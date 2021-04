Cum să-mi aleg creditul potrivit pentru locuință? 7 ponturi pentru dosarul de credit perfect pentru Noua Casă

La ce să mă uit mai atent când compar ofertele băncilor: la nivelul dobânzii? La DAE (Dobânda Anuală Efectivă)? La nivelul ratei lunare? Pe ce perioadă să mă împrumut? La ce e atentă banca atunci când îmi analizează dosarul de credit? Cât timp durează până obțin aprobarea? Oare n-ar fi mai bine să rămân în chirie și să nu mă împrumut? Vor crește dobânzile în perioada următoare? Toate aceste întrebări pe care și le pune un tânăr care vrea să își cumpere o locuință sunt absolut legitime. HotNews a stat de vorbă cu reprezentanții principalelor bănci comerciale și a încercat să sintetizeze în 7 întrebări esențiale principalele necunoscute atunci când vrei să-ți iei o casă. Azi, răspunsurile oferite de UniCredit Bank.





​1. La ce trebuie să fiu atent atunci când compar mai multe oferte ale băncilor: la nivelul dobânzii? La cel al DAE? La nivelul ratei lunare? Cum să aleg oferta care mi se potrivește?

2. Cum să-mi aleg maturitatea creditului: pe maxim posibil ca să am o rată mai mică sau pe 15 ani, dar cu o rată mai ridicată? Ce ar trebui să știu ca să iau decizia cea mai bună?

3.Cât timp durează decizia de aprobare/respingere a dosarului? E nevoie și de prezența fizică la bancă sau totul merge online?

4. La ce se uită o bancă cu atenție atunci când analizează un dosar și cum aș putea să-i ușurez analiza? Ce acte suplimentare aș putea să depun la dosar sau ce ar trebui să știu/fac ca analiza să fie cât mai rapidă?

5. Vor creste dobanzile la imprumuturile ipotecare in anii următori? La ce as putea sa ma astept?

6. Inca nu sunt decis dacă vreau să stau in locuinta mea sau sa-mi iau o chirie. Cum pot lua cea mai bună decizie? La ce indicatori ar trebui să mă uit?

7. Prietenii imi spun sa ma uit care banca imi da cea mai mare suma si acolo sa merg sa solicit imprumutul. E gresit acest sfat? De ce?

Costul finantarilor acordate in cadrul programului Noua Casa este compus din rata dobanzii si comisionul de gestiune datorat FNGCIMM. Valoarea maxima a marjei de dobanda la care se adauga indicele de referinta IRCC este stabilita prin actele normative la 2%. Ca regula generala, pentru a identifica cea mai buna oferta, trebuie comparate nivelurile DAE, alte costuri care nu sunt aferente finantarii (ex. comisioane de administrare cont curent), costuri care corespund unor produse conexe (asigurare imobil, asigurare de viata) sau costuri precum cele cu evaluarea imobilului sau pentru inscrierea in RNPM. Aceste cheltuieli nu sunt aferente procesului de analiza, iar cheltuielile notariale nu sunt cuprinse in DAE.Principiul care trebuie avut in vedere pentru a raspunde la aceasta intrebare este existenta unui echilibru intre valoarea ratei lunare (care depinde de durata creditului si care va reprezenta o cheltuiala lunara suplimentara), valoarea veniturilor lunare si valoarea cheltuielilor lunare existente/prognozate pentru viitor. Este extrem de important ca valoarea ratei lunare sa fie aleasa in asa maniera incat sa fie sustenabila chiar si in perioade mai dificile (de majorare a cheltuielilor, scaderea veniturilor etc). Intr-adevar, o perioada mai scurta va determina un cost total mai redus al creditului , dar in aceasta situatie, o rata lunara mai mare poate crea dezechilibre in bugetul de cheltuieli lunar.Plecand de la ipoteza ca imobilul care se doreste a fi achizitionat a fost deja identificat si acesta corespunde criteriilor bancii de acceptare in garantie, o decizie finala nu ar trebui sa depaseasca 30 zile de la data depunerii la banca a tuturor documentelor, incluzand aici si timpul necesar pentru decizia FNGCIMM. Pentru finalizarea tuturor proceselor implicate, este necesara si prezenta fizica in sucursala bancii.Clientul este informat cu privire la documentele necesare inca de la momentul depunerii cererii de credit. In general, pentru analiza bonitatii, evaluarea criteriilor si documentele necesare sunt standardizate. Banca analizeaza cu atentie toate aspectele dosarului de credit si poate lua o decizie rapida in cazul in care toate documentele necesare au fost prezentate de catre client.Contractarea unui credit cu dobanda variabila are asociat un risc de majorare a ratei dobanzii din cauza unei posibile evolutii ale valorii indicelui de referinta in viitor. Desi in ultima perioada se observa o tendinta de scadere a valorii IRCC, tinand cont de durata mare a acestui tip de contract, nu poate fi exclusa posibilitatea cresterii valorii IRCC in functie de contextul economic intern si internationalDecizia este una subiectiva si are in vedere necesitatile si dorintele specifice fiecarui client, insa poate tine, la nivel general, de necesitatile individuale pe termen scurt, planurile de viitor (locul de munca, situatie familiala, etc), nevoia de mobilitate si costurile pe care le prespun cele doua ipoteze.Cea mai mare suma va presupune si cea mai mare valoare a ratei lunare, respectiv a costului total al creditului. Valoarea finantarii trebuie corelata cu valoarea ratei lunare astfel incat aceasta sa fie sustenabila si in echilibru cu veniturile si cheltuielile lunare. De asemenea, trebuie analizate si alte coordonate, precum rata dobanzii, DAE, costul total platibil, cea mai buna oferta de pret pentru imobil, si avut in vedere un echilibru intre pret, calitate, pozitie imobil si valoarea finantata, rata totala lunara de plata si cost total credit. Odata ce toate aceste coordonate sunt luate in calcul, poate fi aleasa institutia financiara care poate acorda cea mai mare suma.