, similare celor încadrate în condiții deosebite, vor fi și ele încadrate la fel. Inițiatorii propunerii vor să încerce, de fapt, să reglementeze chestiunea după ce un proiect care prevedea acest lucru a ajuns la votul final în 2019 fără această prevedere. Potrivit Legii pensiilor, sunt încadrate în condiții deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor și metodologiei prevăzute de legislația în vigoare la data încadrării acestora. Doar că s-a stabilit că locurile de muncă în condiţii deosebite trebuie aduse la condiții normale de către angajatori. Astfel, firmele care, la finele anului 2015, deţineau avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite au putut cere reînnoirea acestora cu o valabilitate de cel mult trei ani, adică până la finele anului 2018. Ulterior, s-a decis ca valabilitatea acestor avize să fie până în septembrie 2021, pentru a da mai mult timp firmelor să normalizeze condițiile de muncă, scrie avocatnet.ro Pandemia a încetinit în ultimul an mobilitatea populației însă Uniunea Europeană (UE) e îngrijorată de un fenomen care afectează în special țările din Est: migrația tinerilor de la sat la oraș și din țările sărace în cele bogate.Comisia de Dezvoltare Regională (REGI) din Parlamentul European a pus recent problema tendințelor demografice pe agenda europeană. Europarlamentarul român Daniel Buda este raportorul Proiectului de raport despre inversarea tendințelor demografice în regiunile Uniunii. Raportul a fost adoptat în unanimitate de către comisia REGI și prezintă o propunere de rezoluție. Deși Parlamentul European nu poate scrie legi, acest apel poate ajunge la Comisia Europeană, care să alcătuiască un plan legislativ pentru sprijinirea regiunilor afectate de depopulare.România ar putea fi unul dintre beneficiarii fondurilor de coeziune. Țara noastră susține aceste propuneri legislative. Planul de redresare pentru Europa, odată adoptat, va aloca fonduri adiționale pentru dezvoltarea regiunilor afectate de migrația din interiorul țărilor sau din spațiul comunitar , potrivit Europei Libere România nu va reuși să ia startul spre Dezvoltare cu gândirea mică din acest moment de răscruce – martie 2021:De la președintele Klaus Iohannis și până la ultimul contrabandist cu carte de muncă la stat care decuplează sonarul ca să treacă liniștite bărcile cu droguri (adică toți cei preocupați de bani de tot felul în țara asta) – toată lumea trebuie să conștientizeze un lucru: România are deja un capital autohton care – deși nu a ajuns la maturitatea vecinilor din UE – știe să-și ia singur pâine de pe masă, să-și facă un nod de cravată corect, ba chiar să mai și fumeze în baia școlii fără să ceară cuiva bani de țigări. Dar România se află într-un blocaj în care nu are prea mult timp la dispoziție să se complacă: înțelegând acest blocaj, trebuie să iasă urgent din el și să priceapă cum merg lucrurile de anvergură pe lumea asta. Înainte de-a prezenta blocajul României, să vedem care e contextul față de care poziționarea noastră poate fi numită blocaj curat, scrie Cursdeguvernare.ro. . Mărturisesc că am încercat să găsesc o explicaţie pentru redactarea acestui material, dincolo de obsesia mea de a aduna cifre, a le pune la un loc şi în interdependenţă şi de a creiona diferite tablouri. Şi nu am găsit ceva concret! M-am oprit la un subiect ce poate părea arid: industria armelor şi armatele lumii. De ce armată? De ce mă duce gândul la război? De ce din ce în ce mai multă lume a început să perceapă pandemia ca pe un al treilea război mondial, unul în care inamicul e necunoscut, nevăzut şi, aparent, nimeni nu ştie cine cu cine cu cine se războieşte? Miza azi nu mai sunt teritorii fizice ci putere economică: BANI, INFLUENŢĂ şi PUTERE. Dar să trecem peste şi să aruncăm o privire pe trei grafice interesante găsite în baza de date a celor de la STATISTA Primul dintre ele radiografiază ultimul cincinal în timp ce următoarele două sunt aferente lui 2019., scrie FinEco24News. Carrefour a inaugurat la Sfântu Gheorghe un magazin 100% Self Check-out. În premieră pentru retailul autohton, francezii de la Carrefour au inaugurat un hipermarket în care nu există casieri. Toate casele sunt Self Check-out, existând doar angajați care îndrumă clienții în utilizarea caselor inteligente. Carrefour deschide primul hipermarket 100% Self Check-out și primul din Sfântu Gheorghe, ajungând la un număr de 41 de unități de dimensiuni mari la nivel național și peste 360 de unități pe toate formatele. Noua unitate se află în incinta noului centru comercial Sepsi Value Center, are o suprafață de vânzare peste 4.100 de mp, 500 de locuri de parcare și comercializează 30.000 de produse. În acest magazin, primul de acest tip, clienții pot plăti exclusiv la cele 16 case inteligente tip Self Check-out, atât cu cardul cât și cash, scrie Economica.net După ce Consiliul General al Municipiului București a adoptat la finalul lunii februarie 5 hotărâri de suspendare a planurilor urbanistice zonale coordonatoare („PUZ-urile de Sector”) pentru 5 din cele 6 sectoare ale Bucureștiului, pentru o perioadă de un an, respectiv până la 26 februarie 2022, reprezentații investitorilor imobiliari au organizat o întâlnire cu reprezentanții Primăriei Municipiului București. „Trebuie schimbat narativul din spațiul public. Nu dorim disconfort în București și ne asumăm public că nu vom avea șantiere blocate în Capitală. Se impun măsuri de corecție la nivelul Primăriei Municipiului București, pentru că instituția este total ineficientă acum și lucrăm în acest moment la proiecte de digitalizare, proiecte de Parteneriat Public - Privat sau soluții de concesiuni publice. De exemplu, pe terenurile care azi sunt în curs de autorizare dorim să stimulăm parcări supraetajate, prin granturi publice, care ulterior să rămână la dezvoltatori,”, le-a transmis Stelian Bujduveanu, Viceprimar al Bucureștiului, scrie profit.ro . Eugen Rădulescu este unul dintre cei mai cunoscuţi directori din Banca Naţională, acum este directorul Direcţiei de Stabilitate Financiară, iar în anii ’90 a fost directorul Direcţiei de Politică Monetară în perioada cea mai complicată, atunci când inflaţia ajungea şi la 300% (acum este 3,16%!) şi cu o depreciere majoră a cursului leu/dolar, care creştea şi cu 10% într-o zi (anul trecut, când a fost criză, a crescut cu 1,88%). Foarte puţini ştiu sau îşi mai aduc aminte că la începutul anilor 2000 Eugen Rădulescu a fost preşedintele Băncii Agricole, atunci când sistemul bancar şi financiar erau în aer din cauza căderii Bancorex, a avântului luat de băncile populare şi apoi a căderii FNI, cel mai mare fond mutual, controlat de Sorin Ovidiu Vântu şi care a lăsat în urmă o gaură de 300 de milioane de dolari. Din cauza creditelor neperformante acumulate ca urmare a politicii generoase a guvernelor de finanţare a agriculturii, dar fără a mai lua bani înapoi, Banca Agricolă ajunsese plină de credite neperformante, iar FMI cerea lichidarea ei, ca de altfel şi a Bancorex. Pentru Bancorex, care era cea mai mare bancă din România, s-a găsit varianta scoaterii creditelor neperformante în afara bilanţului, iar partea bună să fie preluată de BCR. În încercarea de a rezolva problema şi la Banca Agricolă, Mugur Isărescu, guvernatorul BNR şi prim-ministru în anul 2000, i-a trimis pe Eugen Rădulescu şi Vasile Ifrim, director din BNR, la Banca Agricolă, să vadă dacă pot să opereze o restructurare a băncii şi ulterior să găsească o soluţie pentru viitor , scrie ZF . Operatorii francezi de telecomunicaţii Orange şi SFR au anunţat că dau startul, vineri 19 martie, tehnologiei 5G, la Paris. Firmele afirmă că astfel, «capitala Franţei va fi în fruntea tehnologiilor digitale.» Implementarea tehnologiei 5G la Paris a fost un aprig şi lung subiect politic, dar şi de dezbatere între firma Orange, primăria Parisului şi locuitorii capitalei. In urma unei conferinţe cetăţeneşti organizate de municipalitate la sfârşitul lunii decembrie, a fost aprobată o nouă cartă privind desfăşurarea 5G. Operatorii s-au angajat să recicleze telefoanele mobile, să le colecteze în magazinele specializate şi să limiteze, mult sub normele maxime autorizate, puterile de emisie ale antenelor lor. Semnarea cartei evocate şi de către ceilalţi operatori de telefonie – Bouygues Telecom, Free Mobile şi SFR – a făcut posibilă lansarea comercială a tehnologiei 5G la Paris. Pentru moment, doar 80 de situri pentru fiecare operator vor putea fi activate vineri. In curând însă, aceştia promit că 80% din populaţia capitalei va avea acces la 5G. Orange şi SFR au ales să-şi aprindă primele antene care utilizează frecvenţa de 3,5 GHz, scrie RFI.ro.