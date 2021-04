Pandemia de coronavirus a dus rata de economisire la maxime istorice. Cum au evoluat în fiecare trimestru veniturile unei familii medii și cum și-a re-așezat aceasta cheltuielile

Pe de alta parte, in 2022 am putea asista la initierea unui proces de normalizare pentru rata de economisire la nivelul populatiei din Romania, in convergenta spre nivelul mediu din ciclul economic post-criza (12%), evolutie determinata de atenuarea crizei sanitare si redinamizarea climatului din piata fortei de munca.





Mai jos, evoluția veniturilor unei familii medii în 2020, defalcat pe trimestre:



În trimestrul al patrulea din 2020, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 5.384 lei pe gospodărie şi 2.099 lei pe persoană, iar cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în medie, de 4.627 lei lunar pe gospodărie (1.804 lei pe persoană) şi au reprezentat 86% din nivelul veniturilor totale, potrivit INS.



Veniturile băneşti au fost în medie de 4.997 lei lunar pe gospodărie (1.949 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 387 lei lunar pe gospodărie (151 lei pe persoană).



“Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (68,3% din veniturile totale ale gospodăriilor).











La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (19,1%), veniturile în natură (7,2%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,2%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,7%), veniturile din agricultură (1,6%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%)”, se mai arată în comunicatul INS.



Mai jos, evoluția tipurilor de cheltuieli ale unei familii medii în 2020, defalcat pe trimestre:







În ceea ce priveşte cheltuielile, românii alocă cei mai mulţi bani pentru produsele alimentare şi băuturile nealcoolice care au deţinut, în trimestrul al patrulea 2020, în medie, 33,7% (948 de lei) din consumul gospodăriilor. Potrivit INS, 16,4% (462 de lei) din veniturile medii din gospodării se duc pentru plata facturilor legate de locuinţă, apă, electricitate, gaze sau alţi combustibili, notează și news.ro



Potrivit datelor transmise de INS, românii alocă în medie 239 de lei pentru încălţăminte şi îmbrăcăminte, ceea ce reprezintă 8,3% din veniturile totale din gospodărie. Şi cam aceeaşi sumă, 232 de lei, cheltuiesc românii pe băuturi alcoolice şi tutun, ceea ce ce reprezintă 8,3% din veniturile lunare.



Mai jos, evoluția cheltuielilor de consum ale unei familii medii în 2020, defalcat pe trimestre:







Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul al patrulea din 2019, în termeni nominali, 4.999 lei pe gospodărie şi 1.939 lei pe persoană, iar cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în trimestrul al patrulea din 2019, în medie, de 4.300 lei lunar pe gospodărie (1.667 lei pe persoană) şi au reprezentat 86% din nivelul veniturilor totale, potrivit INS.

Trimestrul al doilea din anul trecut a fost singurul în care veniturile unei familii de români au scăzut, iar incertitudinea a dus la creșterea cheltuielilor alimentare, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Potrivit datelor oficiale, pandemia de coronavirus a dus rata de economisire la maxime istorice. ”In anul pandemic 2020 veniturile gospodariilor populatiei au crescut cu 8.9% an/an in medie, evolutie sustinuta de politica relaxata de venituri implementata de Administratie. Cheltuielile s-au majorat cu un ritm anual mai lent, de 6.8%, dat fiind ca unda de panica indusa de incidenta crizei sanitare a influentat comportamentul de consum. Prin urmare, rata de economisire la nivelul populatiei s-a majorat de la 14.6% in 2019 la 16.2% in 2020, nivel record!, arată o analiză a economistului șef al BT, Andrei Rădulescu.Potrivit acestuia, în scenariul central se estimează consolidarea ratei de economisire la nivelul populatiei din Romania la un nivel ridicat in trimestrele urmatoare, pe fondul persistentei crizei sanitare si politicii relaxate de venituri implementata de Administratie in 2020.