Școala trebuie să-i învețe pe tineri să rezolve probleme, să ia decizii, să fie creativi. Ela Moraru (Google): Automatizarea și digitalizarea nu sunt Bau Bau/ Suntem într-o criză a educației

“Sigur că putem să ne uităm la riscul pe care îl aduce schimbarea, dar mai degrabă aș spune că odată cu această automatizare, job-urile de risc care presupun manipulare cu obiecte grele, în condiții dificile, care sunt plătite prost, permit oamenilor să ajungă s[ aibă job-uri mai bine plătite cu competențe și abilități care să se ducă în zona de rezolvare de probleme , creativitate, procese cognitive mai complexe”, spune Ela Moraru, country manager Google.Pentru a se integra facil în zona de muncă, ea crede că absolvenților le este necesară o serie de abilități, cum sunt cele din zona de rezolvare de probleme, lucru în echipă și parte cognitivă complexă.„E important ca tehnologia să facă parte din formarea continuă a tuturor celor care lucrează și nu numai. Tehnologia permite lucru colaborativ, formare hibridă, foarte multe lucruri care de fapt sunt baza abilităților pentru a te adapta și a fi agil în orice fel de context”, a afirmat reprezentanta Google.În momentul acesta, precizează ea, Uniunea Europeană spune că e un deficit de aproape un milion de job-uri în IT&C pentru că nu avem suficiente competențe digitale.“Automatizarea poate fi privită și ca un deschizător de job-uri. 9 din 10 joburi vor avea nevoie de competente digitale ca să existe. Germania este țara cea mai automatizată, dar și cu rata de șomaj cea mai mică. Automatizarea și digitalizarea nu sunt Bau Bau”, a explicat Ela Moraru.“Vorbim mult despre deschidere, infrastructuri deschise, open banking, open society ca mindset. Ce-ar fi dacă împreună am desena un concept care s-ar numi open education? Ce-ar fi dacă am deschide educația către societate și societatea către educație? Ce-ar fi dacă am da răspundere comunitară pentru crearea unei curriculi care să aibă relevanță, acesta fiind diferit, după părerea mea, la Iași față de Timișoara sau Contanța față de Călărași?”, a spus Sergiu Manea, CEO BCR.• Ce-ar fi atunci când vorbim despre gândire critică, creativitate, noi abilități, ne-am gândi că ar trebui să vorbim despre educație antreprenorială?• Educația antreprenoriană ne învață despre etica muncii. Nu ne învață să fim patroni. Ne face să vrem să cunoaștem.„Avem probleme de orientare și de modele. Rolul educației este să creeze modele adevărate, care să-ți dea o viață sustenabilă, prosperă. Ce-ar fi dacă am deschide companiile noastre nu numai pentru internship la 18 ani, ci pentru copii? Să poată vedea cum arată nu cabinet veterinar. În felul ăsta copiii vor putea relaționa cu modul în care se creează o viață prosperă”, a precizat Manea.• Când vorbim de educație ne imaginăm o clădire, în primul rând. În sharing economy, network economy, rolul sistemului de educație este să creeze niște standarde de calitate și conținut și apoi să poți achiziționa aceste credite învățând, ducând poiecte, iar creditele respective, practic, să poată să vină în corelație cu nevoia de pe piața muncii. Cu alte cuvinte, un tânăr educat prin acel ciclu, să-și poată crea propria universitate în funcție de nevoile din piața forței de muncă.“Consider că acum suntem într-o criză majoră a educației. Am trecut brusc de la educația pe care o știam și mulți profesori care de 20-30 de ani predau într-un anumit mod, la educația online fără să avem niciun fel de pregătire. Ne-am trezit că nu avem device-uri. Sunt zone, precum cea rurală, unde nu avem internet. Noi vrem ca acei copii să învețe online. E destul de greu”, a declarat Adrian Mihai, CEO Fan Courier.• Știu că în ultimul timp s-au făcut multe eforturi. Chiar noi am livrat tablete în unele zone din țară pe care statul român s-au îngrijit să le trimită. E un pas important, dar mai avem multe de făcut pentru a putea să facem această educație online.• Avem nevoie și de profesori pregătiți. Unui profesor care a predat într-un anumit fel 20-25 de ani cu creta în mână la tablă, trecut dintr-o dată în online cred că i-a fost extraordinar de greu.„Primul pas, cel mai important, este să rezolvăm această criză în care suntem. Putem să o rezolvăm, statul și firmele private, prin sponsorizări în așa fel încât să rezolvăm această urgență. Dacă reușim să o rezolvăm și dacă va trece pandemia, va trebui să creăm un învățământ care să pună elevul în centrul atenției”, a afirmat el.• Elevul atunci când temină școala nu ar trebuie să termine cu o grămadă de cunoștințe tip calculator, să-l întrebi care-i formula nu știu cărei substanțe sau așa mai departe. Ei trebuie să dezvolte capacitatea de a lua decizii, să rezolve probleme, să aibă o anumită expertiză tehnică și abilități personale. Școala trebuie să ajute elevul să descopere la ce este el bun, în ce domeniu să se ducă. Mai avem de lucru la schimbarea mentalității profesorilor.