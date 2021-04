​1.500 lei pentru creșă sau grădiniță: Ministerul Finanțelor a făcut procedura pentru cei care au aplicat în noiembrie 2020 – martie 2021, facilitatea fiind suspendată din aprilie 2021

​DOCUMENT

Facilitatea celor 1.500 lei pentru creșă sau grădiniță, așa cum știm, a fost suspendată din aprilie și până la finalul anului. Pentru că trebuie să se aplice pe primul trimestru și ultimele două luni din 2020, acum Ministerul Finanțelor a venit cu un proiect de OUG care arată cum trebuie să se aplice. Practic este vorba despre modul de declarare. (De precizat că în Parlament este un proiect de lege care prevede aplicarea și de către firmele plătitoare de impozit pe venit, iar după adoptare ar trebui să se aplice de anul viitor).





Proiect OUG procedura 1.500 lei cresa sau gradinita (click pentru a deschide)





De precizat că în Parlament se află un proiect de lege inițiat de 28 de deputați și senatori de la PSD, PNL, UDMR, minorități, USR-Plus (enumerate în ordinea afișată) care prevede aplicarea și de către firmele plătitoare de impozit pe venit.















• nu este prevăzută modalitatea de calcul pentru plafonul creditului fiscal, în corelație cu perioada de calcul/declarare a impozitului pe profit (trimestrial/anual); cazul angajatorilor care înregistrează pierdere;





Astfel, Ministerul Finanțelor propune instituirea unei declarații de regularizare pentru scăderea sumei reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășește impozitul pe profit datorat, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.Modelul, conţinutul și modalitatea de depunere și gestionare a declarației de regularizare vor trebui aprobate prin ordin al preşedintelui ANAF.Termenele de depunere a acestei declarații se stabilesc prin raportare la termenele de declarare a impozitului pe profit.Ministerul Finanțelor propune ca suma care depășește impozitul pe profit datorat să se scadă, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenței acestora, declarate în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în decontul de TVA, respectiv în declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, care au același termen de depunere cu cel al declarației prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat.De asemenea, se propune ca în cazul declarării trimestriale a impozitului pe salarii, scăderea să se efectueze numai din impozitul aferent ultimei luni din trimestru.Conform Ministerului, în situația în care termenul de depunere a declarației prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat, nu coincide cu termenul de depunere a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate și/sau a decontului de TVA (în cazul contribuabililor care depun trimestrial aceste declarații), suma care depășește impozitul pe profit datorat nu poate fi scăzută din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi și/sau din taxa pe valoarea adăugată datorată, urmând să se scadă din accizele datorate, după caz.De precizat că Guvernul a adoptat prin OUG 19/2020 suspendarea măsurii din aprilie 2020 până la finalul anului, iar Ministerul Finanțelor prezentat motivele pentru care suspendă (printre altele):• nu sunt definite categoriile de unități eligibile care oferă servicii de educație timpurie, conform legislației în vigoare, în condițiile existenței unei multitudini de categorii furnizori de educație timpurie (ex.: unități alternative de învățământ: Montessori, Waldorf, „after-school”-uri, cluburi ale copiilor etc.), cu forme diferite de organizare juridică (ex.: asociații, fundații, societăți);• nu sunt precizate categoriile de cheltuieli eligibile pentru acordarea stimulentului fiscal, în condițiile în care în practică există o multitudine de categorii de servicii furnizate pentru educație timpurie;• nu este prevăzută modalitatea de suportare/decontare de către angajator a cheltuielilor cu educația timpurie și nici documentele justificative corespunzătoare;• nu este specificată modalitatea de fracționare a plafonului de 1.500 lei/copil între angajatorii părinților şi/sau între angajatorii aceluiași părinte;