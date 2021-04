Despre Deutsche Bank, profituri bancare la vreme de pandemie, desființări de sucursale și locuri de muncă, dobânzi negative la depozite și conturi curente

În același timp, marile companii americane au beneficiat de poziția lor puternică pe piețele de capital și de nevoile ridicate de consultanță ale companiilor. JPMorgan a câștigat mai mult ca niciodată pe sectorul de investiții, cu 2,9 miliarde de dolari. Goldman Sachs a crescut veniturile din divizie cu trei sferturi.











Commerzbank și-a luat mai demult rămas bun de la tranzacționarea pe piețele de capital. Băncile de economii (Sparkassen și Volksbanken) nu au fost mai niciodată actori pe aceste piețe.

Veniturile din investiții și o scădere accentuată a provizioanelor de risc au adus Deutsche Bank un important excedent, după pierderi în anul precedent. Suma depășeste cu mult așteptările observatorilor din industria bancară. Motorul principal au fost afacerile pe piețele de capital și serviciile bancare de investiții, unde Deutsche Bank este unul dintre cei mai importanți dealeri de obligațiuni și valute din lume.Încasările pe acest segment au crescut cu o treime, până la 2,5 miliarde de euro. Concomitent, Deutsche Bank a reușit să obțină importante venituri din activitatea de consultanță și bursieră. Cu un profit înainte de impozitare de 1,6 miliarde de euro, de peste două ori mai mult decât în anul precedent, operațiunile bancare de investiții s-au dovedit încă o dată, de departe cea mai profitabilă linie de activitate a băncii.Este de remarcat că Deutsche Bank a beneficiat, indirect, de ajutorul acordat economiei de guvernul german. Ca urmare a acestuia, s-au înregistrat semnificativ mai puține insolvențe în primul trimestru, decât era de așteptat, astfel încât banca a reușit să-și reducă provizioanele de risc pentru împrumuturi neperformante la 69 de milioane de euro, după 506 milioane în primul trimestru al anului precedent. În general, banca a reușit să-și crească veniturile, în timp ce costurile au continuat să scadă.„Aceste rezultate ne întăresc așteptarea că ne vom atinge obiectivele pentru 2022”, a declarat șeful băncii, Christian Sewing. Scopul este de a crește rentabilitatea capitalului propriu, după impozite, la opt procente. Cu 7,4 % în primul trimestru, ținta s-a apropiat foarte mult.Cu toate acestea, Deutsche Bank rămâne în urma concurenței sale externe, în special a marilor bănci de pe Wall Street. O privire asupra ultimelor cifre trimestriale arată cât de mare este decalajul. Potrivit acestora, liderul de branșă american, JPMorgan, a avut în primele trei luni ale acestui an un profit de 14,3 miliarde de dolari -de aproape cinci ori mai mult decât valoarea anului precedent. Goldman Sachs a crescut profiturile de șase ori, la 6,7 miliarde dolari.Chiar și dincolo de cifrele absolute, băncile americane depășesc cu mult instituțiile financiare germane. Randamentul JPMorgan asupra capitalului propriu pentru primul trimestru al acestui an este de 23%. Deutsche Bank a realizat anul trecut 8%. Intreg sectorul financiar german, adică băncile private, băncile de economii și cele peste 800 de bănci cooperative (Genossenschaftsbanken), au ajuns la doar 1%.Există multe motive pentru o diferență atât de mare. Faptul că băncile americane și-au putut crește profiturile atât de puternic în primul trimestru se datorează în primul rând situației economice bune din țară. Instituțiile financiare au reușit să anuleze o mare parte din provizionarea riscurilor pentru împrumuturi neperformante, datorită redresării economiei. Numai la JPMorgan, profiturile au crescut cu 5,2 miliarde de dolari.Probabil că și Deutsche Bank va beneficia de acest boom, deoarece este unul dintre cei mai mari comercianți de valută și obligațiuni din lume. Dar restul industriei bancare germane stă „pe banca de rezerve”.Deutsche Bank continuă însă să fie împovărată de Bad Bank, banca sa rea, pe care o numește „unitate pentru eliberarea de capital”. În primul trimestru s-au înregistrat pierderi de 410 milioane. Deși nivelul este mai mic decât în anul precedent, există încă împrumuturi cu risc de neplată, cu un volum de 34 miliarde de euro. În activitatea de clienți privați și corporativi, banca se luptă, la fel ca și concurenții săi, cu ratele scăzute ale dobânzii din zona Euro.Multe bănci și case de economii din Germania percep „comisioane de custodie” pentru conturile curente și depozitele overnight - în unele cazuri chiar la depozite începând cu 10.000 de euro. Procedând astfel, ele pot acoperi, de la clienții lor, dobânzile negative ale Băncii Centrale Europene (BEC) - sau pot obține chiar profituri.Instituțiile financiare nu au reușit, de mult timp, să câștige bani cu depozite convenționale în conturi curente și overnight - o consecință a măsurilor luate de BCE. Aceasta urmărește de ani buni o politică a ratei dobânzii zero, pompând bani ieftini pe piețe, pentru a le stimula. Băncile în sine trebuie să își plătească depozitele la BCE - indirect și pentru depozitele clienților lor. Din ce în ce mai multe bănci plasează această penalitate sau rata dobânzii negative de 0,5%, în sarcina clienților.În loc de câteva zecimi de dobândă de credit, clientului i se aplica o taxă pentru banii pe care îi are în contul curent sau depozit, începând de la o anumită sumă. Limita este, de obicei, 100.000 de euro. Însă din ce în ce mai multe bănci și case de economii percep taxe de penalizare, pornind cu sume mult mai mici, de peste 10.000 de euro.Potrivit studiilor efectuate de portalul de specialitate Biallo.de, circa 50 de bănci și case de economii au introdus o „taxă de custodie” pentru depozitele private, în luna martie. În total, portalul evidențiază acum în jur de 420 de bănci care percep dobânzi negative, asupra activelor private . Între acestea se numără multe bănci mici de economii și bănci cooperative, dar și instituții bancare mari.Rata dobânzii solicitată este în general de 0,5 % pe an. Așadar, majoritatea băncilor pur și simplu transmit rata dobânzii penalizatoare a BCE. Unele bănci de economii și bănci cooperative taxează mai mult, ajungand chiar la o taxă de custodie de 1 % pe an.Pentru clienții Commerzbank și Deutsche Bank, drumul la filiala bancară este din ce în ce mai rar. în consecință, ambele institute vor să renunțe la sute de locații actuale din Germania. Dispariția sucursalelor din peisajul bancar german ia proporții din ce în ce mai dramatice, o treime dintre acestea s-a pierdut în ultimii zece ani,Commerzbank a anunțat închiderea a 340 din cele 790 de sucursale rămase în prezent la nivel național, astfel încât în final să rămână doar 450 de sucursale. În același timp, 10.000 de locuri de muncă, aproximativ o treime din forța de muncă, urmează să fie reduse. Anterior, CEO-ul Martin Zielke sugerase deja planuri de economii radicale. A doua cea mai mare bancă privată din Germania o ia pe urmele liderului de piață, Deutsche Bank, vrând să închidă aproximativ o sută de sucursale până în 2022.Mai este planificată închiderea a aproximativ 100 de locații Postbank, în următorii doi ani. În general, rețeaua de sucursale din Germania se va micșora cu încă 200 de unități, până la sfârșitul anului 2022. Deutsche Bank are în prezent aproximativ 500 de sucursale la nivel național, în timp ce filiala Postbank operează în jur de 800 de locații.În plus, Deutsche Bank elimină locuri de muncă în afacerea cu clienții privați. În sediile din Bonn și Frankfurt, aproximativ 350 de locuri de muncă urmează să fie tăiate până la sfârșitul anului 2022, o bună treime din locurile de muncă de acolo.„Conceptul anterior de sucursală bancară a devenit desuet mai demult și trebuie pus urgent la zi”, explică autorii unui studiu realizat de firma de consultanță Oliver Wyman. Datorită utilizării crescânde a ofertelor digitale, de banking online, ca și a modificărilor demografice, numărul clienților care vizitează o sucursală bancară a scăzut semnificativ, în ultimii ani.Ofertele digitale au continuat să crească, astfel încât nu mai există niciun motiv, pentru mulți clienți, să meargă la o sucursală bancară. Iar sucursalele băncilor de economii tradiționale, care se găsesc de obicei în locații scumpe, costă mulți bani. La aceasta se adaugă presiunea crescândă din partea băncilor online, cum ar fi ING, Comdirect, care aparține Commerzbank, sau Berliner Bank N26.În plus, vorbim despre un moment în care băncile sunt supuse unei presiuni masive din cauza politicii continue a dobânzii zero, a Băncii Centrale Europene. Toate acestea fac ca funcționarea unei rețele de sucursale largi, la nivel național, cum a fost în trecut, să devină din ce în ce mai neprofitabilă.