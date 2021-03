​Business report ​Cât de jos mai poate ajunge învăţământul superior? Cum își recapătă Danemarca libertățile. De ce nu se testează în școli? Capitalul străin părăseşte în masă Turcia. Ce valoare are apa

Cât de jos mai poate ajunge învăţământul superior românesc? ● Ministerul Culturii cere noi posturi de conducere. În martie, un secretar de stat n-avea atribuții. Instanța a decis: Avocatul Piperea ar trebui să dea înapoi din banii luați la falimentul RADET. Onorariul era de 35.000 de euro pe lună ● Bani cheltuiți fără transparență de Administrația Spitalelor București ● Ce valoare are apa ● Cum își recapătă Danemarca libertățile, în vreme ce restul Europei se confruntă cu un nou lockdown ● “Capitaliștii ne vor vinde frânghia cu care îi vom spânzura” și dilema lui Joe Biden ● Plângerile împotriva furnizorilor de curent sau gaze vor fi soluționate în două etape ● De ce nu se testează în școli? Părinte: „Este o bătaie de joc!” ● Capitalul străin părăseşte în masă Turcia după ce Erdogan îşi pune propriul om la conducerea băncii centrale.





Cât de jos mai poate ajunge învăţământul superior românesc? Din statele radiografiate de World Economic Forum doar Malta, Panama şi Sri Lanka mai sunt sub noi! Un tânăr profesor universitar român, plecat de multă vreme pe meleaguri străine, îmi spunea deunăzi într-un interviu că sistemul de învăţământ universitar din România se află în lumea a treia la nivel global. Distinsul intervievat predă într-una din universităţile de Top din Europa. Evident, conducătorii de instituţii de profil (cu precădere cei din Capitală) mi-au sărit la gât, considerând denigrator respectivul articol. Le-am cerut să demonstreze contrariul şi, iată, la mai mult de trei ani de la momentul respectiv, nu am primit spre publicare respectivul punct de vedere (sau drept la replică, după cum îi spunea respectivul Rector, deşi numele său sau al instituţiei pe care o conducea nu apărea nicăieri în articolul publicat). Ce am găsit astăzi însă este un nou clasament făcut de World Economic Forum, referitor la instituţiile de învăţământ superior din întreaga lume. Iar datele acestuia confirmă spusele anterioare. Doar o parte a Africii şi câteva state nesemnificative sunt în spatele nostru, .



Ministerul Culturii cere noi posturi de conducere. În martie, un secretar de stat n-avea atribuții. Ministerul Culturii cere noi posturi de conducere, respectiv înființarea unor funcții de secretar general adjunct și de subsecretar de stat. În martie, secretarul de stat Iulia Popovici, asumată de USRPLUS, se plângea, pe Facebook, că, la săptămâni de la numire, n-are atribuții. “Ce mai face secretarul de stat dacă tot n-are atribuții la minister“, scria, la 4 martie, Iulia Popovici, numită secretar de stat din 16 februarie. Tot ea a precizat că are dreptul la patru consilieri, scrie Newsweek.ro



Ce valoare are apa. Ieri, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a făcut public un raport intitulat incitant: „Ce valoare are apa”. Analiza a fost publicată exact de Ziua internațională a apei. Raportul nu oferă un răspuns clar, nu se pot găsi tarifele pe care, de exemplu, le plătește un consumator în Europa sau în Statele Unite pentru un metru cub de apă, ci este doar un tip de analiză generală cu privire la modul în care se poate evalua această resursă naturală. Raportul UNESCO pleacă de la a reaminti că apa este extrem de prețioasă, pentru că fără apă viața pe Terra nu poate exista. În același timp, două miliarde de oameni trăiesc în regiuni care sunt supuse stressului hidraulic. De asemenea, 3,4 miliarde de persoane, adică 45% din populația globului, nu au acces la instalații sanitare de calitate,



Capitaliștii ne vor vinde frânghia cu care îi vom spânzura”. Citatul, atribuit lui Lenin, este o metaforă pentru ceea ce marxiștii au numit contradicțiile interne ale capitalismului. Credința în prăbușirea iminentă și inevitabilă a Occidentului i-a animat pe comuniști până în 1989, când propriul lor sistem s-a dovedit mai auto-distructiv decât orice problemă a capitalismului. Însă vechea maximă a luat astăzi o formă nouă, mai plauzibilă. A fost expusă săptămâna trecută în prima întâlnire dintre echipa de politică externă a președintelui Biden și reprezentanții moderni ai marxism-leninismului din Partidul Comunist Chinez. A fost evident din momentul în care cele două părți s-au așezat la masă că îndrăzneții lideri chinezi înțeleg că cea mai mare armă ideologică pe care o dețin acum în lupta lor cu America este entuziasmul vesel pentru autodistrugere care caracterizează atât de mult elitele din SUA, scrie project-e.ro Procedura de soluționare a plângerilor celor care consideră că li s-a încălcat un drept recunoscut de lege sau un interes legitim împotriva furnizorilor de curent electric sau gaze naturale va avea loc în două etape, una la nivelul furnizorului și una la nivelul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), conform unui proiect de ordin inițiat recent de către ANRE. Potrivit noului regulament inclus în proiectul de ordin, părțile vor avea “obligația parcurgerii procedurii soluționării plângerii împotriva unui operator de rețea/sistem din domeniul energiei, prealabil declanșării procedurii la nivelul ANRE”. Așadar, potrivit noii reglementări, se va impune parcurgerea obligatorie a două etape distincte de soluționare a plângerilor împotriva unui furnizor de curent electric sau gaze naturale: soluționarea la nivelul furnizorilor și abia ulterior soluţionarea la nivelul ANRE. Actualul mecanism nu include etapa soluționării la nivelul furnizorilor, ci presupune faptul că procedura se declanșează direct odată cu înregistrarea la ANRE a plângerii transmise, scrie avocatnet.ro Avem teste pentru testarea în școli, dar nu le folosim. Procedura greoaie și lipsa medicilor sunt numai câteva dintre motivele pentru care din cele peste 1,15 milioane de teste cumpărate de Ministerul Sănătății pentru testarea elevilor care merg la școală au fost folosite numai 19.000 de teste. Maria S. și-a dat acordul să-și testeze copilul din clasa a III-a în cazul în care acesta ar avea simptome. Dar problema este că la școală nu există cabinet medical, așa că tot acasă a fost testată fetița. Din fericire testul a ieșit negativ. Metodologia pentru testarea elevilor prevede că testul antigen COVID-19 trebuie să aibă loc numai cu acordul scris al părintelui. Raportările din ultima săptămână arată că 192 de elevi au fost infectați cu coronavirus și 152 de angajați din învățământ. Cifrele ar putea fi mult mai mari dacă s-ar testa mai mult, scrie Europa Liberă Reacția Chinei la sancțiunile impuse de Bruxelles a redus la zero șansele ca Parlamentul European să mai ratifice acordul comercial UE-China, semnat în decembrie anul trecut de către Comisia Europeană. Relațiile diplomatice bilaterale Bruxelles – Beijing s-au deteriorat sever în doar 3 luni. În decembrie 2020, lideri proeminenți europeni precum cancelarul Angela Merkel sau președintele Emmanuel Macron au depus eforturi deosebite pentru a securiza înțelegerea comercială cu președintele Xi Jinping, sperând că astfel vor asigura un acces mai facil marilor investitori ai UE în China. Relația bilaterală s-a deteriorat rapid după acel moment, în ciuda faptului că UE a gestionat cu maximă precauție ”sensibilitățile” chineze , potrivit cursdeguvernare.ro : Este cel mai bun moment din ultimii ani pentru accesarea unui credit. Cine era plătit cu salariul mediu net pe economie în 2008 nici nu se putea apropia de un apartament cu două camere în Bucureşti. După 2016 şi până în prezent, rata pentru o astfel de locuinţă a ajuns la mai puţin de 60% din salariul mediu net, astfel încât o familie îşi permite acum achiziţia unei astfel de locuinţe. Rata lunară pentru achiziţia unui apartament cu două camere în Bucureşti a ajuns la mai puţin de 50% din valoarea salariului mediu net pe economie la nivelul lunii martie a acestui an, faţă de 251% la nivelul lunii ianuarie din 2008, la apogeul boomului economic, potrivit calculelor ZF şi datelor SVN România, Credit & Financial Solutions, scrie Ziarul Financiar Prin demiterea celui de-al treilea guvernator al băncii centrale în mai puţin de doi ani, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, liderul do­minant al ţării din ultimul secol şi-a demonstrat încă o dată deter­minarea de a înfrunta convenţiile economiei moderne, scrie Bloomberg. Pieţele au reacţionat însă prompt. Retragerea investitorilor a tăiat 15% din valoarea lirei la începutul săptămânii, sporind pierderile care au menţinut inflaţia la două cifre în ultimele 16 luni. Randamentul obligaţiunilor în liră a înregistrat cea mai puternică creştere din istorie, iar acţiunile şi-au prelungit pierderile după cel mai dramatic declin din 2013. „Este o oprire bruscă a fluxurilor de capital“ similară crizei monetare din 2018, potrivit lui Robin Brooks, economist-şef la Institute of Inter­national Finance din Washington. „Rezultatul atunci a fost o recesiune profundă din cauza condiţiilor financiare mai stricte. Acelaşi lucru se va întâmpla şi acum“, scrie ZF Regulile privind creșterea porcilor în gospodării și ferme comerciale, reglementate în Planul de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în România care anulează toate documentele emise până în prezent în acest sens. Anunțul a fost făcut de ministrul agriculturii, Adrian Oros, care a precizat că documentul s-a aflat deja pe masa Guvernului în plină lectură fiind lansat în dezbatere publică de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). ”Există un proiect de Ordonanță de Urgență care să statueze toate măsurile pentru combaterea și eradicarea Pestei Porcine Africane (PPA) și relansarea creșterii porcului în România. Deci toate reglementările care au apărut până acum în domeniu și care erau fie Hotărâri de Guvern, fie Ordine, fie Legi sau transpuneri din Directive, având o anumită vechime să spun așa și unele neconcordanțe între ele, au fost introduse într-o Ordonanță de Urgență care a fost citită în primă lectură la Guvern. În curând o să…este în dezbatere publică, și se dorește să se armonizeze acțiunea și responsabilitatea fiecărei entități care poate să contribuie la eradicarea PPA”, a anunțat ministrul în cadrul conferinței de presă care a avut loc marți, 23 martie, scrie Agrointel.ro