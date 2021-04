​Business report Pacienții grav bolnavi se vor putea trata în străinătate pe cheltuiala statului. Adeverința de vaccinare, valabilă doar în România. Vaccinul ar putea fi administrat anual. Viciile generează peste 6% din bugetul României

​Județele cu cele mai multe cazuri COVID cu tulpinile mutante. Capitala, peste 50% din acestea ● Proiect: Toți pacienții grav bolnavi își vor putea continua, în anumite condiții, tratamentul în străinătate pe cheltuiala statului ● Ministerul Educației a decis. Anumite grădinițe rămân deschise pe durata vacanței de primăvară ● Adeverința de vaccinare este valabilă deocamdată doar în România. Actul, ușor de falsificat ● Ce se întâmplă cu prețul cărnii de miel cu o lună înainte de Paști. Prețurile în UE au explodat ● Grecia redeschide magazinele pentru a salva economia ● Cât timp ne protejează vaccinul Covid? Injecția ar putea fi administrată anual ● Viciile generează peste 6% din bugetul României – cam cât cheltuielile de Apărare ● Premieră românească: studenții UBB Cluj-Napoca, mai tari la analiză financiară decât ruşii de la Universitatea Lomonosov sau cehii de la Charles University din Praga ● Big Data între teorie și realitate. Se prefigurează o „lume de coșmar” sau vom putea gestiona volumul imens de date?





Județele cu cele mai multe cazuri COVID cu tulpinile mutante. Capitala, peste 50% din acestea. Numărul cazurilor de infectare cu coronavirus provocate de cele trei tulpini mutante a ajuns la 562, până în 28 martie, a arătat o analiză publicată de Institutul de Sănătate Publică, la începutul lunii aprilie. Au fost confirmate și 17 decese provocate de tulpina din UK. Din cele 562 de cazuri noi de infectare cu COVID provocate de tulpinile mutante, 557 au fost provocate de tulpina britanică (B.1.1.7), trei de sud-africană (B.1.351) și două de tulpina braziliană (P.1), arată INSP, în analiza citată. Un al treilea caz de infectare cu tulpina COVID din Africa de Sud a fost confirmat în București, la un bărbat de 51 de ani, provine dintr-un focar familial cu 3 cazuri de COVID-19, dintre care două confirmate cu această variantă. Este cazul index al focarului, având istoric de călătorie doar în țară. Locul expunerii nu poate fi precizat, a arătat INSP, potrivit Newsweek.ro





Proiect: Toți pacienții grav bolnavi își vor putea continua, în anumite condiții, tratamentul în străinătate pe cheltuiala statului. Toți pacienții care necesită intervenţii suplimentare pentru afecţiuni ce nu pot fi tratate în ţară şi care nu sunt incluse în pachetul de servicii de bază sau a căror stare de sănătate nu permite deplasarea în România își vor putea continua tratamentul în străinătate pe cheltuiala statului, potrivit unui proiect de ordin pus recent în dezbatere la Ministerul Sănătății (MS). Practic, proiectul amintit, care vine să modifice și să completeze Ordinul ministrului sănătății nr. 50/2004, va da posibilitatea acestor pacienți care și-au început tratamentul în străinătate în baza formularelor emise de casele de asigurări de sănătate sau cu finanțare din bugetul MS să îl continue acolo, costurile fiindu-le decontate de către stat, prin MS. În prezent, continuarea tratamentului în străinătate poate fi aprobată de către comisia de specialitate teritorială doar pentru pacienții aflați la tratament acolo în baza formularelor emise de casele de asigurări de sănătate și care necesită intervenții suplimentare de urgență pentru afecțiunile menționate. De exemplu, conform noii reglementări, aici s-ar încadra cazurile pacienților cu arsuri grave, care, de cele mai multe ori, suferă de arsuri pe o suprafață extinsă a corpului, care au fost transferați în stare critică în străinătate și care au nevoie de tratamente de recuperare medicală acolo, dat fiind faptul că în România nu există centre specializate pentru tratarea sau recuperarea celor care au suferit arsuri foarte grave, potrivit avocatnet.ro

26-29 aprilie – București – 2 grădinițe, Ilfov – 3





Ministerul Educației a anunțat, în această seară, că a decis ca în fiecare județ și în Capitală, anumite grădinițe să rămână deschise pe perioada vacanței de primăvară. Numărul acestora este diferit de la o săptămână la alta, în funcție de solicitări și de capacitatea grădinițelor de a asigura resursa umană.5 – 9 aprilie – București – 7 grădinițe, Ilfov – 312-16 aprilie – București – 18 grădinițe, Ilfov – 319-23 aprilie – București – 19 grădinițe, Ilfov – 326-29 aprilie – București – 2 grădinițe, Ilfov – 3Situația la nivel național o găsiti în Buletin de București . Adeverința emisă de Ministerul Sănătății prin care un cetățean român dovedește că s-a vaccinat nu este valabilă decât în România. Pentru călătorii în afara țării, va fi valabilă doar adeverința electronică verde, aprobată la nivelul UE, a arătat INSP pentru Newsweek România. Fiecare cetățean român care se vaccinează antiCOVID-19 primește un document prin care poate dovedi că este imunizat împotriva coronavirusului. Adeverința de vaccinare este emisă de Ministerul Sănătății și este valabilă doar în România. „Pentru ţara noastră, documentul oficial prin care se atestă vaccinarea anti SARS-CoV-2 este adeverinţa de vacinare, document care se eliberează pentru fiecare persoană vaccinată, în scris, de fiecare centru de vaccinare şi care poate fi descărcat şi electronic de pe site-ul: https://adulţi.renv.ro, potrivit Newsweek.ro Janet Yellen, secretarul american al Trezoreriei, a pledat, luni, pentru stabilirea unui impozit corporativ minim la nivel mondial, în contextul în care Administraţia Joseph Biden vrea majorarea taxelor companiilor pentru finanţarea marelui plan de reconstrucţie a infrastructurii.Secretarul american al Trezoreriei a precizat că Administraţia Joseph Biden vrea să pună capăt "cursei" impozitelor corporative pe plan mondial prin colaborarea cu alte ţări din cadrul Grupului naţiunilor dezvoltate şi emergente G20 pentru un acord asupra unei cote minime de impozitare la nivel mondial. Discursul secretarului american al Trezoreriei intervine în contextul începerii reuniunilor de primăvară ale Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional, scrie RFI.ro Guvernul de la Atena oferă 330 de milioane de euro pentru a sprijini redeschiderea restaurantelor şi a barurilor, afectate în ultimele luni de restricţii impuse pentru a opri răspândirea pandemiei de coronavirus. Peste 70.000 de restaurante, baruri şi cafenele sunt închise din noiembrie, când au fost impuse restricţii dure pentru a stopa al doilea val al pandemiei. Asociaţiile din industria ospitalităţii estimează că unul din cinci localuri nu va putea să se redeschidă înaintea sezonului turistic de vară. Guvernul de la Atena a sprijinit sectorul turismului cu împrumuturi ieftine şi alte granturi, evaluate la un miliard de euro, scrie Europa FM Fermierii europeni au crescut prețurile la carnea de miel vândută la poarta fermei cu 7,5%-16% față de perioada similară a anului trecut. În România însă, prețurile la mieii mici sunt în ușoară creștere, iar la cei de peste 13 kg prețul a scăzut cu aproximativ 60%. Dintre statele UE, avem practic cea mai ieftină carne provenită de la mieii de peste 13 kg. Cu aproximativ o lună înante de paștele ortodox, crescătorii de ovine din Europa practică prețuri medii cu până la 16,4% mai mari față de perioada similară a lui 2020, dacă vorbim de mieii de peste 13 kg, și cu 7,5% în plus în cazul mieilor de sub 13 kg, indică ultimele date ale Comisiei Europene, citate de Economica.net Magazinele de vânzări cu amănuntul au fost redeschise în cea mai mare parte a Greciei, în pofida creșterii numărului de cazuri de infecție cu COVID-19, autoritățile încercând să evite o nouă recesiune, informează AP și DPA. Relaxarea nu este valabilă pentru orașele Salonic și Patras, al doilea, respectiv al treilea cel mai mare oraș din Grecia, din cauza temerilor că va provoca o creștere explozivă a infecțiilor. De asemenea, vizitele la magazin sunt supuse unor reglementări sanitare foarte stricte. În primul rând, cetățenii trebuie să își facă programare prin trimiterea unui text cu numele lor către Serviciul de Protecție Civilă. Programarea este valabilă doar trei ore și poate fi utilizată doar o singură dată pe zi. Doar cumpărătorii care și-au făcut programare pot intra în magazin și este permisă numai plata cu cardul. La rândul lor, comercianții pot să permită intrarea unui cumpărător per 25 de metri pătrați de spațiu și în orice moment nu pot fi mai mult de 20 de cumpărători în magazin. "Deschiderea afacerilor din retail va oferi o supapă de siguranță pentru societatea noastră și va ajuta la implementarea măsurilor restrictive", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului elen, Aristotelia Peloni, citată de Profit.ro Companiile care produc vaccinul COVID-19 lucrează la variantele de vaccin care să acopere noile tulpini. Din acest motiv, medicii spun că vaccinul împotriva Sars-Cov-2 ar putea ajunge precum cel antigripal, adică să fie făcut în fiecare an.Compania Moderna testează o nouă versiune pentru vaccin și folosește aceleași persoane voluntare pe care le-a folosit și anul trecut, când a testat prima data serul. Ian Haydon este unul dintre pacienții care anul trecut a participat la testarea vaccinului Moderna împotriva coronavirusului, iar acum el ajută la testarea unei versiunii modificate a vaccinului, concepută să combată o nouă variantă mai contagioasă. De curând, a primit o a treia doză de vaccin. „Nu este clar dacă această nouă versiune modificată a vaccinului va fi chiar necesară”, a declarat Haydon citat de CNN. Acesta participă la un studiu prin care se testează nu doar o versiune modificată de vaccin Moderna pentru a proteja în mod specific împotriva B.1.351 – varianta din Africa de Sud – ci și dacă o a treia doză de vaccin stimulează imunitatea, scrie Europa Liberă Peste 17 miliarde de lei s-au colectat la buget anul trecut din așa-numitele ”taxe de viciu”, respectiv accizele la tutun, băuturi alcoolice și taxele pe jocurile de noroc, reiese din datele comunicate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) la solicitarea CursDeGuvernare.ro. Suma reprezintă – doar ca accize, fără TVA – 5,2% din totalul încasărilor bugetare din 2020, procent în creștere față de anii anterior, când ponderea acestor taxe scăzuse la 4,2% în 2018. Creșterea ponderii a fost generată, în mare măsură, de majorarea accizelor la țigarete. De altfel, acestea dețin cea mai însemnată pondere în ”taxele de viciu”, de peste 80%, scrie Cursdeguvernare.ro . Studenții Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) au câștigat etapa regională pentru Europa de Est a prestigioasei competiții internaționale CFA (Chartered Financial Analyst) Institute Research Challenge, devenind astfel prima echipă de studenți ai unei universități din România care reușește această performanță. Ştirea vine ca o confirmare a ceea ce scrisesem săptămâna trecută despre performanţele universităţii clujene, la nivel global. Totodată ea confirmă faptul că, chiar şi într-un stat în care educaţia superioară e subfinanţată şi prost gestionată la nivel central, se pot face performanţe deosebite: cu management local de calitate, cu studenţi de top, cu profesori dedicaţi! Şi cu foarte multă muncă şi responsabilitate asumată! Revenind la ştire, echipa formată din studenții Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul UBB a surclasat echipe provenind de la universități internaționale de prestigiu, precum Lomonosov Moscow State University, Charles University in Prague, University of National and World Economy in Sofia, Corvinus University Budapest, University of Economics in Bratislava sau Westminster International University in Tashkent. UBB a intrat astfel între cele 45 de universități care au rămas în competiție din cele peste 1.100 înscrise în concurs și își va continua parcursul în competiția internațională pentru câștigarea finalei EMEA (Europe, the Middle East and Africa), scrie FinEco24News Pregătindu-mă să scriu acest articol despre „date” mi s-au derulat dintr-o dată în fața ochilor câteva imagini din Star Trek, avându-l în prim-plan de robotul umanoid „DATA” , dotat cu un creier pozitronic care îi permitea capacități impresionante de calcul și procesare de date, dar întâmpina dificultăți în înțelegerea diferitelor aspecte ale comportamentului uman, fiind în imposibilitatea de a simți emoții sau să înțeleagă anumite idiosincrazii umane, depunând mari eforturi pentru a deveni uman. Dar datele la care doresc să mă refer în cadrul acestui articol au legătură cu personajul “DATA” doar într-o foarte mică măsură, respectiv acela al capacității de stocare, prelucrare, redare și utilizare a informațiilor conținute în acestea, în diferite scopuri spre beneficiul exclusiv al omenirii. Trecând de la un personaj Science Fiction la realitate, constatăm că, de fapt, datele sunt create și stocate încă din antichitate când, potrivit consemnărilor istorice, cea mai mare parte din cunoștințele înregistrate sau „datele” lumii erau situate într-un singur loc, adică la Biblioteca Alexandriei din Egipt și aproape fiecare cultură și imperiu din acea epocă a recunoscut biblioteca drept epicentrul cunoașterii dar și primul centru de date al omenirii. Dacă s-ar fi păstrat până în zilele noastre, marile depozite de papirusuri din Alexandria – cca. 900.000 – ar fi încăput pe un singur CD. Iată cum, 2500 de ani mai târziu, în secolul 21, informațiile sunt create, analizate și stocate digital într-un ritm uimitor, „explozia” de informații este cunoscută sub numele de Big Data, transformând complet și ireversibil lumea din jurul nostru, scrie project-e.ro