​Business report Ce pierzi când cauți să câștigi mereu? Închirierea locuințelor cu risc la cutremur ar putea fi interzisă. ​​Evitarea erorilor. Comisia de Prognoză devine ”judecătorul” performanței guvernamentale. De ce s-a dublat prețul cărnii de porc

​Evitarea erorilor. Am să încep acest articol cu un mic experiment mental. Imaginați-vă că am în mână două cărți de joc: una e un 10 și cealaltă un 5. Le amestec și le pun pe masă cu fața în jos. Și vă zic așa. "Să presupunem că facem un pariu împreună, astfel: trebuie să alegi o carte. Dacă alegi 10, atunci primești de la mine 100 de lei. Dacă alegi 5, atunci pierzi 50 de lei, pe care trebuie să-i scoți din buzunar și să mi-i dai mie. În mod evident, pariul e dezavantajos pentru mine, așa că va trebui să mă plătești ca să îl accept. Care e suma maximă pe care ești dispus să o plătești ca să joci acest joc cu mine?". Acum imaginați-vă că avem o sală în care am adunat tot managementul unei firme mari, să zicem 1.000 de oameni. Și le punem o variantă a acestei întrebări: "Aveți oportunitatea să investiți 20.000€ într-un proiect îndrăzneț. Dacă reușește, va genera profit de 20.000€, adică dublați investiția în 3 luni. Dacă eșuează, pierdeți toți banii. Nu există cale de mijloc. Decizia vă aparține, ca și responsabilitatea. Luați proiectul?". Observați, vă rog, că e o variantă a problemei de mai sus: pierderea e jumătate cât câștigul. Acum faceți repede un tur de sală și vedeți câți manageri sunt dispuși să investească în acel proiect. Veți constata că foarte puțini, scrie Adrian Stanciu pe blogul personal





Închirierea locuințelor cu risc la cutremur, pregătită să fie interzisă. Primarii, directorii de școli și șefii spitalelor, policlinicilor și dispensarelor, obligați să identifice clasa de risc seismic a clădirilor din aria lor. Amenzi uriașe. Închirierea sau cedarea în comodat a locuințelor din clasa de risc seismic 1 este gândită să fie interzisă. Guvernul își propune să consolideze în 6 ani jumătate din câte clădiri cu risc seismic au fost consolidate în ultimii 20 de ani. Apare o nouă comisie.

Închirierea locuințelor cu risc la cutremur, pregătită să fie interzisă. Primarii, directorii de școli și șefii spitalelor, policlinicilor și dispensarelor, obligați să identifice clasa de risc seismic a clădirilor din aria lor. Amenzi uriașe. Închirierea sau cedarea în comodat a locuințelor din clasa de risc seismic 1 este gândită să fie interzisă. Guvernul își propune să consolideze în 6 ani jumătate din câte clădiri cu risc seismic au fost consolidate în ultimii 20 de ani. Apare o nouă comisie.

Primarii, directorii de școli și șefii spitalelor, policlinicilor și dispensarelor sunt obligați ca, până la 1 ianuarie 2023, să dispună începerea expertizării tehnice a tuturor imobilelor construite înainte de 1978 care se află în patrimoniul instituțiilor pe care le conduc. În caz contrar vor risca amenzi de până la 50.000 de lei, de 5 ori mai mari decât cele actuale, este stabilit într-proiect de lege redactat la nivelul Guvernului și analizat de Profit.ro. Expertizele tehnice în vederea încadrării imobilelor în clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție vorr trebui finalizate până la 1 iunie 2024, scrie profit.ro









Birocraţie? Lipsă de profesionalism? Interese clientelare? 97% dintre proiectele de infrastructură mare din România întârzie din cauza relației deficitare cu autoritățile. În 98% dintre cazuri, succesul unui proiect ține de gândirea și implementarea unor structuri eficiente de gestionare, înainte de începere. Printre alte cauze care duc la eșec, în 95% dintre situații – sunt amenzile aplicate de autoritățile de reglementare. În România, Oradea este orașul cu cea mai mare rată de atragere a fondurilor europene: 200%, în perioada 2014 – 2023, față de media națională de 38,9%. Topul orașelor inteligente, care pot fi considerate repere, la nivel global: Seoul, Barcelona, Milano, Dubai și Copenhaga. Acestea ar fi principalele concluzii ale unui studiu efectuat recent de Horváth & Partners. Care să fie cauzele acestor blocaje? Să fie vorba de birocraţie? Sau de lipsă de profesionalism şi expertiză? Sau, de ce nu, de diferite interese particulare clientelare? Sau poate puţin din toate acestea?

Detaliind puţin, analiza relevă faptul că 97% dintre proiectele de infrastructură mare, raportat atât la nivel global cât și la România, au avut întârzieri de implementare din cauza relației deficitare cu organismele de reglementare și a amenzilor rezultate din neînțelegerea regulamentelor. Alte motive care stau la baza înaintării greoaie sunt organizarea ineficientă a proceselor și competențelor interne, precum și viciile de colaborare cu contractorii. Dezvoltarea strategiilor locale în principalele centre urbane ale țării trenează, iar acest fapt generează lipsa de coerență a proiectelor, scrie FinEco24News

Imaginați-vă un tânăr de succes care intră în biroul unui consultant, așteptând să fie evaluat. Vorbim despre un om căruia nu numai că nu îi este străin succesul, ci este și familiarizat cu acesta, un om care se așteaptă la succes mereu. Să zicem că, deși nu a împlinit de mult 30 de ani, deja a predat la o universitate prestigioasă, a fost ales să reprezinte țara în Parlamentul European la 26 de ani, stabilind și un record cu asta, a construit o publicație de succes și conduce una dintre cele mai prestigioase ONG-uri de ceva vreme. El este convins că viața a fost generoasă cu el și consideră că trebuie să fie mulțumit, deși motivul pentru care a ajuns la acel consultant este ca să fie și mai bun la ce face.După introducerea uzuală, consultantul îi arată profilul lui psihometric cu comportamentele dominante și îi spune: “sunt convins că știi exact ce vrei de la organizația pe care o conduci și știi exact ce vrei de la cariera ta. Ce nu sunt convins că știi, este, ce te face pe tine fericit.” Și imaginați-vă cum, după acele cuvinte, pământul îi fuge de sub picioare tânărului și simte că parcă lumea se năruie în jur. Deși consultantul continuă să vorbească, el nu mai percepe cuvintele și simte că ar vrea să alerge undeva departe de sală, de carieră, de viață, de tot, scrie Magor Imre Csibi pe project-e.ro Prețul cărnii de porc a sărit de 225 euro/100 de kilograme în luna martie. Potrivit Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR), în luna martie prețul cărnii de porc s-a dublat comparativ cu luna februarie, când era de doar 112 euro/100 de kilograme. Cu toate acestea, în primele 3 luni ale anului 2021, cumulat, prețul cărnii de porc a înregistrat o scădere medie de 22,31%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.”Prețul cărnii de porc, în România, în luna martie a anului 2021, a atins valoarea de 225,49 euro/100kg, mai mare cu 17%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când s-a înregistrat un preț de 193,07 euro/100kg. Această creștere a prețului poate fi pusă pe seama faptului că au fost identificate noi focare de pestă porcină africană”, arată într-o postare Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, scrie Agrointel.ro Premierul Florin Cîțu urmează să aprobe miercuri un memorandum înaintat de Secretarul General al Guvernului, Tiberiu Gorun, care împuternicește Comisia Națională de Strategie și Prognoză să realizeze, trimestrial, un raport de ”monitorizare și evaluare complexă” a activității ministerelor.Ca justificare a imparțialitate a instituției alese cu această analiză, Tiberiu Gorun transmite că, în conformitete cu prevederile legale, ”activitatea CNSP se întemeiază pe principiile obiectivității, confidențialității, transparenței, responsabilității și deontologiei profesionale.”, scrie cursdeguvernare.ro . Concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului grav bolnav ar trebui să fie accesibile părinților până ce acesta împlinește vârsta de 18 ani, conform unei decizii de marți a Curții Constituționale a României (CCR). În prezent, acest tip de concediu se acordă părinților numai dacă acel copil grav bolnav are cel mult 16 ani.Mai precis, CCR a zis că e neconstituțională sintagma „în vârstă de până la 16 ani”, ce se găsește la alineatul 1^1 al articolului 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului 158/2005. Potrivit prevederii respective, „[î]n cazul copilului cu afecțiuni grave, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani”.Astfel, după ce decizia CCR va apărea în Monitorul Oficial, sintagma „în vârstă de până la 16 ani” nu se va mai aplica. În același timp, Guvernul sau Parlamentul va trebui să intervină pentru a preciza că acel concediu poate fi cerut, în cazul unui copil grav bolnav, până ce acesta atinge vârsta de 18 ani, scrie avocatnet.ro .Cele mai mari zece bănci din România au avut de-a lungul perioadei 2000 – 2020 un parcurs sinuos, marcat de numeroase evenimente perturbatoare și de continue schimbări ale strategiilor de dezvoltare. Provocarea majoră asupra modului în care au funcționat aceste instituții de credit a fost constituită de criza financiară din 2008, care a lăsat urme adânci și a resetat principiile de bază ale business-ului bancar autohton.Practic, anii cuprinși între 2009 și 2012, când economia locală a fost marcată puternic de recesiune, pot fi priviți ca un nou început, un punct de plecare inedit pentru băncile românești, care au luat-o de la zero, adaptându-se progresiv la noua realitate. Toată perioada studiată poate fi împărțită în patru intervale distincte după felul în care a evoluat piața bancară, iar acestea pot fi definite prin câte o caracteristică elocventă pentru modul de abordare a activității: timiditate (2000 – 2005), agresivitate (2006 – 2008), precauție (2009 – 2014) și sustenabilitate (2015 – 2020). Invariabil, în cei 20 de ani, cumpărarea de active prin preluarea altor instituții de credit, a reprezentat pentru multe bănci asul din mânecă în jocul pieței. Fiecare instituție de credit dintre cele care fac obiectul analizei noastre (Banca Transilvania, BCR, BRD, ING Bank, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, Alpha Bank, OTP Bank și Garanti BBVA) are propriul drum și propria poveste. Dintre acestea, numai 3 bănci, respectiv ING Bank, CEC Bank și Alpha Bank, nu au fost parte, în intervalul 2000 – 2020, din nicio operațiune de vânzare/cumpărare sau fuziune, potrivit bankingnews.ro