Blocarea canalului Suez a reaprins discuția riscurile exportului de animale vii. Vezi câte capete de oi, miei și bovine vii exportăm anual și ce s-ar schimba dacă am exporta mai multă carne tranșată în loc de animale vii

Cel puțin 11 nave care transportau animale vii din România riscau să fie blocate în canalul Suez, în drumul lor către țări din Orientul Mijlociu, după cum anunța președintele Animals International România. Cele circa 130.000 de ovine care se aflau pe acele nave erau o mică parte din exporturile românești de animale vii. Blocarea canalului Suez de către nava Ever Given a reaprins discuția despre cât de riscante sunt exporturile de animale vii atunci când are loc un eveniment ca cel invocat. Câte animale vii exportă anual țara noastră, cât încasăm de pe urma lor și ce s-ar schimba dacă am exporta mai multă carne tranșată în loc de animale vii?





Potrivit datelor INS, în 2019 România a exportat animale vii în valoare de 437 milioane de euro, mai mult decât 376 milioane de euro, sau față de 2017, când s-au încasat 424 milioane euro (sursa: Anuarul statistic al României, ediția 2020)







) În 2019, România ocupa locul al 9-lea în lume în privința exporturilor de miei și oi vii (32.4 milioane de dolari SUA, dar în scădere cu 10% față de anul anterior), după ce ocupase și poziții mai bune în clasamentul mondial al exportatorilor de oi. (Sursa: worldstopexports.com





Acum câteva zile, Adrian Oros (ministrul agriculturii) declara că România exportă anual două milioane de ovine preponderent către statele arabe (care în general preferă ovinele vii datorită ritualului specific la sacrificare).







Piețele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord reprezintă mijloace de desfacere foarte importante, care nu ar trebui pierdute, în caz contrar, producători din alte părți ale lumii ar înlocui oferta europeană, crescând producția lor și transportul de animale vii care nu respectă standardele europene înalte.







În ultimii trei ani, România a exportat în medie peste 1,6 milioane capete ovine anual în țări terțe precum: Arabia Saudită, Regatul Hașemit al Iordaniei, Liban, Libia, Statul Kuwait, Israel. Totodată, țara noastră a avut un comerț intra-comunitar activ, cu o medie anuală de peste 1 milion de capete în state membre ca Spania, Italia, Franța sau Ungaria, a mai spus ministrul Oros.





Un raport de cercetare pe tema exporturilor românești de animale vii arată următoarele:





Exporturile de oi și miei:



Libia (0.4 milioane capete, în valoare de 51.5 milioane EUR) și Iordania (0.63 milioane capete, în valoare de 40.83 milioane EUR) sunt primii destinatari ai exporturilor de oiîn afara UE, și, din moment ce destinatarii din UE sunt în primul rând Bulgaria (58.3 mii de capete, în valoare de 3.43 milioane EUR) și Grecia (59.3 mii de capete, în valoare de 2.37 milioane EUR), se observă o dominare clară a destinațiilor non-UE în această categorie.

Mieii se îndreaptă în special spre țări din UE. Grecia (0.36 milioane de capete, în valoare de 17.92 milioane EUR) și Italia (0.32 milioane de capete, în valoare de 15.14 milioane EUR) sunt cu mult înaintea primei destinații non-UE pentru miei, care este Iordania (63.2 mii capete, în valoare de 4.53 milioane EUR, în 2017).

Exporturile de carne au crescut în ultimii ani. În 2017, exporturile de carne de oaie și capră erau înjur de 35.17 milioane de EUR, de la 1.74 milioane EUR în 2003 și 4.27 milioane în 2008. Raportul dintre valoarea animalelor vii și a cărnii la export a ajuns de la aproximativ 42 în 2003 la aproximativ 5 în 2017.

România este un mare exportator de bovine, cu peste 200.000 de capete anual, adică peste 200 de milioane de euro.



Împărțirea după valoare între UE și destinații non-UE este relativ echilibrată, cu aproximativ 52% pondere a livrărilor în afara UE.

În categoria juninci, tauri și viței de îngrășat între 160 și 300 kg Israel a fost pe primul loc ca destinație, cu 37.87 mii de capete și o valoare a exporturilor de 24.56 milioane de EUR, în timp ce Turcia a fost pe locul al doilea, cu 15.43 mii de capete și o valoare de 15.88 milioane de EUR.



În segmentul de 80 –160 kg, Bosnia și Herțegovina reprezintă aproape două treimi din exporturile non-UE, cu 12.27 mii de capete în valoare de 4.85 milioane EUR.

În categoria juninci, tauri și viței de îngrășat între 160 și 300 kg dintre membrii UE Croația a primit 25.45 mii de animale, cu o valoare de 13.97 milioane EUR. În segmentul 80 –160 kg Croația apare din nou în primul loc, cu 42.62 mii de capete având o valoare de 15.95 milioane EUR.

Bovinele de prăsilă ajung în mare parte în afara UE, Turcia primind 9.54 mii de capete, cu o valoare de 7.24 milioane euro, în timp ce toate celelalte destinații UE adună 1.5 mii de capete, valoarea fiind de 1.25 milioane EUR.

Trendul exporturilor este puternic ascendent, cu o creștere de peste 4 ori în ultimii 20 de ani. Tendința ascendentă este în general similară cu cea observată la ovine.

Bovinele pentru abatorizare trimise în afara UE au fost pe un trend ascendent în ultimii 10 ani, de la aprox. 15.24 mii de capete (în valoare de 7.17 milioane EUR) până la 22.22 mii de capete (valoare de 20.91 milioane EUR_. Când ne uităm la datele pentru bovinele de abatorizare trimise spre UE, se observă o tendință descendentă de la 34.7 mii de capete (valoare de 16.16 milioane EUR în 2012) la 19.85 mii de capete (în valoare de 9.17 milioane EUR).

Raportul dintre exporturile de bovine vii și cele de carne de bovine este de circa 5 (în urma cu 20 de ani era de 53)

Raportul dintre exporturile de animale vii și cele de carne (cumulat ovine și bovine) s-a îmbunătățit în favoarea celor de carne de aproape 9 ori în ultimii 20 de ani

Potrivit studiului citat (gasiți link mai jos), efectele înlocuirii parțiale a exporturilor de animale vii cu livrări de carne tranșată depind de mai multe scenarii.





Scenariul 1, de bază (moderat):Livrările internaționale de ovine și bovine vii se reduc cu 50% în 5 ani de la momentul de evaluare, începând cu anul 2019.În 2024 volumul de ovine și bovine exportat din România ajunge la 50% din valoarea din 2017.





Scenariul 2, accelerat (pronunțat): Livrările internaționale de ovine și bovine se reduc cu 75% în 3ani de la momentul de evaluare.În 2022 volumul de ovine și bovine exportat din România ajunge la 25% din valoarea din 2017.





Scenariul 3, oprire totală (agresiv): Livrările internaționale de ovine și bovine se reduc cu 100% în 3ani de la momentul de evaluare.În 2022 volumul de ovine și bovine exportat dinRomânia ajunge la 0.