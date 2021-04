​Business report: Coaliția specialilor. ​De ce suntem furioși, radicali și intoleranți. Unde ne sunt produse hainele. Aspiratorul de bani publici de la Casa Unirea. Publicarea listei persoanelor fizice cu datorii la Fisc- constituțională

De ce suntem furioși, radicali și intoleranți. Și revoluția tăcută care schimbă societatea ● Unde ne sunt produse hainele ● 400, Coaliția specialilor. Gabriel Oprea, Adrian Năstase, Petre Roman, Teodor Meleșcanu, Eugen Nicolicea și alte câteva sute de foști parlamentari își vor înapoi pensiile speciale ● Aspiratorul de bani publici de la Casa Unirea – 3 milioane euro irosite în doi ani ● Instituția care i-a făcut „academicieni" de onoare pe Iliescu și Băsescu, ajutată de Avocatul Poporului ● CCR: Publicarea listei persoanelor fizice cu datorii la Fisc era constituțională. Ce spun specialiștii despre o eventuală reintroducere ● Criptomonedele nu generează încredere, ci sunt doar o reacție la relaxarea cantitativă ● Contrastele salariilor oferite în ţară: cercetător ştiinţific, ofertat cu salariu de bază de cel mult 2.300 de lei net; menajeră internă, plătită cu 3.000 de lei net ● Eurostat a tras linie sub anul pandemiei: deficitul și datoria publică, în context european și regional.

Conversația cu Bogdan Voicu a plecat de la o observație și o teamă – de ce pare că suntem din ce în ce mai furioși și mai puțin înțelegători între noi? Ce ni se întâmplă? Bogdan este sociolog și cercetător la Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române. E parte din grupul de cercetători români care lucrează în echipa World Values Survey și unul dintre coordonatorii cărții Atlasul Valorilor Românilor. A lucrat în proiecte de cercetare și consultanță pentru organizații de la UNESCO la Renault, și de la Președinția României la Banca Mondială. Dar, dincolo de asta, Bogdan este un observator fin al fenomenelor sociale: fenomene cărora nu le dăm atenție și știri aparent marginale capătă o semnificație și primesc explicații relevante pentru cum trăim azi și societatea din jur. Il puteți citi pe blogul personal. Am vorbit cu Bogdan despre această aparentă și reală scindare a societății din jur și despre nevăzuta prăpastie care face din societatea românească una dintre cele mai puțin egalitare din țările europene. Despre limitele și efectele colaterale nedorite ale unei măsuri aplaudate – cota unică de impozitare, scrie Andreea Roșca pe blogul personal

Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea a fost înființată la sfârșitul anului 2018 cu mari promisiuni pentru fermierii români. Proiectul gândit de fostul ministru al agriculturii Petre Daea promitea să-i ajute pe producătorii locali să-și comercializeze produsele printr-o rețea de magazine la nivel național. După mai bine de doi ani de la înființare, însă, Casa Unirea nu are niciun fel de activitate, deși are angajați plătiți de doi ani din bani publici. Potrivit bugetului aprobat pentru anul trecut, peste 3,8 milioane de lei au fost cheltuiți pe salariile angajaților. În emisiunea ”Agricultura la Raport”, de la Agro TV, realizatorul Ovidiu Ghinea a discutat această problemă cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii Gheorghe Ștefan. Acesta a precizat că modul în care este gestionat acest proiect este unul defectuos, iar consiliul de administrație a fost informat să-și reducă cheltuielile, scrie profit.ro

Avocatul Poporului, Renate Weber, a admis solicitarea Academiei Oamenilor de Știință din România și a sesizat Curtea Constituțională deoarece instituția nu a primit fonduri prin Legea bugetului pe anul acesta.Avocatul Poporului a formulat o excepție de neconstituționalitate privind prevederi din Legea bugetului de stat pe 2021, cu referire la Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR), au anunțat reprezentanții instituției. „Prevederile art. 38 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe 2021 (…) aduc atingere dispozițiilor art. 1 alin (3) Și (5) Și art. 135 alin (2) lit c) din Constituție”, se precizează într-un comunicat al instituției conduse de Renate Weber.În comunicat se mai menționează că: „Deși derogarea este o problemă de opțiune legislativă a Parlamentului, normele derogatorii aplicate în mod repetat unor reglementări legale în vigoare creează un grad sporit de instabilitate, fragilizând însăși existența instituțională, în cazul de față desfășurarea activității Academiei Oamenilor de Știință din România, instituție de largă cunoaștere internațională. Sub acest aspect, considerăm că limitarea derogărilor are tocmai scopul respectării cadrului general și procedurilor privind administrarea și utilizarea fondurilor publice”, stipulează excepția de neconstituționalitate, scrie Europa Liberă . Obligația de a publica lista datornicilor persoane fizice de către Fisc este constituțională, potrivit unei decizii a Curții Constituționale a României (CCR), publicată recent în Monitorul Oficial. Deși, conform legii, această listă nu se mai publică încă din anul 2019, CCR a constatat că publicarea ei era o practică acceptabilă. Totuși, din perspectiva Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), pentru a se reveni la această listă, este nevoie, conform specialiștilor, de modificarea legii, mai ales că s-a demonstrat că sumele datorate statului au putut fi recuperate și fără ea.Concret, prin Decizia CCR nr. 825/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 403/2021, s-a stabilit că măsura publicării, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), a listei persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante reprezenta un mijloc pentru o mai bună colectare, de către stat, a impozitelor și taxelor și nu punea " în discuție aspecte cruciale ale vieții private”, motiv pentru care este constituțională. Această listă a fost scoasă din lege, așa cum spuneam, în anul 2019, când Fiscul a finalizat demersurile pentru scoaterea românilor de pe listele datornicilor, scrie Avocatnet.ro