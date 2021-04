Business report Malta oferă bani de cazare turiștilor care o vizitează. Pietonii, amendați dacă stau cu ochii în telefon când traversează. Documentul unic pentru deplasarea în alte state NU va garanta mobilitatea în UE. O criză care a venit prea devreme

Proiect de lege: Pietonii, amendați dacă stau cu ochii în telefon când traversează strada ● Documentul unic pentru deplasarea în alte state nu va fi un pașaport care să garanteze mobilitatea în UE ● Florin Cîțu – ministrul interimar al Sănătății: O criză care a venit prea devreme ● Ambiții, proiecte și realism în industria energetică. Al doilea an Covid-19: Fondul din care e finanţat sistemul asigurărilor sociale de sănătate are deja deficit de 2 miliarde de lei, de peste două ori mai mare decât anul trecut ● Lumea interlopă online. Cum a schimbat pandemia infracționalitatea virtuală ● Ministerul Finanţelor a prelungit până la 20 septembrie 2021 facilitatea de eşalonare la plată a obligaţiilor bugetare ● Ghidul practic IMM Invest 2021. Ce fel de credite se pot lua, care sunt condiţiile dar şi parametrii de costuri şi eligibilitate. Priorităţile antreprenorilor ● Mass media, fabrica de halucinații și de extremism.





Proiect de lege: Pietonii, amendați dacă stau cu ochii în telefon când traversează strada. Proiectul reglementează interdicția pietonilor de a efectua activități de natură a le distrage atenția atunci când se angajează în traversarea drumului public. MAI susține că este necesară îmbunătățirea inclusiv a legislației rutiere, întrucât pietonul desfășoară activități care îi pot distrage atenția, cum este telefonul. Astfel că, pietonilor li s-ar putea interzice orice activitate care le-ar putea distrage atenția în momentul când traversează stradă. „În prezent, potrivit art. 72 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localități, pe la colțul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic”, Proiectul reglementează interdicția pietonilor de a efectua activități de natură a le distrage atenția atunci când se angajează în traversarea drumului public. MAI susține că este necesară îmbunătățirea inclusiv a legislației rutiere, întrucât pietonul desfășoară activități care îi pot distrage atenția, cum este telefonul. Astfel că, pietonilor li s-ar putea interzice orice activitate care le-ar putea distrage atenția în momentul când traversează stradă. „În prezent, potrivit art. 72 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localități, pe la colțul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic”, scrie Libertatea.





Malta oferă bani de cazare turiștilor care o vizitează în această vară. Malta vrea să atragă turiști în această vară plătindu-le o parte din cheltuielile de cazare. Planul se adresează turiştilor care călătoresc pe cont propriu - nu au apelat la agenţii sau la platforme dedicate - în această insulă din Mediterana de la 1 iunie şi care rezervă minimum trei nopţi de cazare la un hotel. Autoritatea pentru Turism a Maltei va plăti 100 de euro de persoană pentru rezervările la hotelurile de cinci stele, 75 de euro de persoană pentru hotelurile de patru stele şi 50 de euro de persoană la hotelurile de trei stele. În plus, turiştii care se cazează în insula Gozo, a doua ca mărime şi cunoscută pentru plajele sale, vor primi o reducere suplimentară de 10% la rezervări, .

Malta vrea să atragă turiști în această vară plătindu-le o parte din cheltuielile de cazare. Planul se adresează turiştilor care călătoresc pe cont propriu - nu au apelat la agenţii sau la platforme dedicate - în această insulă din Mediterana de la 1 iunie şi care rezervă minimum trei nopţi de cazare la un hotel. Autoritatea pentru Turism a Maltei va plăti 100 de euro de persoană pentru rezervările la hotelurile de cinci stele, 75 de euro de persoană pentru hotelurile de patru stele şi 50 de euro de persoană la hotelurile de trei stele. În plus, turiştii care se cazează în insula Gozo, a doua ca mărime şi cunoscută pentru plajele sale, vor primi o reducere suplimentară de 10% la rezervări, scrie Digi24





Documentul unic pentru deplasarea în alte state nu va fi un pașaport care să garanteze mobilitatea în UE. Documentul propus de Comisia Europeană (CE) în martie, prin care va fi facilitată deplasarea între țările membre ale Uniunii Europene (UE), în contextul pandemiei de COVID-19, nu va fi un paşaport care să permită automat cetăţenilor să revină la libertatea de mişcare în UE de dinainte de actuala criză sanitară, potrivit unui act semnat miercuri de reprezentanții celor 27 de state comunitare. Documentul, ce va purta numele de certificat verde digital sau adeverință electronică verde, ar putea să fie disponibil din iunie, deoarece, după cum a anunțat Parlamentul European în martie, pentru adoptarea rapidă a acestuia, se va folosi o procedură de urgență. Certificatul verde digital va fi valabil în toate țările UE, se va obține gratuit și va fi o dovadă a faptului că deținătorul nu este, la momentul călătoriei, infectat cu coronavirus. Țările UE au ajuns miercuri, potrivit agerpres.ro, la o poziţie comună pentru a demara negocierile în Parlamentul European asupra certificatului de vaccinare. Acest lucru e necesar pentru ca documentul unic pentru deplasarea în alte state să poată fi folosit începând cu această vară, așa cum preconizează autoritățile europene, Documentul propus de Comisia Europeană (CE) în martie, prin care va fi facilitată deplasarea între țările membre ale Uniunii Europene (UE), în contextul pandemiei de COVID-19, nu va fi un paşaport care să permită automat cetăţenilor să revină la libertatea de mişcare în UE de dinainte de actuala criză sanitară, potrivit unui act semnat miercuri de reprezentanții celor 27 de state comunitare. Documentul, ce va purta numele de certificat verde digital sau adeverință electronică verde, ar putea să fie disponibil din iunie, deoarece, după cum a anunțat Parlamentul European în martie, pentru adoptarea rapidă a acestuia, se va folosi o procedură de urgență. Certificatul verde digital va fi valabil în toate țările UE, se va obține gratuit și va fi o dovadă a faptului că deținătorul nu este, la momentul călătoriei, infectat cu coronavirus. Țările UE au ajuns miercuri, potrivit agerpres.ro, la o poziţie comună pentru a demara negocierile în Parlamentul European asupra certificatului de vaccinare. Acest lucru e necesar pentru ca documentul unic pentru deplasarea în alte state să poată fi folosit începând cu această vară, așa cum preconizează autoritățile europene, potrivit Avocatnet.ro





Florin Cîțu – ministrul interimar al Sănătății: O criză care a venit prea devreme. Decizia unilaterală a premierului Florin Cîțu de a-l demite, miercuri, pe ministrul Sănătății a provocat prima criză majoră a Coaliției de guvernare. Pozițiile părților par în acest moment ireconciliabile: Alianța USR-Plus cere schimbarea prim-ministrului ca o condiție de-a rămâne la guvernare, PNL îi acordă lui Florin Cîțu susținere deplină pentru continuarea guvernării.

Disputa urmează să se tranșeze la Cotroceni, sub arbitrajul președintelui Iohannis. Ministerul Sănătății nu rămâne fără titular, chiar dacă Dan Barna a refuzat să preia interimatul funcției. Interimatul a fost asumat miercuri seara de premierul Cîțu, cu riscul de a antagoniza suplimentar USR-Plus. Mai mult, premierul Cîțu a anunțat spre seară reprogramarea ședinței de guvern de miercuri, pentru ziua de joi. Premierul forțează astfel o greșeală a USR-Plus, ai căror miniștrii ar putea fi tentați să lipsească de la ședință, așa cum au procedat și miercuri. Pe fondul disputelor politice din jurul Sănătății, problemele sistemului rămân nerezolvate, Decizia unilaterală a premierului Florin Cîțu de a-l demite, miercuri, pe ministrul Sănătății a provocat prima criză majoră a Coaliției de guvernare. Pozițiile părților par în acest moment ireconciliabile: Alianța USR-Plus cere schimbarea prim-ministrului ca o condiție de-a rămâne la guvernare, PNL îi acordă lui Florin Cîțu susținere deplină pentru continuarea guvernării.Disputa urmează să se tranșeze la Cotroceni, sub arbitrajul președintelui Iohannis. Ministerul Sănătății nu rămâne fără titular, chiar dacă Dan Barna a refuzat să preia interimatul funcției. Interimatul a fost asumat miercuri seara de premierul Cîțu, cu riscul de a antagoniza suplimentar USR-Plus. Mai mult, premierul Cîțu a anunțat spre seară reprogramarea ședinței de guvern de miercuri, pentru ziua de joi. Premierul forțează astfel o greșeală a USR-Plus, ai căror miniștrii ar putea fi tentați să lipsească de la ședință, așa cum au procedat și miercuri. Pe fondul disputelor politice din jurul Sănătății, problemele sistemului rămân nerezolvate, scrie cursdeguvernare.ro





Ministerul Finanţelor a prelungit până la 20 septembrie 2021 facilitatea de eşalonare la plată a obligaţiilor bugetare. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri că a prelungit cu 6 luni, până la 30 septembrie 2021, facilitatea de eşalonare la plată, în formă simplificată, a obligaţiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă.

„Am prelungit cu 6 luni, până la 30 septembrie 2021, facilitatea de eşalonare la plată, în formă simplificată, a obligaţiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă. Faţă de procedura normală de acordare a eşalonării potrivit Codului de procedură fiscală, în forma simplificată este necesară doar depunerea unei cereri, iar termenul de soluţionare este mult redus", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Nazare a afirmat că, ţinând cont de situaţia dificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspectiva lichidităţilor financiare, nu se solicită constituirea de garanţii Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri că a prelungit cu 6 luni, până la 30 septembrie 2021, facilitatea de eşalonare la plată, în formă simplificată, a obligaţiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă.„Am prelungit cu 6 luni, până la 30 septembrie 2021, facilitatea de eşalonare la plată, în formă simplificată, a obligaţiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă. Faţă de procedura normală de acordare a eşalonării potrivit Codului de procedură fiscală, în forma simplificată este necesară doar depunerea unei cereri, iar termenul de soluţionare este mult redus", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Nazare a afirmat că, ţinând cont de situaţia dificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspectiva lichidităţilor financiare, nu se solicită constituirea de garanţii , potrivit Adevarul.

Industria energetică din România este în plină efervescență. O serie de evenimente, fapte și transformări au atins punctul critic și ele vor influența sectorul energetic autohton pentru următorul deceniu. Cea mai vizibilă și cea mai spectaculoasă este ambiția cu care compania Romgaz își propune să aibă un cuvânt de spus în exploatarea hidrocarburilor din Marea Neagră. Respectiv, Romgaz a făcut o ofertă de preluare a participației Exxon în perimetrul din Marea Neagră. Fără îndoială, este o mișcare nemaiîntâlnită în ultimele trei decenii și anume o firmă deținută majoritar de statul român să preia activele unei mari companii petroliere americane.Acesta pare a fi singurul beneficiu, obținut probabil neintenționat, al schimbărilor repetate ale legislației specifice exploatării offshore care au exasperat investitorii și i-au făcut să amâne decizia de începere a exploatării de hidrocarburi din Marea Neagră, scrie RFI – analiză. Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, din care e finanţat sistemul asigurărilor sociale de sănătate, are deficit de peste 2 miliarde de lei în primele două luni din 2021, cel puţin dublu faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă din 2020 şi de peste patru ori mai mare decât în perioada corespondentă din 2019, reiese dintr-o analiză Economica.net făcută pe baza execuţiilor Fondului. De la declanşarea pandemiei, din Fondul Sănătăţii plătim şi tratamentul acordat tuturor oamenilor din ţară, diagnosticaţi cu boala Covid ori care au complicaţii ale acestei infecţii, potrivit Economica.net Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, infractorii se adaptează mai rapid decât societatea și și-au mutat o parte din „operațiuni” în online. Riscul unor atacuri cibernetice a crescut semnificativ în ultimii ani, susține Europol într-un raport în care sunt analizate principalele paliere infracționale din UE. În aprilie 2021, opt persoane au fost arestate într-un dosar pe care Europol și autorități judiciare din mai multe state l-au instrumentat aproape un an. Tehnica „SIM” a adus infractorilor în jur de 100 de milioane de dolari în criptomonede, printre victime numărându-se influenceri de pe Internet, staruri sportive sau muzicieni. Investigația a fost condusă de autoritățile din Marea Britanie, Statele Unite, Belgia, Malta și Canada și a relevat că membrii grupării au reușit să acceseze telefoanele victimelor. Și cum prin intermediul telefonului cei mai mulți dintre noi își controlează rețelele sociale, conturile bancare sau contactele, infractorii au reușit să acceseze inclusiv conturile de Facebook ale victimelor și să facă transferuri de bani în numele lor , scrie Europa Liberă Reprezentanţii unuia dintre cei mai importanţi finanţatori ai economiei reale a prezentat rezultatele unui studiu dedicat programului IMM Invest, care expune efectele pandemiei asupra derulării activității și provocările cu care s-au confruntat IMM, dar și impactul accesării creditelor pentru capitalul de lucru și a celor pentru investiții. Cele mai frecvente probleme cu care s-au confruntat antreprenorii în 2020: scăderea comenzilor, teama angajaților privind sănătatea și gestionarea eficientă a costurilor. Companiile au acordat o mai mare atenție gestionării costurilor și cel mai frecvent au făcut reduceri de costuri la materii prime, utilități și marketing. Odată cu prezentarea studiului, BCR a lansat noul ghid practic IMM Invest 2021. Studiul a fost realizat cu sprijinul antreprenorilor care au ales BCR ca bancă parteneră în cadrul programului IMM Invest, scrie FinEco24News. Mașinăria media (de la televiziune la rețele sociale) este un dispozitiv de produs halucinații colective. Aceste halucinații, repetate zi de zi, seara de seară, până la refuz și până la abuz, ajung să fie luate drept realități de sutele de mii de oameni deveniți dependenți de mistificare. Rostul acestei mașinării este să distrugă ireversibil în mintea oamenilor orice capacitate de a discerne între realitate și halucinație. Dar procesul producerii de halucinații nu este unul pașnic: el se desfășoară violent și produce violență. Violență emoțională, violență verbală care, iată, devine încet dar sigur, violență fizică. Din nimicul unor existențe oarecare, media fabrică monștri zgomotoși, vehicule ale urii de ceilalți și ale urii de sine. Acești monștri, pompați artificial cu notorietate, dar lipsiți de orice alte calități decât acelea ale supraexpunerii până la obscenitate, au devenit falși lideri de opinie. Misiunea lor nu este de a lupta pentru drepturi sau libertăți, nu este de a apăra pe cineva de abuzuri sau ilegalități, ci, foarte precis, de a agresa tot ce poate fi agresat: semeni, idei, comunicare, relații umane, bun-simț, decența etc. De a viola zi de zi, în prime time, mințile lipsite de apărare ale unor adulatori pasiv-agresivi, deveniți rezervoare de ură și relee ale violenței, scrie project-e.ro