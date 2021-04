Business report ​Bagajul pe care-l pasăm următoarei generații. Apar comisioanele în contractele de energie electrică. Viața unui deținut de la Poarta Albă: cazare la hotel, mers zilnic la sală și la întâlniri.Consiliera deputatului Tudorache are locuință socială lângă Guvern

Bagajul pe care-l pasăm următoarei generații. Consiliera deputatului Tudorache are locuință socială lângă Guvern. A primit-o când șeful ei era primar ● Viața unui deținut de la Poarta Albă: cazare la hotel, mers zilnic la sală și la întâlniri. Judecătorii nu au găsit nimic penal în asta ● Ce compensații primesc salariații dacă lucrează în minivacanța de Paște ● Doar jumătate din locurile pregătite de hotelieri pentru 1 Mai și Paște au fost rezervate, multe fără avans și, deci, fără garanție ● Apar comisioanele în contractele de energie electrică. La ce trebuie să fiți atenți ● Sistemul de învățământ trebuie să se adapteze, și după pandemie, la sistemul de predare online, susține Sorin Costreie, consilierul premierului ● O comparație între variantele coronavirusului: britanică, braziliană, sud-africană și indiană ● Viceprimarul care nu votează bugetul Capitalei: dentist cu venit de 700 lei/lună, rată de 1.000 lei ● DGASPC Sector 4: Cadouri de iepuraș la suprapreț, achiziție directă de la firma unui fost asociat al directorului ● Criptomonedele sunt echivalentul unui joc de ruletă ● 345 de focare active de Pestă Porcină Africană. Situația focarelor în fiecare județ





Bagajul pe care-l pasăm următoarei generații. Doru Lionăchescu are o experiență de aproape trei decenii în banking și este unul dintre cei mai pragmatici și inteligenți observatori ai realității. A fost parte din managementul unor bănci mari, precum ING, Citibank sau Bancpost. La mijlocul anilor 2000 a fondat, alături de trei parteneri, ceea ce a devenit cea mai mare bancă de investiții independentă, Capital Partners. Până în 2016, când a fost preluată de Banca Transilvania, avea în portofoliu tranzacții de peste două miliarde de euro. A condus creșterea diviziei de investiții a Băncii Transilvania și e azi membru în consiliul de administrație al băncii. Am vorbit despre de ce 2021 va fi anul Bursei, despre prețul imposibil pe care copiii și nepoții noștri îl vor plăti pentru compromisurile pe care le-am făcut în ultimul an și le facem în continuare, despre cum să te gândești la investiția în acțiuni și cum să înțelegem realitatea economică, scrie Andreea Roșca pe blogul personal.

. Locuințele sociale ale unei primării sunt acordate tinerilor sub 35 de ani sau pentru familii aflate în dificultate care din diferite motive nu-și permit un adăpost pentru un interval de timp. Aceste case, apartamente sau garsoniere au o chirie modică și pot fi cumpărate de chiriași dacă stau cel puțin cinci ani în aceste locuințe, scrie Europa Liberă





Viața unui deținut de la Poarta Albă: cazare la hotel, mers zilnic la sală și la întâlniri. Judecătorii nu au găsit nimic penal în asta. Un bărbat încarcerat în regim deschis la Penitenciarul Poarta Albă a fost trimis în judecată, fiind acuzat de 21 de infracțiuni de evadare pentru că părăsea punctul de lucru la care era repartizat și mergea la un hotel, unde, susțin anchetatorii, se întâlnea cu femei care practicau prostituția. Mai mult, el avea abonament la sala de fitness din Constanța, unde a mers zilnic vreme de-o lună, în 2016. Două instanțe de judecată l-au achitat pentru acuzațiile de evadare, considerând că bărbatul nu încerca să fugă, doar se sustrăgea de la muncă. L-au găsit însă vinovat de proxenetism.Cazul înregistrat la închisoarea de la Poarta Albă este unul fără precedent pentru sistemul penitenciar românesc, fiind pentru prima dată când un deținut este acuzat că a comis 21 de fapte de evadare, în perioada mai-iunie 2016. În timp ce mergea la muncă, în regim deschis, bărbatul se caza în prima parte a zilei la hotel la malul mării și mergea la sala de forță, iar seara revenea la închisoare. Cele 21 de zile pe care deținutul le-a petrecut cazat parțial la hotel, în timp ce figura la muncă, au contribuit la eliberarea sa condiționată în septembrie 2016, fiind scăzute din pedeapsă. Judecătoria Slobozia și Curtea de Apel București au invocat că procurorii care au instrumentat acest caz nu au probat suficient fiecare faptă penală de evadare în parte și că acestea sunt mai degrabă abateri disciplinare, și nu infracțiuni, considerând că bărbatul nu voia să evadeze, ci să se sustragă de la muncă.

Un bărbat încarcerat în regim deschis la Penitenciarul Poarta Albă a fost trimis în judecată, fiind acuzat de 21 de infracțiuni de evadare pentru că părăsea punctul de lucru la care era repartizat și mergea la un hotel, unde, susțin anchetatorii, se întâlnea cu femei care practicau prostituția. Mai mult, el avea abonament la sala de fitness din Constanța, unde a mers zilnic vreme de-o lună, în 2016. Două instanțe de judecată l-au achitat pentru acuzațiile de evadare, considerând că bărbatul nu încerca să fugă, doar se sustrăgea de la muncă. L-au găsit însă vinovat de proxenetism.Cazul înregistrat la închisoarea de la Poarta Albă este unul fără precedent pentru sistemul penitenciar românesc, fiind pentru prima dată când un deținut este acuzat că a comis 21 de fapte de evadare, în perioada mai-iunie 2016. În timp ce mergea la muncă, în regim deschis, bărbatul se caza în prima parte a zilei la hotel la malul mării și mergea la sala de forță, iar seara revenea la închisoare. Cele 21 de zile pe care deținutul le-a petrecut cazat parțial la hotel, în timp ce figura la muncă, au contribuit la eliberarea sa condiționată în septembrie 2016, fiind scăzute din pedeapsă. Judecătoria Slobozia și Curtea de Apel București au invocat că procurorii care au instrumentat acest caz nu au probat suficient fiecare faptă penală de evadare în parte și că acestea sunt mai degrabă abateri disciplinare, și nu infracțiuni, considerând că bărbatul nu voia să evadeze, ci să se sustragă de la muncă, scrie Libertatea

Mai multe persoane apropiate de deputatul Dan Tudorache (PSD) și de partidul din care face acesta parte au primit locuințe sociale de la administrația sectorului 1, pe vremea când Tudorache era primar. Parlamentarul PSD susține că nu el a semnat documentele.Consiliera de la biroul de deputat al lui Dan Tudorache și trei foști consilieri locali, dintre care unul a fost și viceprimar, sunt pe lista persoanelor care au primit locuințe sociale din partea Primăriei Sector 1 în perioada 2016-2020, așa cum reiese din informațiile obținute de Europa Liberă. În acest interval, primar de sector a fost chiar Dan Tudorache, actual deputat PSD. Acesta este implicat și într-o anchetă DNA ce privește contractele primăriei pentru tablete oferite elevilor.Salariaţii care primesc liber atât pentru sărbătorile legale de Paştele catolic, cât şi pentru cel ortodox trebuie să le recupereze ulterior pe cele care se dublează. Concret, Codul muncii a fost modificat anul trecut printr-o lege care stabileşte că zilele libere „dublate” de Paşte şi de Rusalii trebuie recuperate. În cazul care în care sunt nevoiți să lucreze în aceste zile, salariații trebuie să fie recompensați de către angajator. Zilele libere cu ocazia sărbătorii Paştelui catolic au fost 2 (Vinerea Mare), 4 şi 5 aprilie (prima şi a doua zi de Paşte), în timp ce sărbătorile legale aferente Paştelui ortodox sunt 30 aprilie (Vinerea Mare), 2 şi 3 mai (prima şi a doua zi de Paşte).Astfel, salariaţii care au primit zile libere pentru Paştele catolic şi care primesc acum și pentru cel ortodox vor trebui să recupereze liberele primite suplimentar, pe baza unui program stabilit de angajator. În cazul în care angajatorul oferă zile libere doar pentru un singur cult religios, nu se mai pune problema recuperării liberelor dublate, scrie avocatnet.ro Proprietarii unităților de cazare clasificate din turismul românesc au pregătit, pentru turiștii care și-au propus să petreacă zilele libere de 1 Mai și Paște într-o destinație internă, peste 80.000 de locuri din cele peste 500.000 de locuri clasificate în România, cu 27% mai puțin față de anul 2019, cel mai bun an în turismul autohton din ultimul deceniu. Din datele centralizate de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) până la această dată rezultă că numai jumătate dintre aceste locuri pregătite au fost rezervate, multe dintre rezervări făcându-se fără avans, ceea ce nu le oferă hotelierilor garanția că acești turiști vor sosi și vor ocupa locurile rezervate. Interesul turiștilor de a-și petrece Sărbatorile Pascale într-un hotel sau pensiune din România a scăzut cu peste 65% față de anul 2019, anul cu cele mai multe rezervări ferme. Această scădere drastică este influențată de măsurile restrictive privind limitarea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din structurile de primire turistică la cel mult 70% din capacitatea acestora, interdicția desfășurării de activități în cluburile de pe litoral, în interiorul restaurantelor, precum și interdicția de circulație a persoanelor în afara locuinței în funcție de rata de incidență a zonei, scrie Profit.ro O modificare importantă a legii energiei, introdusă de Guvern și aflată momentan în stadiu de proiect, permite introducerea de comisioane în contractele standard de furnizare a energiei electrice, încheiate de milioane de consumatori casnici. Despre ce este vorbaMajoritatea covârșitoare a ofertelor de furnizare de energie electrică pentru populație sunt exact de acest tip: se oferă un preț fix al energiei electrice, exprimat în bani/kWh, eventual cu un abonament zilnic, în baza unui contract pe o perioadă determinată, de regulă un an sau doi, în care furnizorul își asumă să nu modifice prețul energiei active.Tot marea majoritate a furnizorilor nu percep, acum, niciun comision în cazul în care clientul renunță mai devreme la contract și schimă furnizorul pentru că a găsit o ofertă mai bună, scrie Economica.net . Sistemul românesc de învățământ trebuie să se adapteze și după pandemie la sistemul de predare Online și să aducă îmbunătățiri în acest demers, susține prorectorul Universității din București, Sorin Costreie, actual consilier al premierului: ”Trebuie să învățăm să ne mișcăm în mod natural în online, să trecem foarte ușor la combinația asta hibridă, pentru că apele pandemiei se vor retrage, dar online-ul va rămâne. Și cred că noi, de acum încolo, vom funcționa într-un context hibrid. Adică ședințe, ore, cursuri, se vor face și după pandemie și după ce nu vom mai avea mască și distanțare socială și în online. Pentru că ne-a arătat online-ul că, pe alocuri, este bun”. Invitat în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM – profesorul universitar subliniază importanța pregătirii profesorilor în domeniul competențelor digitale, scrie EuropaFM Variantele engleză, sud-africană, braziliană şi acum indiană... Despre unele tulpini știm că sunt cu mult mai contagioase, despre altele că vulnerabilizează vaccinurile anti-covid. Vicepreședintele Societății Naționale de Epidemiologie, medicul Emilian Popovici, explică la RFI dacă este sau nu mai periculoasă tulpina indiană, acum identificată și în România. O variantă indiană a coronavirusului, alta decât cea care ar fi dus la criza sanitară din India, a fost identificată într-un focar din județul Brașov. Cinci persoane sosite din India au fost depistate pozitiv. Este vorba de muncitori care lucrează în construcții, în colonia Bod. Laboratorul din Sfântu Gheorghe, care a depistat tulpina indiană, a solicitat, la rândul său, alte teste pentru o nouă confirmare, pentru a se stabili 100% existența acestei variante a SARS-CoV-2. Vicepreședintele Societății Naționale de Epidemiologie, medicul Emilian Popovici, explică la RFI de ce sunt îngrijorătoare noile variante și în ce măsură scad acestea eficacitatea vaccinurilor anti-covid,Din declarația de avere a lui Horia Tomescu rezultă că familia sa a trăit cu sub 1.600 lei pe lună un an întreg. În anul 2019, susține că a câștigat 9.352 de lei din servicii medicale, în medie 770 lei/lună. Soția lui a câștigat 9.587 de lei într-un an, adică 790 lei/lună.Familia Tomescu are de returnat un credit de 153.000 lei luat pe 15 ani. Fără dobândă ar trebui să returneze suma de 850 lei. Cu dobândă, probabil că rata trece de 1.000 de lei/lună.Horia Tomescu a câștigat, în 2019, lunar, cu 230 lei mai puțin decât rata la bancă. Dacă adunăm și veniturile soției, familia Tomescu a trait, lunar, cu 560 de lei pe lună, potrivit Newsweek.ro DGSAPC Sector 4 a cumpărat, pe 23 aprilie, 462 de pachete cadou de Paște, pentru copiii aflați în sistemul de protecție. Achiziția s-a făcut direct, din catalogul electronic SEAP, și a fost aleasă aceeași firmă ca în ultimii 3 ani – AIDA COM SRL. Pachetul de alimente a costat de 3 ori mai mult decât dacă produsele ar fi fost cumpărate dintr-un supermarket. Coincidență sau nu, directorul DGSAPC Sector 4 și patronul firme AIDA COM SRL au fost asociați într-o firmă actualmente radiată.Conform anunțului postat în SEAP, DGSAPC a cumpărat 462 de pachete cadou care conțin, fiecare, dulciuri, o agendă și o cutie de creioane. Am analizat lista produselor din fiecare pachet, și am calculat cât ar fi costat dacă erau cumpărate dintr-un supermarket, scrie Buletin de București Citesc un text despre criptomonede, care aplaudă relaxarea BNR față de acestea și critică băncile pentru că sunt în continuare reticente în a opera asemenea active, fie și în contul clienților.Personal, privesc cu mare neîncredere aceste active, care nu au NIMIC în spate și nu le-aș numi deloc monede. Sigur, pe jocul cererii și ofertei ele pot rezista și pot în continuare să aibă un trend ascendent pe piață. Doar că: 1. Nu are să mă convingă nimic că un activ care se mișca într-o marja de valoare de +/- 20% în mai puțin de o lună merită mai multă încredere decât jocul la ruletă. 2. Aceste active sunt preferate în special din 3 motive:(i) anticipare a creșterii cursului de schimb; (ii) evaziune fiscală;(iii) circulația banilor negri, inclusiv din trafic de droguri sau finanțarea terorismului. Niciunul dintre aceste motive nu poate dura la nesfârșit. Mai devreme sau mai târziu, statele vor găsi mijloace sa fiscalizeze câștigurile din criptoactive și să limiteze rolul lor în finanțarea activităților criminale. Atunci va scădea și cererea, iar direcția cursului va fi inversă celei de azi. Iar legea lui Murphy este destul de explicita: “când cade, se prăbușește”, scrie Eugen Rădulecu pe project-e.ro . Pesta porcină africană face în continuare ravagii în România, unde la acest moment sunt active nu mai puțin de 345 de focare. Din cele 345 de focare de pestă porcină africană (PPA), confirmate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) la data de 28 aprilie, 10 focare sunt identificate în exploatații comerciale și 4 focare în exploatații comerciale de tip A, fiind afectate un număr de 153.309 de porcine (animale afectate din focarele active), scrie Agrointel.ro