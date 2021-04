Business report Impozite mai mari pentru cei care nu se căsătoresc până la 35 de ani (proiect). Bittman renunță la mască: „Nu avem epidemie, este o invenție”. Cum au dispărut fermele de vulpi argintii din România. Ministrul Teleman anunță că cercetătorii își vor primi lefurile restante. „Eu nu mi-am primit salariul timp de un an când eram tânăr”

Proiect: Impozit pe venit mai mare pentru cei care nu se căsătoresc până la 35 de ani ● Fals în acte publice la Ministerul Agriculturii ● De ce iartă justiția corupția din spitale. Judecător: „Mita a fost un accident” ● Jenanta festivitate înstelată a aniversării centenarului Institului Cantacuzino ● Dan Bittman a renunțat să mai poarte mască: „Nu avem epidemie, este o invenție” ● Cum au dispărut fermele de vulpi argintii din România ● Ministrul Ciprian Teleman anunță că cercetătorii își vor primi curând lefurile restante. „Eu nu mi-am primit salariul timp de un an când eram tânăr” ● ​Soluție pentru părinții care lucrează: copiii vor putea fi supravegheați în cinci locații din București pe perioada vacanței ● Legea „furturile mici și dese / cheia marilor succese” ● Cursa vaccinărilor pentru stoparea pandemiei continuă: cine taie cea mai mare felie din ”tortul” producţiei







Proiect: Impozit pe venit mai mare pentru cei care nu se căsătoresc până la 35 de ani. Propus mai degrabă în ideea unei natalități în continuă scădere în România, mai mulți parlamentari s-au inspirat după modelul existent în alte state europene, precum Belgia, și au înregistrat zilele trecute la Parlament care vizează taxarea mai dură a celor care nu vor să-și întemeieze o familie - în sensul unei căsătorii civile - până la 35 de ani. Proiectul legislativ despre care discutăm nu ar reprezenta tocmai o premieră la nivel de idei de impozitare ușor neobișnuite venite în ultimii ani - să ne amintim, de pildă, de propunerea introducerii unui impozit pe gospodărie, care s-a vehiculat acum câțiva ani. Înregistrat recent la Senat, proiectul ar trebui să treacă de ambele Camere și, neapărat, să fie votat favorabil de deputați pentru a putea avea șanse de aplicare.

. S-a adoptat Hotărârea de Guvern privind organizarea ministerului, este la Monitorul Oficial, urmează să fie publicată cât de curând. Am semnat toate ordinele privind datoriile către institute, banii sunt pe drum”, a declarat Ciprian Teleman. Libertatea a scris în urmă cu două săptămâni că mii de cercetători din țară, care lucrează la stat, nu și-au mai primit salariile, restanțele fiind de două luni în anumite cazuri, scrie Libertatea





​Soluție pentru părinții care lucrează: copiii vor putea fi supravegheați în cinci locații din București pe perioada vacanței. Primăria Capitalei va pune la dispoziție în perioada 12-23 aprilie 2021 cinci locații în care vor putea fi supravegheați aproape 1.200 de copii. Soluția anunțată se adresează copiilor care au ambii părinți la serviciu în perioada amintită, deci nu celor care sunt în telemuncă, precum și copiilor din familii monoparentale.

Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook:

”Primăria Capitalei vine cu soluții pentru părinții bucureșteni cu copii sub 12 ani, care au dificultăți în a găsi supraveghere pentru copiii lor în luna de vacanță care urmează. Am discutat despre acest lucru cu Violeta Alexandru, deputată de București, cu Liliana Fedorca, directoarea executivă a Direcției de Cultură, Învățământ și Turism din primărie și cu Diana Mardarovici, consilieră generală în CGMB, . Primăria Capitalei va pune la dispoziție în perioada 12-23 aprilie 2021 cinci locații în care vor putea fi supravegheați aproape 1.200 de copii. Soluția anunțată se adresează copiilor care au ambii părinți la serviciu în perioada amintită, deci nu celor care sunt în telemuncă, precum și copiilor din familii monoparentale.Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook:”Primăria Capitalei vine cu soluții pentru părinții bucureșteni cu copii sub 12 ani, care au dificultăți în a găsi supraveghere pentru copiii lor în luna de vacanță care urmează. Am discutat despre acest lucru cu Violeta Alexandru, deputată de București, cu Liliana Fedorca, directoarea executivă a Direcției de Cultură, Învățământ și Turism din primărie și cu Diana Mardarovici, consilieră generală în CGMB, scrie Buletin de București

. Legea pare a fi rezultatul unei idei care a circulat intens, în ultimii ani, în România, și anume aceea că mai importantă decât o pedeapsă care să trimită vinovații la închisoare este recuperarea prejudiciului. Este o idee aparent seducătoare. Este clar că o parte din cetățeni vor dori ca sumele furate să se întoarcă la bugetul de stat. Dar, metoda „plătesc prejudiciul și am scăpat” poate să ducă la încurajarea infracțiunilor, scrie RFI





Cursa vaccinărilor pentru stoparea pandemiei continuă: cine taie cea mai mare felie din *tortul* producţiei şi cine şi-a protejat cel mai bine populaţia. Marea Britanie și UE au făcut unele progrese în disputa lor pe tema vaccinurilor Astra Zeneca, dar războiul e unul departe de a fi încheiat. Deocamdată Bruxelles-ul a spus stop introducerii unei interdicții de export. Totodată, UE va fi mult mai exigentă în ceea ce controale la export, pentru a se asigura că Marea Britanie se va achita de angajamentele luate în ceea ce priveşte aprovizionarea cu vaccinul AstraZeneca a statelor comunitare. Nu voi insista asupra celuilalt război privind calitatea vaccinului produs de britanici, chiar dacă lista statelor care îl pun pe hold e mare. Încă nu îmi e clar dacă e vorba de un război economic sau există un sâmbure de adevăr în ceea ce priveşte potenţialele sale probleme legate de efectele adverse. Dacă ne uităm pe comenzile de până acum, cifrele AZ nu au cum să nu deranjeze concurenţa, aşa că voi fi mai reţinut în a mă pronunţa până nu există şi dovezi clare privind nocivitatea sa. Ce se mai poate observa e faptul că SUA şi Marea Britanie merg mult mai bine cu vaccinarea decât clasica UE, . Marea Britanie și UE au făcut unele progrese în disputa lor pe tema vaccinurilor Astra Zeneca, dar războiul e unul departe de a fi încheiat. Deocamdată Bruxelles-ul a spus stop introducerii unei interdicții de export. Totodată, UE va fi mult mai exigentă în ceea ce controale la export, pentru a se asigura că Marea Britanie se va achita de angajamentele luate în ceea ce priveşte aprovizionarea cu vaccinul AstraZeneca a statelor comunitare. Nu voi insista asupra celuilalt război privind calitatea vaccinului produs de britanici, chiar dacă lista statelor care îl pun pe hold e mare. Încă nu îmi e clar dacă e vorba de un război economic sau există un sâmbure de adevăr în ceea ce priveşte potenţialele sale probleme legate de efectele adverse. Dacă ne uităm pe comenzile de până acum, cifrele AZ nu au cum să nu deranjeze concurenţa, aşa că voi fi mai reţinut în a mă pronunţa până nu există şi dovezi clare privind nocivitatea sa. Ce se mai poate observa e faptul că SUA şi Marea Britanie merg mult mai bine cu vaccinarea decât clasica UE, potrivit FinEco24News

Concret, propunerea impozitării cu 17%, în loc de 10%, cota unică aplicabilă în prezent, ar viza pe toți cei care nu sunt căsătoriți civil până la 35 de ani. Impozitarea crescută nu s-ar aplica însă celor divorțați, de pildă, ci doar celor care nu s-au căsătorit deloc până la vârsta respectivă, nici în România și nici în vreun alt stat european sau neeuropean, potrivit avocatnet.ro Un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii a plecat într-o vizită oficială în Ungaria cu documente false legate de motivul deplasării. Situația este cu atât mai gravă, cu cât motivațiile reale ale vizitei secretarului de stat Antal Barabasi aveau legătură cu problemele fermierilor maghiari din Ținutul Secuiesc și cu o continuare a discuțiilor pe tema “produs în Mureș”, sub tutelă ungară. Antal Barabasi a primit o invitație în limba maghiară din partea ministrului ungar al Agriculturii, Nagy Istvan pentru data de 9 martie. În documentul scris în maghiară, motivele deplasării sunt: evaluarea experiențelor rețelei de fermieri din Ținutul Secuiesc, evaluarea agricultorilor din județul Mureș, descrierea programelor RMGE ale Uniunii Agricultorilor Maghiari din România, prezentarea mărcii “Produs în Mureș” și dezbaterea posibilităților de colaborare pe viitor, potrivit Investigatoria.ro . Justiția din România a tratat în ultimul deceniu sute de cazuri de corupție medicală. Cele mai răsunătoare au fost cele instrumentate de Direcția Națională Anticorupție (DNA), care a descoperit ilegalități de milioane de euro în instituții precum Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). În țară, procesele predominante au fost cele ale unor medici acuzați că au primit mită de la pacienți. Unii câteva sute de lei, alții câteva mii de euro.Nume mari așezate pe piedestalul sistemului sanitar românesc au picat în acest demers timid al justiției de a scoate „plicul” din halatele medicilor români. Cel mai recent exemplu este cel al profesorului Gheorghe Burnei care, miercuri, a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Burnei, care mai este cercetat și pentru vătămarea unor pacienți, ar fi primit bani sub forma unor donații de la părinții copiilor pe care îi opera. El nu mai are voie să profeseze în sistemul public timp de cinci ani, scrie Europa Liberă Sărbătoare, festivitate, discursuri la foc automat despre viitor – n-au lipsit fanfara, garda de onoare cu onorul aferent: Președintele Klaus Iohannis a decorat joi Institutul Cantacuzino cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de Mare Ofițer. Evenimentul a avut loc în cadrul festivităților împlinirii a 100 de ani de la înființarea Institutului de Seruri și Vaccinuri „Dr. I. Cantacuzino”.Aniversarea a avut loc la Unitatea Militară 02484, adică Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino (INCDMMC), cum se numește instituția după ce a fost militarizată, în urmă cu 4 ani.„Este un moment de bilanț, de rememorare a istoriei, este o invitație la a discuta cu responsabilitate despre prezent, dar este și un moment pentru a privi cu încredere în viitor”, a spus șeful statului, după ce i-a înmânat decorația, scrie Cursdeguvernare.ro . Muzicianul Dan Bittman, personaj declarat împotriva măsurilor de prevenție, crede că autoritățile vor doar să-i subjuge pe români, ca să le fie tot mai rău. Bittman s-a declarat și fan al doctoriței Groșan, de la Oradea, care spunea că oxigenul nu este bun pentru bolnavii COVID. Iar ca spectacolul să fie complet, cântărețul a început să se plimbe pe străzile localității unde se află, fără mască de protecție pe față.„Acum e la 3 la mie, dar cifrele sunt umflate. Și nu suspectez, ci sunt sigur! Eu stau la aer, îi îndemn pe români să iasă și să se bucure de primăvară. Apropo de datele științifice, singura doamnă care reușește să facă un test științific la nivel național este doamna de la Oradea, Laura Groșan. Am dovezi! Doamna are niște statistici ce pot fi verificate, scrie Newsweek Interviu cu ultimul director de dinaintea desființării Stațiunii de de Cercetări pentru Creșterea Animalelor de Blană de la Târgu Mureș.Vulpile argintii și vulpile polare au constituit în Epoca de Aur o marfă de export, existând o salbă de ferme de elită pentru animale de blană. După revoluție s-au stins una câte una, ultima fermă comercială fiind cea de la Răcăciuni, Bacău și Stațiunea de Cercetări pentru Creșterea Animalelor de Blană de la Târgu Mureș. Pentru a afla istoria acestor ferme, specificul lor, cauzele pentru care au dispărut, precum și dacă această nișă ar putea renaște în România, l-am intervievat pe Aurel Vâgă, ultimul director de dinainte de desființarea Stațiunii de Cercetări pentru Creșterea Animalelor de Blană de la Târgu Mureș. Absolvent de zootehnie la USAMV Timișoara, Aurel Vâgă și-a început activitatea în 1997 ca inginer stagiar pe partea de cercetare și a lucrat 23 de ani la Stațiunea de Animale de Blană Târgu Mureș, ultimii 13 din poziția de director. Apoi, în jurul stațiunii au început să răsară, asemeni ciupercilor, tot mai multe imobile rezidențiale, până când s-a ajuns la situația în care Stațiunea să fie tot mai des reclamată la autoritățile de mediu de către locuitorii proaspăt mutați că ”există” și că ”deranjează”, scrie Agrointel.ro . Guvernul a adoptat actul normativ care reglementează funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, astfel că după publicarea acestuia în Monitorul Oficial, cercetătorii care nu și-au mai încasat salariile de luni bune își vor putea primi banii, a declarat Ciprian Teleman, ministrul de resort, pentru Libertatea.Un proiect de lege a reușit să treacă de toate etapele legiferării, inclusiv de avizul Curții Constituționale și a fost promulgat de președintele României. O lege care statuează una dintre cele mai controversate teme ale dreptului și economiei din România.În sensul că faptele de evaziune fiscală nu mai sunt pedepsite cu închisoarea în cazul în care este plătit prejudiciul în cursul urmăririi penale sau în faza de judecată. Cu condiția ca prejudiciul să fie plătit integral și să nu fie mai mare de 100.000 euro. De fapt, mai exact, este nevoie de plata prejudiciului plus dobânzile și penalitățile. Dar acestea sunt amănunte. Esențial este principiul: plătești prejudiciul și scapi de pedeapsa cu închisoarea.