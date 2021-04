Dăianu: N-ar trebui să acceptăm să fim o groapă de gunoi/ Dacă nu investești în om, deci în sănătate, în educație, ai o mare problemă

• Noi avem o abordare, nu spun strict contabilă, dar noi am considerat aceste cheltuieli ca nefiind investiții. Noi prin investiții, cei mai mulți, din păcate, considerăm că sunt numai în mașini, drumuri și autostrăzi. Fals. Dacă nu investești în om, deci în sănătate, în educație, ai o mare problemă.







Vaccinarea sprijină redresarea

„Multe state membre ale UE ne trimit tot felul de transporturi care înseamnă depozit. Așa cum ai deșeuri radioactive care se mișcă prin lume, așa ne trimit tot felul de gunoaie. Aici n-ar trebui din rațiuni pecuniare, pentru că câștigăm ceva bani, să acceptăm să fim o groapă de gunoi în Europa”, a spus el.Dăianu a precizat că aceste chestiuni ecologice se adaugă la decalajele de dezvoltare, la subfinanțarea cronică a sistemului medical și educațional.„Noi vorbim de deficit structural al bugetului, care ține cont de mișcarea pe ciclu. Mai există un deficit structural într-o accepție mai extinsă care ține seama de subfinanțarea structurală cronică a sănătății și educației în România. Noi alocăm ca procent din PIB pentru sănătate și educație, cumulat, cam cam 3,5% din PIB, ca nivel inferior mediei din UE. Dacă am adăuga acest deficit de finanțare pentru sănătate și educație, am ajunge la un deficit structural în accepția extinsă care a fost peste 5% în 2015, în 2019 am ajunge de fapt la peste 8% din PIB”, a arătat profesorul.„Intrăm într-o inerție a redresării. Chiar spunem că redeschidem economia. Este o exagerare. Economia niciodată nu a fost închisă. Utilitățile publice nu s-au închis. Au fost industrii care au funcționat la 90-100%, chiar dacă fabricile de construcții de mașini au mai închis o săptămână sau două anumite linii de montaj”, a explicat Dăianu.• Vaccinarea sprijină redresarea. Țările care vor reuși să aibă o vaccinare intensă și să treacă de un prag critic, acel 60-70%, vor avea susținere și în anii ce vin. În acest an avem un salt din efectul de bază, dar în anii următori o să vedeți că ratele de creștere vor fi inferioare celor din 2021.„Sunt teze printre economiști că ne putem descurca cu venituri bugetare de 30-31%. După mine este o prostie. Vedem guverne care au venituri bugetare mult superioare celor din România și sunt obsedate de faptul că nu vor face față la șocuri adverse. Nu întâmplător secretarul Trezoreriei din SUA a vorbit despre faptul că trebuie să avem un pact global privind impozitarea multinaționalelor”, a declarat Daniel Dăianu.• Când am vorbit despre profit shifting, că se pleacă din România, imediat suntem catalogați că avem ceva cu mediul de afaceri. Nu. Un mediu de afaceri prietenos nu înseamnă numai să dai companiilor ceea ce cer, este și respect din partea mediului de afaceri. Trebuie să-și onoreze obligațiile față de stat, nu să practice optimizare fiscală în neștire.