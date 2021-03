​Business report ​Experții UE îi cer lui Vlad Voiculescu să reducă „plățile informale“. Secretul din sticlele de Coca-Cola, Fanta și Pepsi. Un nou scandal la Apele Române. Paradoxul bancnotelor. Cum se calculează pensiile şi ce legătură au cu salariul mediu

Experții UE îi cer lui Vlad Voiculescu să reducă „plățile informale“ din sistemul medical ● Secretul din sticlele de Coca-Cola, Fanta și Pepsi. Ce conțin în funcție de țara unde sunt comercializate ● Un nou scandal la Apele Române: Bani mutați în instituție pe spinarea companiilor profitabile ● În Europa de Est este greu pentru o bancă centrală să rămână independentă, mai ales când guvernul cere credite ieftine ● Cum se calculează pensiile şi ce legătură au cu salariul mediu ● Paradoxul bancnotelor ● ​România, pe locul 2 în UE la rata de fertilitate, dar pe un trend de scădere la numărul de copii ● Am respins opera lui Marx după ce am studiat-o cu creionul în mână ● Proiect: Medicii din spitalele COVID-19 vor putea beneficia de locuințe de intervenție ● Cine va vizita România la vară? Soluții pentru turismul românesc.

Experții UE îi cer lui Vlad Voiculescu să reducă „plățile informale“ din sistemul medical. Experții europeni îi cer lui Vlad Voiculescu să reducă “plățile informale“, reiese dintr-un document de lucru al Comisiei Europene, în cadrul dialogului cu autoritățile române pentru pregătirea Planului Național de Reziliență și Redresare (PNRR). Documentul final nu a fost depus. Documentul experților din cadrul Comisiei Europene vine ca o replică la a doua variantă a PNRR, componenta pe sănătate, transmisă către Bruxelles de autoritățile române la 1 martie.

România figurează pe un surprinzător loc 2 între statele UE la rata de fertilitate, indicator care arată numărul mediu de nașteri de copii vii per femeie, conform datelor publicate de Eurostat pentru anul 2019. Cu un nivel de 1,77, ne-am situat după Franța (1,86) dar peste Cehia, Irlanda și Suedia (1,71), urmate îndeaproape de Danemrarca (1,70). Pentru referință, menționăm că cele mai scăzute rate de fertilitate au fost întâlnite în Malta (1,14 nașteri per femeie), Spania (1,23), Italia (1,27), Cipru (1,33), Grecia și Luxemburg (1,34). Concentrarea în partea de sud a continentului și efectele adiacente asupra evoluției economice ar trebui să dea de gândit, scrie cursdeguvernare.ro Eu am respins opera lui Marx după ce am studiat-o cu creionul în mână. Pentru economiștii români care îl critică pe Hayek vreu să aduc în discuție următoarea problemă: critica trebuie făcută după ce te asiguri că l-ai înțeles pe autor. Pentru asta este necesar în primul rând să citești opera lui Hayek. Cu creionul în mână, de atât de multe ori până când înțelegi. Sunt oameni mari care nu au putut să înțeleagă pe deplin teoria monetară a lui Hayek, care este o teorie a ciclului de afaceri. De exemplu, Milton Friedman, care era adeptul metodologiei de cercetare macroeconomică promovată de Keynes, spune că “I am an enormous admirer of Hayek, but…I think his capital theory book [The Pure Theory of Capital (1941)] is unreadable. On the other hand, The Road to Serfdom (1944) is one of the great books of our time”. Evident, Friedman, care nu accepta individualismul metodologic, nu putea să înțeleagă teoria capitalului a lui Hayek și greșea când afirma că „Prețuri și producție” este o carte conceptual greșită (flawded) (Ebenstein, 2001, p. 81, apud Roger Garrison în Hayek and Friedman: Head to Head), scrie Lucian Croitoru pe project-e.ro Medicii din spitalele COVID-19 vor deveni eligibili pentru obținerea unei locuințe de intervenție, situată în apropierea spitalelor unde aceștia își desfășoară activitatea, conform unei propuneri legislative înregistrate marți la Senat. Proiectul de lege va modifica legea locuinței pentru a permite medicilor care îngrijesc bolnavi de COVID-19 să poată folosi o locuință de intervenție. Astfel, medicii și asistenții din linia întâi, a căror prezență este necesară aproape permanent sau în caz de urgență, vor putea beneficia de acest tip de locuință, care va fi situată în imediata apropiere a spitalului unde își desfășoară activitatea. Prin acest demers, personalul medical implicat în lupta cu pandemia va putea ajunge mult mai repede la spital, evitând traficul care poate constitui adesea o reală problemă, mai ales în orașele mari, scrie avocatmet.ro „România, o destinație pentru 365 de zile de vacanță pe an" e mesajul de pe pagina de internet a Ministerului Economiei, la categoria „turism”. „Turismul românesc e în colaps”, spun însă, în 2021, patronatele din domeniu. Vizita recentă la București a ministrul Turismului din Grecia, Haris Theoharis, cel mai probabil i-a bucurat pe românii care doresc să își petreacă vacanța în Grecia. La întâlnirea cu ministrul român al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui, Theoharis a anunțat că Grecia își propune să deschidă granițele foarte curând, la jumătatea lunii aprilie, înaintea sărbătorilor pascale, pe baza unui „certificat verde”, scrie Europa Liberă