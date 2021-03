Analiștii financiar-bancari: Impactului economic al coronavirusului s-ar putea resimți până în vara anului viitor

Din luna aprilie a anului 2020, in cadrul sondajului au fost adaugate intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar rezultatele pentru luna februarie 2021 releva:









“In concordanta cu datele statistice care arata un inceput de an mai lent al economiei, indicatorul de incredere a ramas constant in luna martie. De asemenea, sondajul releva revenirea, in linie cu evolutiile globale, a anticipatiilor de majorare a ratei inflatiei.”, spune Adrian Codirlasu, Vicepresedinte Asociatia CFA Romania.





Este de remarcat faptul ca 69% din participantii la sondaj anticipeaza majorarea ratei inflatiei.• Durata impactului economic al coronavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (peste 56%) anticipeaza ca acesta se va resimti pana in trimestrul II al anului 2022;• Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este 7,4%;• Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este +4,1%;• Datoria publica ca procent din PIB va ajunge, intr-un orizont de 12 luni, la peste 52%;• Anticipatiile respondentilor sunt de adoptare a euro de catre Romania peste aproximativ 8 ani.Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a ramas constant comparativ cu luna anterioara la valoarea de 55,7 puncte, (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 7,2 puncte). Evolutia celor doua componente ale acestuia a fost divergenta. Astfel, indicatorul conditiilor curente a crescut cu 3,5 puncte fata de luna anterioara la valoarea de 38,3 in timp ce indicatorul anticipatiilor a scazut cu 1,7 puncte, la valoarea de 64,4.