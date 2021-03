​Business report Prima apă minerală îmbuteliată de stat: Aqua Dacica. Unde se va ajunge cu deprecierea leului. Știri și conturi false, rețeta de succes a grupurilor de Facebook asociate AUR. De ce se înroșesc senzorii de poluare din București?

​​Ce spun analiştii bancari despre creşterea cursului leu/euro şi unde va ajunge ● Știri și conturi false, rețeta de succes a chemării la proteste pe grupurile de Facebook asociate AUR ● Metrorex: Sindicaliștii care au blocat metroul nu vor fi sancționați ● Prima apă minerală îmbuteliată de stat: Aqua Dacica ● George Butunoiu: Companiile ar avea un succes mai mare în a atrage candidaţi dacă ar publica salariul oferit şi dacă nu şi-ar ascunde numele ● Complexul Energetic Oltenia nu se închide. Ministrul Energiei: Nu lăsăm pe nimeni în urmă ● Raluca Turcan, fără mască la o acțiune din județul Sibiu. Ministrul muncii s-a înghesuit într-o remorcă cu opt persoane ● În ultimul an am sacrificat educația a milioane de copii și de tineri ● Proiectul prin care elevii ar fi putut primi bani ca să-și cumpere uniforme școlare, respins defintiv ● De ce se înroșesc senzorii de poluare din București? ● Capitalul românesc e pregătit de evoluție: Guvernul are un plan de revoluție?





Ce spun analiştii bancari de la Bucureşti despre creşterea cursului leu/euro din ultima perioadă şi unde va ajunge: Estimările indică un curs de 4,92-4,95 lei/euro. "Deprecierea vine pe o tendinţă globală de aversiune la risc". Ciprian Dascălu, economistul-şef al BCR: Deprecierea vine pe o tendinţă globală de aversiune la risc. Ne menţinem prognozele de 4,90 la finalul lunii iunie şi de 4,95 pentru finalul anului. Valentin Tătaru, economistul-şef al ING Bank: Nu credem că vom asista la o depreciere prelungită a leului şi în general ne menţinem prognoza pentru un curs leu/euro de 4,92 atât la jumătatea, cât şi la finalul lui 2021. Cursul de schimb leu/euro a ajuns ieri la un nou vârf istoric, urcând la 4,9156 lei/euro, cotaţia fiind mai mare cu aproape 1% comparativ cu nivelul de la sfârşitul anului 2020. Faţă de cotaţia de luni, cursul a crescut ieri cu 0,38%, . . "Deprecierea vine pe o tendinţă globală de aversiune la risc". Ciprian Dascălu, economistul-şef al BCR: Deprecierea vine pe o tendinţă globală de aversiune la risc. Ne menţinem prognozele de 4,90 la finalul lunii iunie şi de 4,95 pentru finalul anului. Valentin Tătaru, economistul-şef al ING Bank: Nu credem că vom asista la o depreciere prelungită a leului şi în general ne menţinem prognoza pentru un curs leu/euro de 4,92 atât la jumătatea, cât şi la finalul lui 2021. Cursul de schimb leu/euro a ajuns ieri la un nou vârf istoric, urcând la 4,9156 lei/euro, cotaţia fiind mai mare cu aproape 1% comparativ cu nivelul de la sfârşitul anului 2020. Faţă de cotaţia de luni, cursul a crescut ieri cu 0,38%, scrie Ziarul Financiar

. Activitatea pe grupurile susținătorilor AUR a crescut considerabil de când au început protestele antirestricții. Printre postări, am identificat mai multe știri false care îndeamnă la protest, conturi care folosesc poze de pe internet și care publică articole care dezinformează, dar și poze care prezintă informația într-un mod trunchiat.De două zile, în mai multe orașe din România au loc proteste față de restricțiile impuse de pandemia Covid-19. Cei mai vocali susținători ale acestor proteste vin din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), în frunte cu George Simion, dar și cu senatoarea Diana Șoșoacă, recent exclusă din partid. „Oprim nebunia”, „Luptăm pentru libertate”, „Nu mai stați în case” – așa sună câteva dintre îndemnurile co-președintelui partiduluiUnul dintre canalele principale de comunicare pe care aceștia le folosesc și care ajută la organizarea protestelor este Facebook. Conform Crowdtangle, în ultimele 24 de ore, videourile publicate de paginile George Simion, Luis Lazarus-Zeus Tv, Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial și Romania TV au fost cele mai distribuite din România. De exemplu, unul dintre video-urile postate de George Simion pe 29 martie a fost vizionat de peste 1.2 milioane de ori și distribuit de 44 mii de persoane, scrie Buletin de București Metrorex anunţă, marţi seară, că s-a finalizat prima rundă de discuţii dintre conducerea companiei şi reprezentanţii sindicatului. În cadrul discuţiilor directorul general al Metrorex, Ştefan Paraschiv, a reiterat ideea că nu vor exista disponibilizări, iar cercetarea celor care au participat la protestul de vineri este suspendată.Conducerea companei anunţă, însă, că problemele financiare ale Metrorex trebuie rezolvate, iar cercetarea penală şi recuperarea pierderilor de la cei cre au blocat metroul continuă.„Discuţiile cu sindicatul USLM s-au finalizat marţi, 30 martie, cu aceleaşi concluzii precum cele stipulate în procesul verbal de vineri, ziua acţiunii ilegale, care a dus la blocarea metroului. În cadrul discuţiilor, directorul general al Metrorex, Ştefan Paraschiv, a reiterat că, la acest moment nu se vor opera disponibilizări. Situaţia economică a companiei va fi pe agenda unei discuţii viitoare, însă ea rămâne neschimbată. Metrorex trebuie să îşi asaneze problemele financiare”, a transmis, marţi seară, Metrox, într-un comunicat de presă, scrie Europa Liberă Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), unicul furnizor legal de apă minerală din România, deținut integral de Ministerul Economiei, are, începând de anul acesta, obligația de a dezvolta o linie de îmbuteliere și un brand propriu de apă minerală, a declarat, pentru Economica.net, Alin Udriște(foto), directorul general al SNAM. În paralel, conducerea Societății are intenția de a obține introducerea apei minerale în programul " Laptele, cornul și mărul", pentru a avea o linie de vânzare directă pentru noul brand, dar și în scopul de a da un impuls pieței de apă minerală, în general, scrie Economica.net Studiile arată că un angajator care îşi ascunde numele pierde între 60-70% dintre potenţialii candidaţi, şi nu pe cei mai slabi, ci chiar pe cei mai buni. După cum candidatul trebuie să-şi facă CV-ul cât mai apropiat de aşteptările recrutorului şi ale angajatorului, adică să pună în CV exact acele informaţii pe care aceştia vor să le afle, nici mai puţine decât atât, dar nici mai multe, şi exact în forma care e cea mai ergonomică pentru cititori, şi angajatorii trebuie să facă la fel. Adică să pună în anunţ acele informaţii pe care candidaţii ar vrea să le afle, şi în forma cea mai ergonomică şi pentru ei, cea mai clară şi fără mult loc de interpretări înşelătoare. Sigur, asta dacă angajatorul nu are altceva în minte, nu intenţionează să ascundă ceva sau să distragă atenţia, sau să transmită diverse semnale, mai mult sau mai puţin subliminale, cum ar fi că nu e dispus să discute de la egal la egal şi să coboare la nivelul angajatului.Însă asemănările se opresc aici, fiindcă între CV-uri şi anunţurile de recrutare sunt şi diferenţe de fond, dintre care, probabil, cea mai importantă este aceea că CV-ul se adresează unui singur cititor, cunoscut, de cele mai multe ori, pe când anunţul de recrutare se adresează nu numai zecilor sau miilor de candidaţi potenţiali, ci şi întregii pieţe, inclusiv clienţilor, furnizorilor şi oricui altcuiva îl vede. Şi prin urmare, desigur, cei care îl concep şi îl redactează trebuie să ţină seama şi de ei, dacă tot au această ocazie de a le transmite ceva, fie şi indirect, scrie George Butunoiu în ZF. În cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii sindicatelor, Virgil Popescu a transmis că Ministerul Energiei va continua să susţină Complexul Energetic Oltenia în rezolvarea problemelor pe care le are, precum şi în aprobarea programului de restructurare de către Comisia Europeană. ”CEO va deveni, dintr-un producător unic de energie electrică pe bază de cărbune, un producător de energie electrică pe bază de cărbune, gaz şi energie regenerabilă. Vreau să infirm clar toate manipulările potrivit cărora CEO se va închide: CEO nu se va închide şi noi, la Ministerul Energiei, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Voi avea grijă de angajaţii CEO. Niciodată nu am pierdut din vedere latura socială când vine vorba de Complexul Energetic Oltenia”, a afirmat Virgil Popescu, citat de Adevarul.ro Ministrul muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Câmpean și alți liberali au participat sâmbătă, 27 martie, la o acțiune de împădurire în zona montană a orașului Tălmaciu, iar din imaginile publicate pe paginile de Facebook ale liberalilor se vede cum, în mai multe situații, aceștia nu respectă regulile de distanțare și nici nu poartă mască. Potrivit regulilor în vigoare impuse la nivel național pentru limitarea răspândirii SARS-CoV-2, masca de protecție trebuie purtată în toate spațiile publice, atât la interior, cât și la exterior. Și trebuie purtată chiar și de către persoanele care au fost vaccinate ori au avut deja Covid-19, din cauza posibilității de reinfectare cu SARS-CoV-2. Ministrul a explicat că persoanele care au participat la acțiunea de la Tălmaciu au făcut înainte teste COVID, potrivit Libertatea În urmă cu un an m-am numărat printre primii care au susținut închiderea școlilor. Am susținut și lockdown-ul instituit pe 15 martie, ca măsură de precauție și de frânare a pandemiei. Am explicat de ce: nu știam mare brânză despre virus, nu știam ce tratamente funcționează (la nivel mondial s-au făcut experimente pe pacienți cu hidroxiclorochina ș.a., dovedite ulterior cel puțin ineficiente), nu aveam echipamente medicale, pe scurt, un dezastru umanitar era iminent. Am arătat că această măsură reprezintă “opțiunea nucleară”, pe care poți să o folosești in extremis, cu unicul scop de a întârzia propagarea pandemiei, nicidecum de a o stopa. În ceea ce privește educația, costul închiderii școlilor este copleșitor, chiar dacă pentru moment invizibil. Puțină lume îi dă atenție; mass media este preocupată mereu cu evenimentele momentului. Peste ceva timp, un an sau poate doi, când catastrofa educațională va deveni vizibilă, brusc o să ne lamentăm. Dar orice profesor vă poate spune: ce s-a întâmplat în acest an de pandemie este că am sacrificat educația a milioane de copii și de tineri. Școala online a retezat pur și simplu stimulentele pentru învățare, atâtea câte erau într-un sistem care producea oricum 40% analfabeți funcțional. Este o iluzie să credem că impactul nimicitor va dura doar un an, el se va întinde în viitor și când îl vom descoperi vom plânge – exact cum plângem după victimele virusului, scrie Bogdan Glăvan pe project-e.ro . Elevii ar fi putut primi 350 de lei pe an ca să-și cumpere uniforme, dar proiectul de lege ce conține măsura a fost respins definitiv marți la Camera Deputaților, ceea ce înseamnă că parcursul lui legislativ se încheie aici. La votul inițial din Parlament, cel al senatorilor, proiectul fusese adoptat. Potrivit proiectului de lege respins definitiv în Parlament marți, cei 350 de lei nu s-ar fi dat toți, dintr-o dată, ci ar fi trebuit să fie acordați în două tranșe, câte una în fiecare semestru al anului școlar. Banii ar fi venit din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, scrie avocatnet.ro Două echipaje ale Gărzii de Mediu București au descoperit, într-una din zilele trecute, în decurs de numai câteva ore, mai multe focare de poluare cu particule de fum pe terenurile din zona limitrofă a Capitalei. Arderea gunoiului industrial pentru extragerea fierului este o practică generalizată în comunitățile sărace din județul Ilfov, spune Octavian Berceanu, comisarul șef al Gărzii de Mediu. Oamenii care se ocupă cu așa ceva ard mașini vechi, cauciucuri, cabluri, electrocasnice, scaune de birou sau orice obiect care conține fier. Mai departe, valorifică metalul la centrele de fier vechi. E o întreagă afacere cu deșeuri, care pornește de la depozitarea ilegală pe terenuri private sau ale primăriilor, continuă cu incendieri care generează particule poluante și se termină cu vânzarea fierului rezultat din ardere. Despre cât de mult afectează particulele de fum produse de acești „poluatori mici“, unde este pericolul în cazul marilor poluatori și cum este statul complice la otrăvirea aerului, în reportajul realizat de Recorder.ro Criza pe care o parcurgem înseamnă nu doar prăbușirea PIB și a echilibrelor macro – ci și o schimbare a paradigmei economice care ne face ”puțin mai egali” cu celelalte competitoare ale noastre în fața unui viitor la fel de imprevizibil.Imprevizibil? Nu neapărat: liniile directoare de evoluție se întrevăd deja, iar nivelul scăzut de dezvoltare e, pentru România, o mare de oportunități: suntem încă în țara în care ”oriunde scuipi încolțește ceva”. Ce să mai spunem de capitalul de inteligență pe care, dacă am reuși să-l păstrăm aici (aici!), am transforma uriașele avantaje comparative în avantaje competitive. Cu doi ministri invitați – al Economiei și al Agriculturii – și alături de analiști și antreprenori de top, viitorul pare luminos: dar mai e nevoie și de un plan de țară – și de o bună administrare a banilor și priorităților – care să configureze o hartă a acestui viitor, scrie cursdeguvernare.ro