13 țări din care poți lucra ca nomad digital. Condițiile ce trebuie îndeplinite, prețurile din restaurante și magazine. De la Grecia, la Mauritius, Costa Rica sau Mexic

1. Croația

Abonament internet – 24 euro (medie). Se pot găsi atât mai ieftine cât și mai scumpe.





2. Cehia

3. Estonia

4. Norvegia

5. Portugalia





(În capitală ar fi fost, fără chirie, 565 euro costul vieții)





6. Spania

7. Grecia

8. Antigua și Barbuda

9. Barbados

10. Insulele Cayman

11. Costa Rica

12. Mauritius

Abonament internet – 27 euro (medie).





13. Mexic

Abonament internet – 19 euro (medie).







*Datele ce țin de condiții pentru nomazii digitali ne-au fost oferite de Soter&Partners



*Informațiile cu privire la costul meselor în orașe, chirie și exemplele de prețuri sunt din baza de date Numbeo.com (acolo unde nu există destule date pe un anumit oraș, platforma face o medie pe total țară). Sunt orientative (medii) variind uneori destul de mult sus și jos (ceea ce e normal)









*Acolo unde scrie viză, este vorba despre viza de nomad, iar produsele enumerate, gen cartofi, ouă etc. le-am pus doar pentru a ne face o idee, nu înseamnă că cineva consumă doar acele produseConditii:- prezentarea dovezii a activității economice prestate (declarație scrisă, contract de muncă etc.)- venit lunar de minimum 2500 EUR;- dovada contractului de cazare / închiriere;- asigurare de călătorie / sănătate valabilă pentru durata șederii;Alte informații și taxe- nu exista impozit pe venit;- taxa de viză: aprox. 85 EUR;- viza are o valabilitate de 12 luni;- trebuie prezență fizică în Croația pentru a solicita acest permis de ședere pe termen lung, nu se poate aplica din străinătate;În Zagreb, (am luat capitala ca exemplu – bineînțeles că în alte părți e mai ieftin), costul vieții este de 584 euro, fără chirie, pentru o singură persoană. O garsonieră, ceva mai departe de centru, e în medie de 360 euro (desigur că pot fi găsite atât mai ieftine, cât și mai scumpe).O masă la restaurant care nu este scump este în medie de 6,6 euro, iar o bere locală (draught) e 2 euro (la magazin e 1,21 euro/0,5 l - sticlă)1 kg de mere e 1,26 euro, 12 ouă – 2 euro, 1 kg cartofi – 70 cenți.Condiții:- prezentarea unei licențe comerciale (trade licence) pentru una dintre meseriile enumerate aici ;- dovada cazării pe cel puțin un an;- dovada a cel puțin 5.587 EUR în contul personal (per persoană);- viza are o valabilitate de 12 luni;- taxa de viză: aprox. 100 EUR;- taxe locale lunare: 80 EUR;Ne-am uitat tot la capitală să vedem orientativ. Costul vieții pentru o singură persoană este de de 600 euro (fără chirie – 546 euro/lună la depărtare de centru)O masă la restaurant care nu este scump este în medie de 6 euro, iar o bere locală (draught) e 1,6 euro (la magazin e 70 cenți/0,5 l sticlă)1 kg de mere e 1,5 euro, 12 ouă – 1,8 euro, 1 kg cartofi – 90 cenți.Abonament internet – 20 euro (medie). Se pot găsi atât mai ieftine cât și mai scumpe.- documente necesare: un contract de muncă cu un angajator / o companie străină; partener / acționar la o companie înregistrată în străinătate;- lucrul la distanță pentru o companie din afara Estoniei;- venit lunar de minimum 3504 EUR pe lună în ultimele 6 luni (brut);- viza are o valabilitate de 12 luni;- există două tipuri de vize nomazi digitale: tipul C (până la 90 de zile) costă 80 EUR, iar tipul D (mai mult de 90 de zile) costă 100 EUR;Costul vieții pentru o singură persoană (în Tallinn) este de de 662 euro (fără chirie – 384 euro/lună la depărtare de centru)O masă la un restaurant care nu-i scump este în medie de circa 9 euro, iar o bere locală (draught) e 4 euro (la magazin e 1,24 euro/ 0,5 l - sticlă)1 kg de mere e 1,6 euro, 12 ouă – 1,5 euro, 1 kg cartofi – 60 cenți.Abonament internet – 24 euro (medie). Se pot găsi atât mai ieftine cât și mai scumpe.- lucrător cu un contract pentru a lucra la un proiect pentru o afacere în Norvegia;- calificare pentru profesia aplicată;- dovada cazării în Norvegia;- venit de cel puțin 35.719 EUR pe an înainte de impozitare;- dacă locuiește cel puțin 183 de zileîntr-un an sau 270 de zile în orice perioadă de 36 de luni, o persoană este considerată ca fiind rezident norvegian; rezidenții sunt impozitați pe veniturile lor cu până la 38,7%, iar impozitul pe asigurările sociale care trebuie plătit este de 14,1%. De asemenea, câștigurile de capital sunt impozitate de obicei la o rată de 25%;- valabilitate: până la 2 ani;- taxă viză: 600 EUR;Costul vieții pentru o singură persoană (la Oslo) este de de 1.081 euro (fără chirie – 1.026 euro/lună la depărtare de centru)O masă la un restaurant care nu-i scump este în medie de circa 18 euro, iar o bere locală (draught) e 9 euro (la magazin e 3,2 euro/ 0,5l sticlă)1 kg de mere e 2,85 euro, 12 ouă – 3,72 euro, 1 kg cartofi – 1,86 euro.Abonament internet – 45 euro (medie).- dovada deținerii afacerii/ contractului de muncă sau dovada mijloacelor de întreținere;- venit cel puțin 600 EUR pe lună;- dovada asigurării private de călătorie / sănătate.- cazier;- taxa de viză: 83 EUR și taxa de permis de rezident: 72 EUR;- Portugalia oferă atât o viză de rezident temporar (D7), cât și un permis de ședere pentru lucrători independenți și antreprenori pentru un an, cu posibilitatea de a reînnoi până la 5 ani. După 5 ani, se poate aplica pentru rezidență permanentă;Să presupunem că o persoană dorește să meargă în zonele din sudul țării pentru plaje. Nu avem un cost calculat, de exemplu în Portimao, pentru că nu există destule date, dar o masă la un restaurant care nu-i scump este în medie de circa 7,75 euro, iar o bere locală (draught) e 1,9 euro (la magazin e 1,1 euro/0,5 l - sticlă – variatia e mare)1 kg de mere e 1,4 euro, 12 ouă – 2 euro, 1 kg cartofi – 70 cenți.Abonament internet – 26 euro (medie).- dovada venitului de cel puțin 2151 EUR pe lună sau dețineținerea a 25.816 EUR în economii;- dovada asigurării private de sănătate spaniole;- cazier;- adeverință medicală;- taxă viză: 120 EUR;- valabilitate viză: 1 an;Să presupunem că o persoană dorește să meargă în Valencia pentru a avea și plajă (deși avem și alte zone frumoase).Costul vieții pentru o singură persoană este de de 590 euro (fără chirie – 516 euro/lună la depărtare de centru)O masă la restaurant care nu-i scump este în medie de circa 9 euro, iar o bere locală (draught) e 2 euro (la magazin e 1 euro/ 0,5 l sticlă)1 kg de mere e 1,8 euro, 12 ouă – 1,9 euro, 1 kg cartofi – aproape 1 euro.Abonament internet – 37 euro (medie).- cetățenilor UE li se permite să locuiască și să lucreze liber în afara Greciei, deoarece țara este membră a UE. Pentru cetățenii non-UE, guvernul elen își propune să introducă o viză specială pentru nomazii digitali;- impozit de 44 % pentru venitul anual de peste 40.000 de euro (47.000 de dolari) sau 17.600 de euro - pentru nomazii digitali cu înaltă calificare;În Grecia pare mai greu de complicat de ales o zonă decât în Spania când vine vorba de plaje, mai ales că are foarte multe insule. Până la urmă, cum grecii recomandă Salonic ca oraș pentru cei care vor să muncească de la distanță, asta vom face.Costul vieții pentru o singură persoană este de de 631 euro (fără chirie, care poate fi de 292 euro/lună la depărtare de centru)O masă la restaurant care nu-i scump este în medie de circa 10 euro, iar o bere locală (draught) e 4 euro (la magazin e 1,5 euro)1 kg de mere e 1,5 euro, 12 ouă – 3,26 euro, 1 kg cartofi – 73 cenți.Abonament internet – 33 euro (medie).- dovada deținerii unei afaceri proprii sau a contractului de muncă pentru o companie din afara statului;- venit de cel puțin 50.000 USD pe an;- asigurare de călătorie valabilă pentru întrega ședere;- cazier;- taxa de viză: 1.500 USD pentru o persoană, 2.000 USD pentru un cuplu, 3000 USD pentru o familie de 3 sau mai multe persoane;- valabilitate viză: 2 ani;Calitatea datelor vizavi de preturi este destul de slabă. Dacă ne uităm la St. John, o masă la restaurant la un restaurant care nu-i scump este în medie de circa 10 euro, iar o bere locală (draught) e 3,2 euro (la magazin e 1,62 euro)1 kg de mere e 10 euro, 12 ouă – 3,2 euro, 1 kg cartofi – 3 euro.Abonament internet – 45 euro (medie).- dovada deținerii unei afaceri proprii sau a contractului de muncă pentru o companie din afara statului;- venit anual de cel puțin 50.000 USD;- taxa de viză: 2.000 USD;- valabilitate viză: 12 luni, poate fi reînnoită pentru o perioadă mai îndelungată;Dacă ne uităm la Bridgetown, costul vieții pentru o singură persoană este de de 888 euro (fără chirie – 297 euro/lună la depărtare de centru)O masă la restaurant care nu-i scump este în medie de circa 11,3 euro, iar o bere locală (draught) e 2,9 euro (la magazin e 2,1 euro)1 kg de mere e 3,5 euro, 12 ouă – 3,23 euro, 1 kg cartofi – 3,3 euro.Abonament internet – 57 euro (medie).- contractului de muncă pentru o companie din afara statului;- venit anual de cel puțin 100.000 USD sau 150.000 USD pentru cupluri;- declarație notarială referitoare la contul bancar(notarized bank reference letter);- asigurare medicală;- taxa de viză: 1.470 USD pe an;- valabilitate viză: 2 ani;La George Town nu sunt date destule cu privire la costul vieții. Dar cum Numbeo.com se uita pe total zona, o masă la restaurant care nu-i scump este în medie de circa 15 euro (dar variația e foarte mare), iar o bere locală (draught) e 5 euro (la magazin e 3 euro)1 kg de mere e 7,8 euro, 12 ouă – 4,7 euro, 1 kg cartofi – 4,18 euro.Abonament internet – 109 euro (medie).- angajați independenți sau antreprenori care lucrează în Costa Rica și care nu pot lucre pentru altă companie;- venit lunar de minimum 2.500 USD sau crearea unui deposit de economii de puțin 60.000 USD la o bancă din Costa Rica;- taxa de viză: 250 USD;- valabilitate viză: până la 2 ani, cu posibilitatea de prelungire;Dacă ne uităm la San Jose, costul vieții pentru o singură persoană este de de 550 euro (fără chirie – 345 euro/lună la depărtare de centru)O masă la restaurant care nu-i scump este în medie de circa 6 euro, iar o bere locală (draught) e 2 euro (la magazin e 1,65 euro)1 kg de mere e 3,4 euro, 12 ouă – 1,9 euro, 1 kg cartofi – 1,6 euro.Abonament internet – 46 euro (medie).- trebuie ca individul să dețină propria afacere, independentă de locație sau să lucreze pentru o companie situată în afara Mauritius;- venituri lunare de cel puțin 1.500 USD de persoană;- dovada planurilor de a rămâne în Mauritius - aceștia pot solicita detalii despre scopul vizitei dvs. și despre locația cazării;- asigurare de sănătate/ călătorie cu valabilitate pe timpul șederii;- nu există taxe de viză;- valabilitate viză: 1 an;- banii cheltuiți în Mauritius prin utilizarea cardurilor de credit sau de debit din afara țării nu sunt impozitați;În Port Lous costul vieții pentru o singură persoană este de 500 euro (fără chirie – 180 euro/lună la depărtare de centru)O masă la restaurant care nu-i scump este în medie de circa 5 euro, iar o bere locală (draught) e 1,6 euro (la magazin 1,8 euro e la 0,5l)1 kg de mere e 1,9 euro, 12 ouă – 1,5 euro, 1 kg cartofi – 1,3 euro.- trebuie ca individul să dețină propria afacere, independentă de locație sau să lucreze pentru o companie situată în afara Mexic;- câștig lunar de cel puțin 1.250 USD în ultimele șașe luni sau sold bancar LUNAR de 22.000 USD în ultimele doisprezece luni;-viza de turist de șase luni ; viza de rezident temporar este valabilă un an (se poate prelungi cu încă trei ani);Într-un top pentru munca la distanță era recomandat Playa del Carmen. Costul vieții pentru o singură persoană este de de 402 euro (fără chirie – 250 euro/lună la depărtare de centru)O masă la restaurant care nu-i scump este în medie de circa 3,5 euro, iar o bere locală (draught) e 1,4 euro (la magazin e 1 euro/0,5 l - la sticlă)1 kg de mere e 1,3 euro, 12 ouă – 1,13 euro, 1 kg cartofi – 92 cenți.