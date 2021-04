Prețul locuințelor în 2021. Ce arată cifrele: Scăderea cererii a încetinit ritmul anual de creștere/În Capitală, un imobil se vinde în 38 de zile/Chirii în scădere

Articolul pe scurt:

Scaderea cererii a condus la încetinirea ritmului anual de creștere a prețurilor de vânzare cu pâna la 3%

Interes crescut de achiziție pentru terenuri și în 2021, un an incert pentru piața închirierilor

Timpul necesar pentru tranzacționarea unei unități locative s-a cifrat, în capitala țarii, la 38 de zile în intervalul ianuarie-martie 2021, la o distanța considerabila fața de celelalte orașe analizate.

În ceea ce privește prețurile de închiriere solicitate pentru apartamentele din marile orașe, în București și în Cluj-Napoca pot fi observate, între T1 2020 și T1 2021, curbe de scadere vizibil mai abrupte decât în celelalte mari orașe

București: În urma variațiilor de preț consemnate trimestrul trecut, în clasamentul cartierelor bucureștene cu cele mai scumpe apartamente, format din aceleșai zone exclusiviste din nordul și centrul Capitalei, a avut loc o inversare de poziții. Pe primul loc în top se situeaza, la fel ca în cele trei luni anterioare, zona Kiseleff – Aviatorilor, în ciuda unei scaderi de 1,8% la trei luni (pâna la 2.810 euro pe metru patrat util), aceasta fiind secondata de Herastrau - Nordului (unde prețurile s-au majorat cu 0,7%, pâna la 2.730 de euro pe metru patrat). Pe locul al treilea se afla, însa, Dorobanți – Floreasca (cu un plus de 6,5%, pâna la 2.280 de euro pe metru patrat), care a reușit sa devanseze, din nou, Aviației (-2,3%, pâna la 2.180 de euro pe metru patrat). În condițiile unui avans ușor, de 0,8% la trei luni, zona Dacia - Eminescu s-a menținut pe locul al cincilea în clasament, cu o medie de 1.980 de euro pe metru patrat.



Cluj-Napoca: În perioada analizata, clasamentul zonelor cu cele mai scumpe apartamente din Cluj-Napoca s-a menținut, practic, neschimbat, în ciuda modificarilor de prețuri. Arealul central și ultracentral ocupa, în continuare, prima poziție în top, cu o medie de preț de 2.210 euro pe metru patrat util (un avans de 0,8% fața de cele trei luni anterioare), pe urmatoarele locuri aflându-se, la fel ca trimestrul trecut, zonele Plopilor (+1,3%, pâna la o valoare de 2.010 euro pe metru patrat), apoi Gheorgheni - Andrei Mureșanu (unde a avut loc un avans de 1,9%, pâna la 1.970 de euro pe metru patrat util). În primul patrar al anului 2021, arealul Buna Ziua - Europa - Calea Turzii s-a menținut pe locul al patrulea (cu un avans trimestrial de 2,6%, pâna la 1.910 euro pe metru patrat), iar zona Zorilor, pe cel de-al cincilea (în condițiile unui plus de 2,9%, pâna la o valoare medie de 1.900 de euro pe metru patrat).



Timișoara: Și în oraul din sud-vestul țării, topul cartierelor cu cele mai scumpe apartamente disponibile spre vânzare a ramas neschimbat în T1 2021, comparativ cu cele trei luni anterioare. Astfel, cu toate ca a consemnat o scadere trimestriala de 0,6%, zona Ultracentral - Medicina - Piața Unirii s-a menținut pe prima poziție în clasament (cu un preț mediu de 1.570 de euro pe metru patrat util pentru un apartament), urmata fiind de Central - Balcescu - Take Ionescu - Piața Maria (cu 1.410 euro pe metru patrat, în condițiile unui recul trimestrial de 2,5%), apoi de Complex Studențesc - Dacia - Elisabetin - Olimpia - Stadion (cu 1.390 de euro pe metru patrat, dupa un avans de 0,2%), Circumvalațiunii (+1,1%, pâna la 1.380 de euro pe metru patrat) și, apoi, de Torontalului (+2%, pâna la 1.330 de euro pe metru patrat).

Brașov : În ciuda unei scaderi trimestriale de 1,9% a valorii de listare pentru o asemenea unitate locativa, în Drumul Poienii pot fi gasite, în continuare, cele mai scumpe apartamente din orașul de la poalele Tâmpei, acestea putând fi achiziționate cu 1.710 de euro pe metru patrat util. Cu o medie de 1.430 de euro pe metru patrat, zona Schei - Stupini ocupa în continuare poziția a doua în clasament, în vreme ce zona Centrul Istoric - Centrul Civic - Ultracentral - Dealul Cetății (+4,1%, pâna la 1.400 de euro pe metru patrat) a trecut din nou pe locul al treilea, dupa ce a devansat arealul Central - Braovul Vechi - Blumana - Aurel Vlaicu (cu o medie de 1.330 de euro pe metru patrat, dupa o scadere de 1% la trei luni). Zona Tractorul - 13 Decembrie se afla în continuare pe ultima poziție din clasament, cu o medie de preț de 1.300 de euro pe metru patrat, în urma unei creșteri trimestriale semnificative, în cuantum de 4,1%.



Constanța: În orașul de la malul marii, cele mai scumpe apartamente pot fi gasite tot în arealul Faleza Nord - Trocadero - City Park Mall - Capitol – Delfinariu: o asemenea unitate locativa poate fi achiziționata aici cu 1.470 de euro pe metru patrat util, în urma unui avans de 1,7% față de cele trei luni anterioare. Urmatoarele doua locuri din clasament sunt ocupate tot de Central - Ultracentral - Peninsula (cu un plus de 2,6%, pâna la 1.320 de euro pe metru patrat) și, respectiv, Tomis III - Dacia - Tomis II - Brotacei - Tomis I (cu un avans de 2,9%, pâna la 1.310 euro pe metru patrat). Urmatoarele doua zone din clasament au revenit, însa, pe o poziție de egalitate, respectiv la o valoare medie de listare de 1.290 de euro pe metru patrat: Tomis Nord - Inel II - Inel I - Primo – Far în urma unui avans trimestrial de 3,1%, iar Casa de Cultura - Tomis Plus, în urma unuia de 1,7%.



Iași: În orașul din nord-estul țării, cele mai scumpe apartamente disponibile spre vânzare pot fi gasite tot în arealul Centru Civic - Gara - Central – Ultracentral – în ciuda faptului ca acestea s-au ieftinit cu 2,1% în T1 2021, pâna la o valoare medie de listare de 1.380 de euro pe metru patrat util. În zona Podul de Fier - Moara de Vânt, prețurile solicitate s-au majorat cu 0,5%, pâna la 1.320 de euro pe metru patrat, iar în Copou a avut loc un avans de 1,6%, pâna la 1.200 de euro pe metru patrat. Pe locul al patrulea în clasamentul la nivel de oraș se afla tot arealul Tatarai -Tudor Vladimirescu (cu un avans de 1,1% la trei luni, pâna la1.140 de euro pe metru patrat), însa zona Podu Roș a fost scoasa din clasament de Alexandru cel Bun - Dacia (cu un avans de 2,8%, pâna la 1.070 de euro pe metru patrat).

În ianuarie 2021 au fost tranzacționate, la nivelul întregii țări, 48.736 de imobile, cu 13.505 mai multe față de perioada similara din 2020. În februarie, când au fost achiziționate 50.147 de imobile, diferența față de același interval al anului anterior a fost ceva mai mica, cifrându-se la doar 576 de unități. În luna martie, însa, au avut loc 62.891 de vânzari de imobile, cu 14.512 mai multe decât în perioada similara a anului trecut.





În comparație cu anul trecut, datele prelucrate relevă o scădere a cererii în cele șase orașe mari, în medie cu 4%. Cel mai mare declin al numărului de potențiali cumpărători, -17%, a fost consemnat atât în Constanța, cât și în Cluj-Napoca și Iași, acestea fiind urmate de Timișoara, cu -7%. Doar în București cererea a fost cu 5% mai mare.Această scădere a interesului pentru achiziții în primul trimestru din 2021 a produs efecte vizibile pe piața vânzărilor de locuințe: creșterea cu 11% a ofertei existente (vechi) la vânzare, până la aproximativ 15.800 de oferte, respectiv creșterea perioadei de vânzare și a marjelor de negociere pentru apartamente în patru din cele șase orașe mari, spune Dorel Niță, Head of Data Research la Imobiliare.ro.Prin contrast, datele publicate de ANCPI indică faptul că în primul trimestru s-au vândut cele mai multe bunuri imobile din ultimii cinci ani, anume 161.000, față de 133.000 anul trecut. De notat este faptul că în România sunt înregistrate aproximativ 40 de milioane de imobile. Creșterea de 42,7% față de trimestrul întâi din 2020 este semnificativă pe segmentul unităților individuale, ce însumează aproximativ40.000 de unități, majoritatea cu destinația de locuire (apartamente).De la începutul pandemiei, în urmă cu un an, munca de acasă a devenit o normalitate pentru mulți români. Deciziile companiilor de a generaliza și extinde modul de lucru remote și în viitor a influențat pozitiv intenția de achizitie de case și terenuri pentru construcții, astfel încât distanța față de locul de muncă a devenit un factor mai puțin important în achizitie.În județele Ilfov și Cluj, interesul pentru achiziția de terenuri s-a dublat în ultimul an, în timp ce în București și în municipiul Cluj-Napoca, acesta a crescut cu până la 30%.O veste buna în primul trimestru din 2021 este majorarea cererii pentru închirierea de apartamente și case cu 12% față de anul anterior, aceasta depășind 42.000 de potențiali chiriași în cele șase orașe mari. Pe de altă parte, oferta a cunoscut, din nou, o creștere procentuală mai mare decât cererea, respectiv 26%, în primele trei luni ale anului fiind listate la închiriere peste 29.000 de proprietăți rezidențiale.Prețul mediu solicitat pentru închirierea apartamentelor a scăzut în primul trimestru față de anul anterior în cinci din cele șase centre regionale. Cea mai puternică scădere anuală a fost înregistrată în Cluj-Napoca (-10,5%), prețurile atingând 7,1 euro pe metru pătrat util. A doua cea mai mare scădere a avut loc în București (-7,7%), unde prețul mediu a ajuns la 7,4 euro pe metru pătrat util. Și în Timișoara prețul mediu solicitat a scăzut cu 7,5%, atingând 6,2 euro pe metru pătrat util. Excepția de la aceste scăderi este Constanța, unde, deși prețurile s-au majorat cu o marjă anuală de 2,9%, prețul mediu rămâne cel mai mic dintre marile orașe analizate, respectiv 6 euro pe metru pătrat util.La polul opus, cea mai mare perioada de vânzare, respectiv 93 de zile, a fost în Cluj-Napoca (în creștere de la aproximativ 68 de zile în urma cu 12 luni), în vreme ce Timișoara se afla la o nu foarte mare distanță, cu 92 de zile (față de 82). În celelalte mari orașe analizate, timpul necesar pentru tranzacționarea unui apartament ajunge la 53 de zile (în Iași), 58 de zile (Brașov) și, respectiv, 79 de zile (Constanța).În ceea ce privete marja de negociere, un alt element relevant pentru dinamica activității de tranzacționare, datele arata o scadere în doua dintre marile orașe. Acest indicator a coborât, astfel, sub pragul de 2% în Iași (în condițiile în care în T1 2020 depașea nivelul de 2,5%), în vreme ce în Timișoara a ajuns la puțin sub 2,5% (comparativ cu peste 4% în urma cu un an). În celelalte centre regionale, acest indicator a consemnat creșteri în ultimul an, situându-se aproape de 5% în Brașov șiConstanța, respectiv, la puțin sub 3% în București și Cluj-Napoca.Pe parcursul lui 2020 au fost achiziționate la nivel național un total de 602.805 imobile, reprezentând un avans de 11,6% (sau 62.625 de unități) faa de 2019, când erau înregistrate 540.180 de asemenea operațiuni. De remarcat că numarul proprietaților imobiliare existente la nivel național ajunge la aproximativ 40 de milioane.Printre schimbarile provocate de epidemia de COVID-19 se numara doua ce ar putea avea un efect semnificativ asupra pieței chiriilor, anume popularizarea lucrului de la distanță și a cursurilor online. Cu toate acestea, datele centralizate de Analize Imobiliare releva ca, la nivelul celor șase mari centre regionale monitorizate, cererea pentru apartamente și case de închiriat se afla, per ansamblu, la un nivel mai ridicat comparativ cu anul anterior.În ceea ce priveștesolicitate pentru apartamentele din marile orașe, în București și în Cluj-Napoca pot fi observate, între T1 2020 și T1 2021, curbe de scadere vizibil mai abrupte decât în celelalte mari orașe - acest fapt nu este, desigur, de mirare, având în vedere nu doar situația creata de raspândirea noului coronavirus, ci și faptul ca aici se gasesc cele mai scumpe proprietăți de închiriat. O scadere semnificativa a pretențiilor proprietarilor mai poate fi observata în Timioșara, în vreme ce, în Iași și Brașov, prețul mediu solicitat pe metru patrat se situa, în primele trei luni ale acestui an, ceva mai aproape de nivelul consemnat în perioada similara din 2020. În mod interesant, Constanța este singurul dintre marile orașe analizate în care pretențiile proprietarilor se situau peste nivelul consemnat în urma cu 12 luni.Potrivit datelor centralizate de Analize Imobiliare, suma medie solicitata pentru un apartament se situa, trimestrul trecut, la 7,4 euro pe metru patrat în București, în scadere cu 7,7% față de perioada similara a anului anterior. Pe urmatorul loc în clasamentul prețurilor de închiriere se situeaza Cluj-Napoca (cu o medie de 7,1 euro pe metru patrat, în scadere cu 10,5%), oraul de pe Someș fiind urmat de Iași (6,5 euro pe metru patrat, în scadere cu 2,5%), Brașov (6,4 euro pe metru patrat, în scadere cu 1,5%), Timișoara (6,2 euro pe metru patrat, în scadere cu 7,5%) și, respectiv, Constanța (6 euro pe metru patrat, dar în creștere cu 2,9% față de anul anterior).