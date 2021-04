​Business report ​Avionul marilor speranțe Ce reguli trebuie să respecte în sezonul estival turiștii. Șeful AEP va fi „concediat” de Coaliție. Opt ani pe muchie de cuțit. Apele Române, date în judecată pentru ne-livrarea la timp a plajelor

Avionul marilor speranțe ● Spectrul unei „taxe pe milionari‟ începe să alunge bancherii și managerii de fonduri din New York ● Opt ani pe muchie de cuțit. Povestea Artesana ● Adina Alberts cu 2.000.000 € în bancă și 2.300.000 € în artă cere bani să lupte contra restricțiilor ● Zeci de patroni din Mamaia dau Apele Române în judecată pentru că nu primesc plajele la timp ● O lege PSD-USR dă liber la păcălit Fiscul și Antifrauda. ANAF: Nu mai putem face confiscări. Protecția Consumatorilor a preluat doar o parte din atribuții ● Deputații au decis: În cazul pensiilor stabilite greșit din vina caselor de pensii, dreptul de a recupera banii cuveniți va fi imprescriptibil ● Ce reguli trebuie să respecte în sezonul estival turiștii ● Șeful AEP va fi „concediat” de Coaliție. Cum se apără de acuzele de plagiat ● Forța economiilor europene după PIB în euro – România, pe locul 13. Cum a afectat pandemia statele UE ● ​Guvernul Cîţu, împrumut de 3,5 miliarde de euro de pe pieţele externe. Cel mai mare de până acum





Avionul marilor speranțe. Atunci când sistemul medical din România nu poate salva viețile nou-născuților cu malformații grave, ei pot primi o altă șansă la viață într-un spital din străinătate. De la începutul pandemiei, Asociația Blondie, un ONG înființat de Adelina Toncean, închiriază avioane de linie special pentru copiii care au nevoie să ajungă în siguranță la tratament în străinătate. „Dacă motivul pentru care m-ați sunat este pentru că vreți să zburați, să știți că răspunsul este da”. Așa le răspunde Adelina Toncean părinților care nu au curajul să îi spună din prima că au nevoie de ea și de avionul închiriat de Asociația Blondie. În ultimul an, ONG-ul Adelinei Toncean a transportat 86 de copii și 6 adulți la spitale din Occident.

„Acum trăiesc, primesc o șansă la viață… Până acum îi vedeam murind", spune Adelina Toncean atunci când încearcă să ne explice că numărul mare al oamenilor care au nevoie de ea nu îi aduce decât speranță. Iar speranța îi e dată, în primul rând, de cei pe care îi convinge să doneze pentru ca zborurile private atât de costisitoare să poată fi plătite. Pentru că închirierea unui avion de linie, cu 120 de locuri, costă cât o garsonieră de la marginea Bucureștiului. Un singur zbor poate ajunge la costuri de 25 de mii de euro, scrie Recorder.ro





Spectrul unei „taxe pe milionari‟ începe să alunge bancherii și managerii de fonduri din New York. Timp de zeci de ani bancherii din New York și managerii de fonduri au acceptat taxele mari din metropola americană pentru a putea lucra în cel mai mare centru financiar al lumii. Dar de când autoritățile au venit cu planuri pentru creșterea taxelor ca modalitate a echilibrării bugetului, anumiți finanțiști explorează plecarea din New York, îmboldiți de de pandemie și de faptul că munca de acasă a arătat că lucratul pe Wall Street nu înseamnă și neapărat lucratul din oraș, scrie Reuters. O propunere legislativă a statului New York prevede majorarea taxelor până la 15,73%. În acest moment, statul New York percepe un impozit pe venituri între 4% și 8,22%, iar taxele percepute de orașul New York sunt între 3,08% și 3,88%. Astfel, cei care câștigă mulți bani achită anual o taxă de 12,7%, scrie Libertatea

. Alina și Daniel Donici s-au cunoscut în liceu. S-au reîntâlnit întâmplător în 2004, când erau la facultate, la o petrecere. Nu s-au mai despărțit de atunci. Daniel a studiat business și management, Alina s-a pregătit pentru o carieră diplomatică. La un moment dat, au luat serios în calcul oferta de a pleca în Armenia, unde Alina urma să fie atașat economic al Ambasadei României. Au decis, în schimb, să construiască o fabrică de lactate. Artesana. Fascinația pentru o anumită brânză spaniolă, cea care le-a inspirat visul de a crea produse artizanale curate, făcute ca la carte, i-a pus pe un drum lung și cu o groază de întoarceri complicate. Alina s-a gândit adesea, în momentele în care le-a fost cel mai greu, cum ar fi fost să urmeze, totuși, cariera diplomatică. Deși n-a regretat niciodată alegerea de a face Artesana, în schimb, scrie Andreea Roșca pe blogul personal . Adina Alberts a candidat, fără succes, la primăria sectorului 1. Atunci, în toamna anului trecut, și-a depus Declarația de avere. Ea deține o casă de 650 mp și un apartament. Soțul Viorel Cataramă are două case, două apartamente, două spații comerciale și un cavou.Adina Alberts menționează bijuterii în valoare de 150 mii euro, tablouri de 2 milioane euro, statui de 300 mii euro, vase decorative de 100 mii euro și 10 ceasuri de mână de 350 mii euro, scrie Newsweek Călătorii care pleacă din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” spre țări care cer teste antigen făcute cu 24 ore înaintea zborului sunt preluați de la check in de oamenii unei firme care nu are aprobare să lucreze în aerogară. O firmă înființată în august 2020 de patru persoane, printre care și cunoscutul medic chirurg Mihail Pautov, oferă testări rapide călătorilor care pleacă cu avionul din Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.Clienții sunt racolați din interiorul aerogării, de la birourile de check-in, băgați în două autoturisme și o dubiță, îngrămădiți, și duși într-o parcare unde li se oferă un test antigen pentru COVID-19 efectuat într-un container sau un cort.Toată operațiunea nu are aprobarea Companiei Naționale Aeroporturi București, în schimb se desfășoară cu sprijinul angajaților de la Otopeni, potrivit Newsweek . Proiectul de lărgire a plajelor din Mamaia trebuia finalizat până la 1 mai. A întârziat însă din cauza unor întreruperi impuse de o anchetă a DNA, la care se adaugă refuzul unor proprietari de a-și demola beach barurile de pe plajă. Așa că Apele Române i-a notificat pe cei 132 de chiriași de plajă că le vor fi predate la 1 iulie. Administratorii sunt revoltați.„De la 1 iulie vom primi doar jumătate din plajă in administrare, nu vom primi și zona nouă. Practic, ne simțim ca într-u ring de box și în fiecare zi primim câte o nouă lovitură. Cred că în ritmul acesta vor fi foarte multe business-uri falimentare”, spune George Țicu, administratorul unei porțiuni de plajă.Pierderile vor fi uriașe, având în vedere că vorbim de plajele din zona de nord a stațiunii Mamaia, cu hoteluri și cluburi scumpe, unde prețurile concurează cu cele din stațiunile de lux. Și nu e singura lovitură primită de investitorii din Mamaia. Primăria Constanța vrea ca programul beach barurilor să fie limitat între orele 6 și 20, scrie Europa FM La sfârșitul lui aprilie se împlinesc șase luni de când ANAF și Poliția nu mai pot face confiscări decât în condiții foarte speciale și pe segmente de activitate foarte restrânse, ceea ce avantajează în mod evident firmele care își desfășoară activitatea în afara legii, fără documente pentru marfa vândută sau produsă. Această situație a apărut ca urmare a abrogării legii 12/1990, în baza unei înțelegeri USR-PSD din toamna lui 2020, fapt despre care Economica.net a scris în premieră.La solicitarea Economica.net, Autoritatea Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) a emis și un răspuns în ceea ce privește atribuțiile sale în domeniul confiscării bunurilor, unul dintre instrumentele de bază cu care lucrau Vama și Direcția Antifraudă, în colaborare cu Poliția, scrie Economica.ne Prețurile apartamentelor au revenit pe o traiectorie ascendentă în luna martie, cele mai mari creșteri fiind în București și Cluj-Napoca. După ușoarele scăderi consemnate în primele două luni ale acestui an, prețurile locuințelor din România au revenit, la începutul primăverii, pe o traiectorie ascendentă. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitată de vânzătorii de apartamente – atât noi, cât și vechi – s-a majorat cu 1,5% luna trecută, ajungând la un nivel de 1.379 de euro pe metru pătrat util (față de 1.358 de euro pe metru pătrat util la finele lui februarie), scrie Profit.ro Pensionarii ale căror pensii au fost stabilite greșit din vina caselor de pensii vor putea să-și exercite oricând dreptul de a-și recupera banii care li se cuvin, întrucât acesta va deveni imprescriptibil, potrivit unei propuneri legislative adoptate miercuri de către Camera Deputaților. Deși votul Senatului a fost de respingere, deputații au avut ultimul cuvânt. Astfel, deputații au adoptat această propunere legislativă care punctează faptul că, în cazul sumelor datorate cu titlu de pensie pe care pensionarii nu și le-au primit din cauza unei erori, omisiuni sau mențiuni greșite a casei de pensii de care aparțin, nu se aplică termenul general de prescripție de 3 ani. Așadar, aceștia își vor putea recupera sumele cuvenite oricând constată o astfel de situație, potrivit Avocatnet.r . Cei ce pleacă în călătorii și se cazează în alte localități decât cele de domiciliu trebuie să respecte, alături de cei ce nu fac astfel de deplasări, regulile impuse în contextul pandemiei de coronavirus. Mai exact, turiștii vor trebui să respecte atât regulile generale, aplicabile pe întreg cuprinsul țării, cât și restricțiile aplicate la nivel local în județul sau localitatea în care se cazează. Ținând cont de faptul că, în curând, s-ar putea deschide oficial sezonul estival, ne-am gândit să trecem azi în revistă cele mai importante reguli pe care trebuie să le respecte turiștii în această perioadă.Astfel, o primă obligație pe care o au turiștii în călătorii este purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura. Purtarea măștii este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de cinci ani atât în spațiile închise, cât și în cele deschise, la nivel național, indiferent de rata de infectare din localitatea respectivă.În schimb, de rata de infectare din localitatea în care sunt cazați turiștii depind mai multe alte restricții. Cele mai recente restricții legate de incidența cazurilor de coronavirus înregistrate într-o perioadă anterioară de 14 zile au apărut spre sfârșitul lunii martie , scrie Avocatnet.ro . Liderii Coaliției de guvernare au decis schimbarea din funcție a lui Florin Mitulețu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente. Discuția a avut loc marți în biroul lui Ludovic Orban. Surse din Coaliția de guvernare au declarat pentru Europa Liberă că este doar o chestiune de timp până la înlocuirea președintelui AEP. „Decizia este luată la nivelul președinților PNL, USR-PLUS și UDMR, trebuie stabilită procedura”, au precizat sursele citate. Florin Mitulețu-Buică a devenit șeful Autorității în 2019, fiind susținut de majoritatea din jurul PSD. Mandatul său este de opt ani. Liderii Coaliției de guvernare le-au cerut colegilor juriști să facă o analiză până luni. În urma ei, majoritatea parlamentară trebuie să știe dacă președintele AEP poate să fie schimbat pe actuala lege sau este nevoie de o modificare legislativă, scrie Europa Liberă Economia României figurează pe locul 13 în UE şi reprezintă 1,6% din economia Uniunii, conform datelor publicate de Eurostat pentru anul 2020 privitor la PIB exprimat în euro (valori nominale).Am revenit exact la mijlocul clasamentului celor 27 state membre după ce am depăşit din nou Cehia. Aceasta a consemnat în criză un recul dublu față de al nostru, după ce coroana s-a devalorizat mai mult decât leul.Pentru a vedea cum a afectat pandemia țările UE, vă prezentăm evoluția PIB exprimat în euro și a ponderilor în rezultatul total al Uniunii, conform celor mai recente date disponibile la Eurostat, cu precizarea că datele pentru 2020 au caracter provizoriu și pot fi supuse revizuirii ulterioare, conform metodologiei care consfințește datele finale după doi ani de analiză.Dintre cele mai mari patru ecomomii (care cumulează 63% din rezultatul economic total), Germania a înregistrat cea mai redusă diminuare a PIB exprimat în euro (-3,4%) și și-a majorat ponderea la nivelul Uniunii peste pragul de 25%, în timp ce țările latine Franța (-6,1%), Italia (-7,8%) și Spania (-10%) au fost mult mai afectate. Ponderea Zonei Euro s-a păstrat la peste 85% din total, scrie Cursdeguvernare.ro Unul dintre domeniile care poate salva România dacă suntem noi în stare să îl salvăm este cel al Educaţiei. Drumul pe care mergem nu este nicidecum unul corect, din punctul meu de vedere, iar lucrurile nu merg în direcţia corectă. Ba Dimpotrivă! Dezbateri pe tema educaţiei au tot fost şi vor mai fi. Aşteptăm parcă de prea mult timp să vedem şi efecte concrete! De pildă, PwC România a organizat evenimentul “Viitorul educației și al muncii în era 4.0. Ce ne rezervă viitorul?" iar invitați au fost Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației, Ela Moraru, Country Manager Google, Sergiu Manea, CEO BCR, Adrian Mihai, CEO Fan Courier plus gazda, de Ionuț Simion, Country Managing Partner PwC România și Daniel Anghel, Lider servicii fiscale și juridice. Au susţinut intervenții şi Oana Munteanu, Director PwC România, Anda Rojanschi, Partener D&B David și Baias și Cornelia Bumbăcea, Partener PwC România. *Ne-am obișnuit ca cele mai multe discuții pe acest subiect să fie ”aspiraționale”, cu bătaie lungă, cu planuri extrem de ambițioase care presupun investiții foarte mari și o durată mare pentru a le implementa. În actualele condiții care pun o mare presiune pe toată societatea: pe copii, părinți, profesori, angajați și angajatori, ne-am gândit că ar trebui să discutăm, în primul rând, ce soluții concrete avem acum la îndemână pentru a ne adapta și îmbunătăți modalitățile de a învăța și de a lucra. Studiile noastre globale arată că guvernele ar trebui să adopte o abordare agilă pentru a stimula inițiativele naționale de îmbunătățire a competențelor, să colaboreze cu companiile, organizațiile non-profit. Credem că responsabilitatea educației, în mod realist pentru a atinge rezultate, trebuie împărțită între guvern, prin educația formală, și angajatori, prin programele de formare la locul de muncă* a punctat Ionuț Simion, citat de FinEco24News urmă cu trei ani mă uitam la stocul de aur monetar al Statelor Unite (8.134 tone), Germaniei (3.374) și Fondului Monetar Internațional (2.814) și mă întrebam de ce nu renunță cei mari la această relicvă barbară după cum a definit-o John Maynard Keynes?Ba, SUA nu doar că n-a cedat niciun gram de metal galben, ci a mai luat o cantitate în leasing și a emis în contrapartidă monedă, ceea ce se numește quantitative easing (QE). Până s-a ajuns la aberația ca aurul să fie mai scump decât platina, un metal prețios mai rar!În schimb, și-a valorificat Ungaria rezerva, influențată de politic. Spre deosebire de a noastră, care a rămas intactă!Continuând să ne uităm la cantitatea de relicvă barbară deținută de instituțiile financiare internaționale și regionale, vedem că Banca Centrală Europeană are 500 de tone, în jur de 100 apar trecute în dreptul Băncii Reglementelor Internaționale (Bank for International Settlements – BIS). Dar atât are și România, mai exactt: 103,6 t. Nu sunt 242 de tone ca în 1944, chiar și fără tezaurul de 93,5 pe care au uitat să ni-l înapoiezi rușii, dar nici 45,8 precum în 1955 după plata daunelor de război, ori 42,4 ca în 1987 după achitarea datoriei externe, scrie project-e.ro . Ministerul Finanţelor, condus de Alexandru Nazare, a împrumutat 3,5 miliarde de euro de pe pieţele externe în prima ieşire de eurobonduri din acest an, într-o finanţare structurată pe două tranşe, de 12 ani respectiv 20 de ani, şi la care investitorii au subscris circa 10 miliarde de euro. Potrivit Ziarul Financiar, pentru tranşa pe 12 ani, Ministerul Finanţelor s-a împrumutat cu două miliarde de euro, investitorii alocând 6 miliarde de euro. Dobânda pentru această tranşă este formată din nivelul midswap (MS) plus 195 de puncte de bază. Pentru tranşa pe 20 de ani, ministerul a atras 1,5 miliarde de euro, sumele alocate de investitori fiind de 4 miliarde de euro. Dobânda pentru această tranşă este formată din nivelul midswap (MS) plus 235 de puncte de bază. Aceasta este prima finanţare de eurobonduri din 2021 şi prima din mandatul ministrului Alexandru Nazare, scrie Adevărul