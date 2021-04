Roxana Cristea, ING: Cele mai sănătoase comportamente când vine vorba de un credit mare sunt: avansul mai mare, perioada de creditare mai mică, rata să nu depășească 30% din venituri

1. La ce trebuie să fiu atent atunci când compar mai multe oferte ale băncilor: la nivelul dobânzii? La cel al DAE? La nivelul ratei lunare? Cum să aleg oferta care mi se potrivește?

Ținând cont că ești în fața unei decizii importante și finanțarea achiziției prin credit este singura cale de a te muta în noul cămin, e important să cântărești bine și să nu te lași furat de valul de emoții legat de acest pas.







În primul rând, trebuie să îți pui întrebarea dacă este un moment potrivit pentru tine.







Un exercițiu pe care îl recomand aici este simularea timp de minim 3 luni a vieții cu creditul, conform calculelor realizate pe website-ul băncii sau băncilor unde vrei să aplici. Așa îți vei da seama dacă ești pregătit pentru ceea ce presupune un credit, dar și capacitatea ta de a-ți adapta bugetul lunar. Dacă exercițiul este unul reușit, vei avea și niște bani puși deoparte în plus pentru casă.







Când vine vorba de alegerea unui partener pentru finanțare, sunt câteva întrebări la care să îți răspunzi înainte de a-l alege:







o În medie, în cât timp oferă banca un răspuns? Vânzătorul are nevoie de un termen față de care să se stabilească plata avansului pentru achiziția casei sau chiar plata integrală.







o Ce taxe, comisioane trebuie să plătesc înainte de a mi se acorda creditul, taxe plătite o singură dată?





o Ce rată lunară, incluzând dobândă și comisioane, prime de asigurări voi avea de plătit?







o Caut stabilitate, predictibilitate, aș vrea să plătesc lunar aceeași rată o perioadă de câțiva ani? Atunci prefer ca dobânda să fie fixă sau variabilă? Dacă ești adeptul ratei fixe, trebuie să te întrebi dacă programul Noua Casă este cea mai bună variantă pentru tine și dacă trebuie să te uiți și la alte opțiuni de pe piață.







o Care este avansul necesar, contribuția mea la achiziția casei?







o Ce reputație are banca? Cum răspunde în cazul în care aș întâmpina dificultăți la plata ratelor lunare?





o Am la dispoziție instrumente din partea băncii care îmi vor ușura automat viața după încheierea contractului? Ex: plata online recurentă, plăți în avans direct din aplicația de internet banking etc.







DAE este o referință bună de comparație, însă de cele mai multe ori este mai relevant să compari rata lunară a creditului cu tot ce include și ce taxe, comisioane sunt de plătit înainte de acordare.







2. Cum să-mi aleg maturitatea creditului: pe maxim posibil ca să am o rată mai mică sau pe 15 ani, dar cu o rată mai ridicată? Ce ar trebui să știu ca să iau decizia cea mai bună?

Alegerea perioadei de creditare poate avea o serie de avantaje pe termen scurt, dar și dezavantaje pe termen lung. Avantajele unei perioade mai lungi de creditare pot fi: rată mai mică, ceea ce înseamnă un grad de îndatorare versus veniturile lunare mai mici și mai multă flexibilitate în viața personală; posibilitatea de a economisi mai mult din veniturile lunare; acordarea unui credit mai mare; posibilitatea de a mai contracta alte credite. În schimb, dezavantajele pot fi: în caz de dificultate financiară creditul este dificil de restructurat; costuri mai mari de creditare, de aproape două ori; poate părea un credit pe viață; presiune pe o perioadă foarte lungă.





3. Cât timp durează decizia de aprobare/respingere a dosarului? E nevoie și de prezența fizică la bancă sau totul merge online?

Deocamdată este necesară prezența fizică, sperăm în curând și online. Analiza veniturilor, așa-zisa prima aprobare, se poate face pe loc sau în 1-2 zile în funcție de tipul de venituri. Ulterior, aprobarea finală după evaluarea realizată de către evaluatorul autorizat a casei durează încă 1-2 săptămâni. Iar validarea dosarului la FNGCIMM, în cazul programului Noua Casă, durează o săptămână în medie.





4. La ce se uită o bancă cu atenție atunci când analizează un dosar și cum aș putea să-i ușurez analiza? Ce acte suplimentare aș putea să depun la dosar sau ce ar trebui să știu/fac ca analiza să fie cât mai rapidă?

Când vine vorba de venituri, banca ia în calcul continuitatea și istoricul acestora, precum și posibilitatea de a explica perioadele de întrerupere dacă este cazul. Un alt punct important este imobilul, dacă ce este descris în documente e întocmai și cu cel din realitate; dacă nu este încadrat în zone de risc; dacă are îmbunătățiri; dacă valoarea de piață este apropiată de cea evaluată;





Două alte avantaje pot fi contul de salariu la bancă și avansul. Contribuția la achiziția casei peste limita minimă, de ex. de 5% în cazul Noua Casă, demonstrează capacitatea de a economisi și de a gestiona bugetul, la fel și preocuparea pentru propria sănătate financiară.







5. Vor creste dobânzile la împrumuturile ipotecare în anii următori? La ce aș putea să mă aștept?

Ultimii ani ne-au arătat că sunt perioade de scăderi și creșteri greu de previzionat. Așadar, dacă te preocupă fluctuațiile, poți alege creditul cu dobândă fixă o perioadă de câțiva ani. Astfel, știi cât vei plăti lunar și nu este nevoie să urmărești cum evoluează indicii de referință din piață folosiți pentru creditele bancare. În cazul Noua Casă dobânda este variabilă și indicele utilizat este IRCC. O recomandare pentru a atenua impactul fluctuațiilor posibile este să contribui mai mult prin avans la achiziția casei, astfel creditul contractat va fi de o valoare mai mică și, implicit, și rata lunară.







6. Încă nu sunt decis dacă vreau să stau în locuința mea sau să-mi iau o chirie. Cum pot lua cea mai bună decizie? La ce indicatori ar trebui să mă uit?

O comparație simplă între prețul lunar al chiriei și rata lunară de credit poate fi un prim criteriu. Apoi, avem în vedere economiile necesare pentru avans, mobilare și cheltuieli notariale. Și, nu în ultimul rând, mobilitatea. Vreau să pot avea flexibilitate să mă mut în alt oraș /țară în următorii ani?







7. Prietenii îmi spun să mă uit care banca îmi da cea mai mare sumă și acolo să merg să solicit împrumutul. E greșit acest sfat? De ce?

Cea mai mare sumă poate servi scopului imediat, însă urmează 20-25 de ani de rate lunare.







E important să știi: care vor fi, cât de des se pot schimba, cât de mult vor ocupa din veniturile tale/familiei, dacă le poți plăti la timp și nu vor veni cu un efort ridicat. Politica ING a fost întotdeauna responsabilă și prudentă. Astfel, consultanții noștri îi ajută pe clienți să găsească cea mai bună opțiune pentru ei, evitând supra îndatorarea.







Cele mai sănătoase comportamente când vine vorba de un credit mare sunt: avansul mai mare, perioada de creditare mai mică decât maximul posibil, rata să nu depășească 20-30% din venituri, rata fixă și perspectivele financiare pe care le am cel puțin pe termen mediu (sunt stabile sau instabile?).





Vezi și:





La ce să mă uit mai atent când compar ofertele băncilor: la nivelul dobânzii? La DAE (Dobânda Anuală Efectivă)? La nivelul ratei lunare? Pe ce perioadă să mă împrumut? La ce e atentă banca atunci când îmi analizează dosarul de credit? Oare n-ar fi mai bine să rămân în chirie și să nu mă împrumut? Vor crește dobânzile în perioada următoare? HotNews a stat de vorbă cu reprezentanții principalelor bănci comerciale și a încercat să sintetizeze în 7 întrebări esențiale principalele necunoscute atunci când vrei să-ți iei o casă.În cazul Noua Casă, ofertele de preț sunt similare, prețul maxim fiind impus prin legislația aferentă programului. Totuși, alegerea unui credit de la o bancă sau alta nu se rezumă la doar preț.