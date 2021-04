7 ponturi pentru dosarul de credit perfect pentru Noua Casă

La ce să mă uit mai atent când compar ofertele băncilor: la nivelul dobânzii? La DAE (Dobânda Anuală Efectivă)? La nivelul ratei lunare? Pe ce perioadă să mă împrumut? La ce e atentă banca atunci când îmi analizează dosarul de credit? Cât timp durează până obțin aprobarea? Oare n-ar fi mai bine să rămân în chirie și să nu mă împrumut? Vor crește dobânzile în perioada următoare? Toate aceste întrebări pe care și le pune un tânăr care vrea să își cumpere o locuință sunt absolut legitime. HotNews a stat de vorbă cu reprezentanții principalelor bănci comerciale și a încercat să sintetizeze în 7 întrebări esențiale principalele necunoscute atunci când vrei să-ți iei o casă. Azi, răspunsurile oferite de BRD-GSG.









In cazul in care ai in fata oferte identice din punctul de vedere al sumei creditului si al perioadei, le poti compara atat uitandu-te la DAE (dobanda anuala efectiva, care include toate costurile aferente creditului), cat si la suma totala de plata (suma tuturor obligatiilor de plata aferente creditului).Daca compari insa oferte diferite din punctul de vedere al valorii creditului, ar trebui sa te uiti numai la DAE pentru a determina care este banca cu cea mai buna oferta.Alegerea unei perioade cat mai scurte de creditare este mai avantajoasa, deoarece, per total, ajungi sa platesti mai putina dobanda pe perioada de creditare, insa, totodata poate fi riscanta in situatia in care te confrunti, la un moment dat, cu o situatie in care veniturile tale se diminueaza. O varianta mai buna este sa accesezi creditul pe perioada maxima posibila. Astfel, vei avea o rata lunara mai mica si, in cazul in care ai disponibilitati, poti face rambursari anticipate. Iti aducem aminte ca, in cazul rambursarii anticipate pentru creditele garantate cu ipoteca, nu se plateste niciun comision.In cazul creditelor Noua Casa, timpul de aprobare al dosarelor include si timpul pe care il petrece dosarul la Fond. In medie, acesta este de aproximativ 2 luni. Este nevoie de prezenta fizica la banca pentru initierea dosarului de credit si pentru semnarea contractelor.Analiza veniturilor este foarte simpla in cazul in care ai venituri din salarii, ce sunt raportate la ANAF. Este necesar doar sa fii de acord cu interogarea bazei de date ANAF, iar datele sunt disponibile pe loc. Un alt aspect analizat de banca este imobilul adus in garantie. Aici trebuie sa te asiguri ca poti prezenta la banca actele de proprietate aferente acestuia. Este important sa obtii de la proprietarul imobilului lista completa de documente solicitate de banca, pentru ca ulterior sa nu existe intarzieri pe fluxul de aprobare.Dobanzile creditelor ipotecare sunt strans legate de evolutia indicelui IRCC (in cazul creditelor in lei), dar si de evolutia macroeconomica generala. Pe parcursul derularii unui credit ipotecar pot exista atat perioade de crestere accentuata a dobanzilor (cum a fost perioada 2017-2018 de exemplu), cat si perioade de scadere, precum cea din prezent.Ar trebui sa iei in calcul mai multi factori, cum ar fi: intentia ta de a ramane in acelasi oras pentru o perioada mai lunga de timp (daca nu intentionezi sa ramai foarte mult intr-un loc, poate nu este cazul sa iti iei un credit ipotecar), asteptarile tale privind piata imobiliara (daca ai asteptari de crestere, contractarea unui credit poate fi o investitie de viitor, prin prisma cresterii valorii proprietatii), nivelul cheltuielilor cu chiria din prezent versus valoarea unei eventuale rate (daca sunt similare, poate fi o idee mai buna sa iti achizitionezi o casa prin credit).Atunci cand alegi un credit este important sa alegi atat in functie de suma pe care ti-o ofera banca, cat si in functie de costurile creditului. O suma mare a creditului, care are insa asociate niste costuri mult mai mari (DAE mai mare) decat la alte banci, nu este recomandabila.