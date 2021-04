​Datoria publică a ajuns la 48% din PIB, în februarie

A urcat mult din cauza pandemiei. Bineînțeles, totodată au crescut și cheltuielile cu pensiile și salariile, așa că datoria a crescut. S-au împrumutat bani.Ca valoare, datoria este de 506,2 miliarde lei, din care 490,5 miliarde este pe termen mediu și lung.Să nu uităm că anul acesta avem un necesar de finanțare de 131 miliarde lei, adică refinanțarea datoriilor scadente plus deficit bugetar.România are de rambursat, anul acesta, 68,2 miliarde lei (din care 51,4 miliarde sunt ratele, restul comisioane și dobânzi). Mai sunt de plată circa 42,8 miliarde lei, din suma asta, după ce eliminăm primul trimestru.În Strategia Fiscal-Bugetară ce a fost publicată odată cu proiectul de buget scrie că pe termen mediu (2021 – 2024), în condiții de consolidare fiscală, datoria guvernamentală brută, conform metodologiei UE se va mentine la un nivel sustenabil ce nu va depăși 55% din PIB, sub nivelul de 60% din PIB.În acest an ar putea ajunge la 51,8% din PIB, conform strategiei.