Rata șomajului în scădere la 5.5% în martie, minimul din luna decembrie

Astfel, conform datelor INS numarul de someri (15-74 ani) a scazut cu 3% luna/luna la 463.9 mii in martie, cel mai redus nivel din luna noiembrie 2020. In dinamica an/an acest indicator a crescut cu 13.2% in martie si cu 25.9% in primul trimestru din 2021.Rata somajului a scazut de la 5.7% in februarie la 5.5% in martie, minimul din luna decembrie 2020. Evolutia a fost determinata de declinul ratei somajului la femei, de la 5.8% in februarie la 5.2% in martie, minimul din decembrie.Pe de alta parte, rata somajului la barbati a crescut de la 5.6% in februarie la 5.7% in martie, cel mai ridicat nivel din luna iulie 2020.Astfel, in trimestrul I din 2021 rata somajului a inregistrat un nivel mediu de 5.6%, in crestere cu 1.5 puncte procentuale an/an.Se evidentiaza majorarea ratei somajului la femei cu 2.1 puncte procentuale an/an la 5.5%, dat fiind ca sectoarele cele mai afectate de pandemie sunt caracterizate printr-o pondere ridicata a fortei de munca feminine.De asemenea, rata somajului la barbati a crescut cu 1 punct procentual an/an la 5.7% in perioada ianuarie-martie 2021.Conform estimarilor econometrice rata somajului s-a pozitionat peste nivelul componentei structurale pentru a 12-a luna la rand in martie, evolutie determinata de tranzitia de ciclul economic post-criza la un nou ciclu economic dupa incidenta crizei sanitare.In scenariul macroeconomic central BT prognozam scaderea ratei medii anuale a somajului de la 5.1% in 2021 la 4.6% in 2022 si 4% in 2023, evolutie sustinuta de perspectivele favorabile pentru investitiile productive si de accelerarea campaniei de vaccinare.