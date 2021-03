Școlile Particulare le cer lui Cîțu și Nazare o dezbatere pe tema proiectului privind suspendarea facilității referitoare la cei 1.500 lei pentru creșe sau grădinițe

4. Raportat la anul școlar 2019-2020, în România, procentul copiilor cu vârste între 3 și 6 ani, aflați în sistemul formal de îngrijire și educație (nivelul preșcolar), înregistrează cifre situate la o valoare de 88,6%, departe de valoarea – țintă a UE de 95%.





De precizat că solicitarea a fost trimisă la Ministerul Finanțelor și a primit număr de înregistrare.Conform acelui document, solicitările Asociației se bazează pe:1. Legea nr. 239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost adoptată de Parlamentul României cu 250 voturi pentru, 9 abțineri, 1 vot împotrivă. Nu înțelegem situația "extraordinară, a căror reglementare nu poate fi amânată" prevăzută de art. 115 din Constituția României pentru justificarea necesității legiferării prin ordonanțe de urgență.Dacă considerați ca fiind urgentă această prevedere vă rog să vă gândiți la situația preșcolarilor care beneficiază în prezent de acest credit fiscal. Ce se întâmplă cu aceștia în mijlocul anului școlar?2. Nu considerăm oportună suspendarea unei legi care sprijină în mod real realizarea obiectivul de țară stabilit prin Programul de Guvernare, prin proiectul Administrației Prezidențiale, România Educată și prin Strategia națională de apărare, obiectivul de a crește accesul și participare a copiilor la programe de educație timpurie, invocând următorul motiv: În practică, așa cum au semnalat atât contribuabilii interesați/organizațiile profesionale interesate de accesarea facilității fiscale privind educația timpurie, cât și organele fiscale, și chiar parlamentari, noile reguli fiscale reglementate s-au dovedit insuficiente pentru a permite aplicarea lor.De ce, la cinci luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial, nu am colaborat în vederea emiterii unor norme de aplicare pentru legea existentă, de ce nu am lucrat împreună pentru a o îmbunătăți, pentru a o face aplicabilă. De ce alegem să o suspendăm?3. Raportat la anul școlar 2018-2019, în România, procentul copiilor cu vârste sub 3 ani, aflați în sistemul formal de îngrijire și educație (nivelul antepreșcolar), înregistrează valori situate sub jumătatea mediei UE: 13,2% față de 35,1%.