​Business report Învățămintele molimei. Ce faci dacă ești pe o listă de așteptare cu mii de persoane și un centru de vaccinare e gol. Cu ce prețuri și facilități îi așteptă pe români hotelierii elen. Tristețea optimistă a unui proiect național

În linia întâi, în anul morții. (Învățămintele molimei) ● Cine sunt cei care conduc cluburile de fițe din Capitală recent amendate ● Ce faci dacă ești pe o listă de așteptare cu mii de persoane și un centru de vaccinare e gol ● Vacanță în Grecia: Cu ce prețuri și facilități așteaptă hotelierii eleni turiștii din România ● Politicul își înfige și mai adânc gheara în fondul forestier: un apropiat al lui Tanczos Barna pregătește desființarea Gărzii Forestiere și subordonează politic controlul pădurilor ● Schema de ajutor pentru HoReCa, modificată ● România vrea să folosească hidrogenul pentru încălzirea populației și a agenților economici ● Tristețea optimistă a unui proiect național. Un mesaj către leadership-ul acestui început de deceniu ● Este creșterea economică a României o dovadă a dezvoltării? ● De la digitalizare la finanțarea firmelor: Ce măsuri vrea să ia Guvernul în următorii ani.

Combaterea pandemiei a venit la pachet cu o serie de măsuri impuse de autorități. Printre acestea se numără și interzicerea petrecerilor, purtarea măștii și păstrarea unei distanțe sociale. Chiar și așa, mai multe cluburi din Capitală au fost amendate de Poliția Municipiului București în urma verificărilor la fața locului. Nuba, It Cucina și Brasserie Bistro & Lounge sunt trei dintre ele. În spatele lor se află proprietari implicați în mai multe afaceri, unii dintre ei cu legături politice.Primul club Nuba a fost construit în 2018 în Constanța pe un teren retrocedat ilegal, conform Rise Project. El este operat de societatea ISNA Entertainment Mamaia SRL care are în spate patru acționari: Raluca Avram Danifeld, Emilian Negulescu, Jean Sasu și Ștefan Alexandru Nanu. Până recent firma mai era condusă și de o companie din Dubai. Clubul care a fost amendat cu 4.000 lei în weekend face parte din lanțul Nuba, însă este administrat de Isn Entertainment, condusă de Alexandru Nanu, Jean Sasu și Ibraim Tefyde. De-a lungul timpului, presa din România a scris despre proprietarii clubului, unele publicații numindu-i antreprenori de succes, iar altele atrăgând atenția asupra conexiunilor pe care aceștia le au cu personalități controversate precum Sebastian Ghiță, scrie Buletin de București

Anul trecut a fost unul dezastruos pentru hotelierii din Grecia, având încasări cu până la 80% mai mici decât în anii precedenți. Iar unul dintre motivele principale, în special pentru zona de nord a Greciei, a fost lipsa turiștilor din România: doar 300.000 au vizitat anul trecut Grecia, în comparație cu 1,4 milioane în 2019. Dar hotelierii își păstrează optimismul pentru acest an și speră ca cel putin 700.000 de români să aleagă Grecia ca destinație de vacanță în 2021.“Încă un an ca 2020 ar fi tragic pentru turismul din Grecia, cel mai important sector economic al țării noastre”, a declarat, pentru Wall-Street, Grigoris Tasios, preşedintele Asociaţiei Hotelierilor din Grecia, aflat în vizită la Bucureşti, scrie Wall-Street.ro

Se discută demult despre creșterea economică a României, care este superioară altor țări dezvoltate din Europa. Da, nominal discutând este normal să fie așa, că pornim de la o baza redusă. Cred că atunci când discutăm despre creșterea economică a unei țări ar trebui sa avem în vedere următoarele aspecte: 1. creșterea economică reală este cea care contează cu adevărat, adică trebuie să scădem variația preturilor pentru a obține o imagine corectă a creșterii, altfel adunăm inflația si avem impresia că ne îmbogățim (daca avem 4,5% creștere economică nominală și 2.5% creștere a preturilor, valoarea reală a creșterii economice este de 2%). România are o creștere economică mare și un ritm de evoluție al PIB pe locuitor nominal care depășește în unele locuri Elveția, din 1989 încoace, dar suntem departe de gradul lor de bunăstare economică, în realitate acum noi suntem la PIB pe locuitor nominal al Elveției din 1980, scrie project-e.ro Autoritățile noastre au reușit să pună la punct o primă variantă a Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR). Cu ajutorul acestuia, România va obține fonduri pentru a lua măsuri care să ajute inclusiv persoanele fizice și juridice să treacă mai ușor, în următorii ani, peste efectele pandemiei de coronavirus. Banii pentru PNRR vor veni de la Uniunea Europeană, prin intermediul unui mecanism destinat combaterii efectelor crizei coronavirusului, scrie avocatnet.ro

. In plina pandemie, cand statele dezvoltate ar fi trebuit sa se sustina intre ele pentru a ajuta cat mai multi oameni sa se imunizeze impotriva COVID-19, au ales sa "traga foc la oala lor" lasand in urma restul planetei cu care aveau parteneriate de distributie. Acesta este si cazul noului razboi pe vaccinuri intre Uniunea Europeana pe de o parte si Marea Britanie si SUA, de cealalta parte. In timp ce UE si-a respectat parteneriatul de a livra la timp toate vaccinurile promise, cele doua state nu mai vor sa-si achite obligatiile fata de Europa, alegand sa pastreze vaccinurile care trebuiau livrate catre tarile din blocul european, scrie ziare.com Apple a dominat piața de dispozitive portabile în trimestrul al patrulea din 2020. Liderul de piață în tehnologia portabilă este Apple (NASDAQ: AAPL), care a vândut un număr impresionant de 55,6 milioane de dispozitive în 2020 comparativ cu unitățile Xiaomi de 13,5 milioane, în creștere cu 5% față de anul trecut. Samsung (LSE: SMSN.L) și Huawei (SZSE: 002502) rămân în urma acestor doi giganți tech. Cota de piaţă pe parte de smartphone-uri a Apple a urcat de la 11% în Q3 la 21% în Q4! Contracandidaţii săi de marcă au suferit pierderi mari: Samsung a coborât de la 22% în Q3 la 16% în Q4, iar Huawei de la 14% la 8%! Xiaomi, ce se anunţa a fi un nou rising star, a pierdut şi ea ceva cotă de piaţă, coborând de la 13% la 11%, scrie FinEco24News