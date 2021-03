​Business report ​​Noua pandemie, cea de afecţiuni mintale, este pe cale să izbucnească. Cum a furat generalul Gherghe 180.000 $. Registru electronic pentru sobe. Firma lui Dragnea Jr. ar putea intra în faliment. Taxă nouă de poluare pentru mașini?

​O nouă pandemie, de data aceasta de afecţiuni mintale, este pe cale să izbucnească şi va lovi cel mai dur copiii şi tinerii ● Cum a furat generalul Gherghe 180.000 $ din fondul de război al DGIA. Banii au fost ridicați din bancă, cu șoferul ● Lemnul României: O afacere de 3,5% din PIB, cu export net de 2,5 mld. euro. Tăierile ilegale egalează lemnul recoltat legal ● Registru electronic pentru sobe, subvenții pentru conectarea la rețeaua de gaze și un sistem de senzori tip grilă pe suprafața metropolitană ● Nu conspirațiile ne vor trece de criza Covid ● Alex Filip. Aceste experiențe ne definesc viața. Dar niciuna nu ne impresionează ● Criptomonedele nu sunt monede, sunt criptoactive ● Firma lui Dragnea Jr. ar putea intra în faliment, după ce a tras în piept o firmă din Germania ● Care sunt tendinţele viitorului ce îi interesează cel mai mult pe oameni în prezent? Maşinile, mâncarea, sănătatea şi nemurirea ● Taxă nouă de poluare pentru mașini? Ce spune ministrul Mediului.





​O nouă pandemie, de data aceasta de afecţiuni mintale, este pe cale să izbucnească şi va lovi cel mai dur copiii şi tinerii. Deocamdată puţini îndrăznesc să evalueze pierderile economice. Incertitudine, ameninţare, restricţii, izolare, paranoia, familii disfunc­ţionale - pandemia şi turbulenţele economice pe care aceasta le-a provocat afectează echilibrul şi chiar sănătatea mintală a oamenilor. Se vorbeşte de venirea unui al patrulea val al pandemiei, caracterizat prin anxietate, adesea prin sindromul burnout şi printr-o criză de afecţiuni mintale. Din ce în ce mai mulţi avertizează, dar puţini au cutezat să estimeze costurile economice ale unei astfel de evoluţii a actualei crize. Institutul Economic Polonez a încercat să facă acest lucru. Într-un studiu numit „Generaţia coronavirus. A creşte în pandemie“, instituţia arată că tinerii încasează greul loviturilor economice, scrie Deutsche Welle. Creşterea anuală a costurilor legate de problemele de sănătate mintală cauzate de pandemie în rândul tinerilor s-ar situa la 0,5% din PIB-ul global, adică la 335 de miliarde de euro, a calculat institutul,

Cum a furat generalul Gherghe 180.000 $ din fondul de război al DGIA. Banii au fost ridicați din bancă, cu șoferul. Investigația în acest caz a pornit în urmă cu două săptămâni, când directorul general al Direcției Generale de Informații a Apărării (DGIA) și-a dat seamă că-i lipsesc 180.000 de dolari din cont și a informat Parchetul Militar despre acest caz. Potrivit sursei citate, banii au fost ridicați de la bancă pe 27 noiembrie 2018, fiind retrași din conturile DGIA unde se regăseau sume de bani destinate pentru situații de criză și război.

Analiza comerțului exterior în pandemie: De la cine ce am cumpărat, ce și cui am vândut. Topul țărilor care ne produc deficit comercial. În anul 2020, exporturile României au însumat 62.175,6 milioane euro (-9,9% față de anul anterior) iar importurile s-au ridicat la 80.563,9 milioane euro (-6,6% față de anul anterior), potrivit datelor publicate de INS în buletinul dedicat comerțului exterior. Astfel, deficitul comercial a ajuns la 18.388,3 milioane euro (+6,3% comparativ cu anul precedent) iar gradul de acoperire FOB/FOB la doar 80,4%.

Cele mai importante șase grupe de produse livrate la extern de România (cu o pondere de cel puțin 5% din total) au cumulat 73,4% din valoarea exporturilor. Scăderile, înregistrate pe toată linia, în anul restrângerii de activitate ca urmare a pendemiei au fost între 7,4% la grupa de mașini și aparate, echipamente electrice și 17,7% la materiale textile și articole din acestea, scrie cursdeguvernare.ro



