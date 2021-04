​Nazare vrea o schemă de ajutor de stat pentru proiecte strategice mari de 100 milioane euro. Altă idee: un Fond de reziliență pentru IMM-urile inovative

“Ne propunem să avem o sumă suplimentară pentru zona de ajutor de stat: să creem o schemă de ajutor de stat pentru proiecte strategice. Vorbim de proiecte mai mari de 100 milioane de euro, astfel încât că atragem investitori si să creăm locuri de muncă. E vorba despre investitori de talie mare. Schemele de ajutor de stat există, ele au funcționat, avem investiții în producție, dar nu aveam o schemă pentru proiecte strategice, pentru proiecte de 100 milioane euro. Este în lucru această schemă și sper ca în curând să o prezentăm în consultare publică”, a spus el.• Celelalte scheme de ajutor de stat funcționează și ele. Pentru toate vom avea un plus de 200 milioane euro.„Sper să avem alte 200 milioane euro pentru un Fond de reziliență care să fie gestionat de Fondul de garantare, iar acesta să poată participa în capital pentru IMM-uri cu în jur de 200.000 euro, dar mai ales pentru IMM-urile din zona de noi tehnologii – inovație”, a arătat Nazare.• Am mers pe ideea de inovație și la schemele de ajutor de stat și pentru fondul de reziliență, astfel încât să creem niște instrumente care să poată finanța companiile.„Toate proiectele sunt peste 850 milioane euro. Intrăm în negocieri și, evident, vom comunica în funcție de acestea”, a explicat ministrul Finanțelor.• În acest moment am găsit surse de finanțare pentru majoritatea proiectelor de digitalizare ale ministerului, fie că țin de ANAF sau de minister. Nu este vorba neapărat de sume mari, ci și de soluții concrete.• În privința bugetului am gândit o aplicație în care să putem să lucrăm, în momentul în care pregătim bugetul, mult mai eficient. Avem o aplicație care funcționează în momentul de față dar prin acest proiect pe care l-am prins în PNRR, aplicația respectivă va fi mult mai rapidă și mai bună.• Contractarea proiectelor trebuie să aibă loc până la sfârșitul anului viitor, iar derularea până în august 2026.