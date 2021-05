​Business report ​Circa 2 milioane de români, buni de plată pentru rablele din curte. ​Cinci beri artizanale și poveștile din spatele lor. Persoanele fizice ar putea deveni angajatori pentru cei care le fac treburi acasă. S-au redeschis terasele în Grecia

Circa 2 milioane de români, buni de plată pentru rablele din curte ● ​Cinci beri artizanale făcute în Moldova și poveștile din spatele lor ● Bill Gates a cumpărat 9.000 de hectare în Turcia. Prețul terenurilor s-a dublat peste noapte! ● Angajații casnici: Persoanele fizice ar putea deveni angajatori pentru cei care le fac treburi acasă ● Cum a fost scăzut cu 25% deficitul bugetar pe T1, față de cel din T1-2020. Observații ● Piaţa imobiliară evită o nouă bulă. Mihaela Bîtu, CEO ING România: Piaţa a fost stabilă şi aşa o vedem şi anul acesta ● S-au redeschis terasele în Grecia ● Lăcomia, rol important în dezacordul danez cu privire la dobânda negativă.





Circa 2 milioane de români, buni de plată pentru rablele din curte. RCA obligatoriu pentru toate mașinile, inclusiv cele care nu mai pot circula. Circa 2 milioane de români sunt buni de plată pentru mașinile foarte vechi pe care le dețin, chiar dacă automobilele nu mai pot circula pe șoselele din țară. Este concluzia unei decizii a Curții Europene de Justiție care statuează că toate vehiculele înmatriculate pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să aibă RCA până în momentul în care sunt radiate. Mai mult, decizia CJUE exclude și posibilitatea suspendării RCA, instrument prezent în legislația din România și destul de des folosit în ultima perioadă, scrie Economica.net





​Cinci beri artizanale făcute în Moldova și poveștile din spatele lor. Un cronicar străin care a ajuns la Iași la mijlocul anilor 1600 nota în jurnalul său de călătorie că până și în zilele de post moldovenii obișnuiau să bea bere și mied, „căci nimeni nu bea apă în aceste ținuturi, doar puțini". Stând pe terasa de la BeerZone, pub-ul de bere devenit o instituție a Iașului, mă gândesc că grupul de francezi de la masa alăturată ar putea ajunge la aceeași concluzie. Fenomenul berii artizanale a luat avânt în ultimii ani în România, mai întâi în București, apoi în provincie, cu un decalaj de câțiva ani. Am stat de vorbă cu cei mai pricepuți berari artizanali din Moldova și am descoperit că în spatele numelor ușchite și etichetelor creative stă îndemânarea de a controla timpi, temperaturi și ingrediente, scrie PressOne.ro

Bill Gates a cumpărat 9.000 de hectare în Turcia. Prețul terenurilor s-a dublat peste noapte! Prețul terenurilor agricole din nord-vestul Turciei aproape s-au dublat în urma apariției unor zvonuri conform cărora fondatorul Microsoft, Bill Gates, ar cumpărat 22.000 de acri (circa 9.000 de hectare) de teren agricol în regiune. Proprietarii de terenuri care speră să valorifice această oportunitate încearcă să-și vândă terenurile la prețuri exorbitante, cu o listare de până la 10.000 de dolari per hectar, potrivit unui raport local. Speculațiile că Gates a cumpărat terenuri în regiune au apărut pentru prima dată pe rețelele de socializare și pe câteva site-uri de știri locale, scrie Agrointel.ro





Angajații casnici: Persoanele fizice ar putea deveni angajatori pentru cei care le fac treburi acasă. Întrucât la acest moment persoanele fizice nu pot fi nici angajatori, nici beneficiari de muncă zilieră, Guvernul și-a pus pe listă pentru o viitoare reglementare un proiect de lege care să reglementeze desfășurarea activităților casnice. Din puținele informații pe care le avem aflăm că salariatul casnic va munci pentru persoana fizică angajator și va apărea un nou tip de contract de muncă. Proiectul ar trebui să fie prezentat la începutul acestei veri. Proiectul de lege privind desfășurarea activităților casnice are termen de prezentare Guvernului în iunie 2021. Singurele lucruri pe care le știm despre acesta sunt cele precizate în Programul legislativ al Guvernului pe 2021: „reglementarea desfășurarii activităților casnice de către o persoană fizică având calitatea de salariat casnic în folosul unei alte persoane fizice denumită angajator, prin introducerea unui nou tip de contract individual de muncă". Din folosirea celor doi termeni - „salariat casnic" și „persoană fizică - angajator" - putem să deducem că urmărește să introducă în legislația de la noi un tip de raport de muncă ce actualmente nu există și să acopere, astfel, o serie de raporturi care acum fie îmbracă forma muncii la negru, fie se fac prin intermediari, ca prestări de servicii, de către salariați ai altor companii cu care persoanele fizice beneficiare încheie contractele (în unele cazuri, chiar cei care prestează serviciile sunt propriii lor angajați). Totuși, contextul în care se vor putea regăsi aceste noi tipuri de raporturi de muncă va fi unul singur: acela casnic, adică doar pentru muncile casnice vor putea lucra ca salariați respectivele persoane, în beneficiul altor persoane fizice - angajatori, scrie Avocatnet.ro

Bugetul general consolidat a consemnat după primul trimestru al anului în curs un deficit de circa 14,6 miliarde lei, echivalent cu circa 1,3% din noul PIB estimat pentru anul (CNSP a majorat prognoza rezultatului economic pe 2021 la 1.142.855 milioane lei).Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când s-a declanșat pandemia Covid 19, rezultatul este cu 19% MAI BUN în termeni nominali și cu 25% în termeni raportați la PIB.Totuși, trebuie remarcat trendul negativ al execuției financiare pe primul trimestru al anului din 2016 încoace, exacerbat în 2020 de scăderea veniturilor ca urmare a lock-down-ului introdus intempestiv. La majorarea cheltuielilor cu obișnuitul ritm de 10 miliarde de lei pe an, fie că avem creștere, fie că avem scădere economică, s-au adăugat aproximativ șase miliarde de lei (0,53% din PIB) lăsate în mediul economic pentru investiții și cheltuieli excepționale alocate combaterii pandemiei, scrie Cursdeguvernare.ro În ciuda pandemiei şi a crizei piaţa de imobiliare din România a continuat să crească, fapt ce a determinat automat creşterea preţurilor pentru locuinţe, dar şi apariţia unor voci care susţin că piaţa ar fi supraevaluată. Potrivit bancherilor, piaţa se bucură de o creştere stabilă care se poate observa prin prisma preţurilor şi numărului de tranzacţii cu active imobiliare care au avut loc în acest an. „Putem să observăm care sunt tendinţele pieţei. În cursul anului trecut am observat o piaţă de active imobiliare care a fost rezilientă, deci numărul de tranzacţii a fost şi el sănătos. Preţurile au fost într-un interval destul de stabil. Per ansamblu, piaţa a fost stabilă şi aşa o vedem şi anul acesta. Comparând primele luni ale acestui an cu primele luni din 2019, chiar se observă o uşoară creştere a numărului de tranzacţii de pe piaţă.”a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING România, în Ziarul Financiar După o pauză de 6 luni, restaurantele, barurile și cafenelele din Grecia și-au redeschis terasele. Măsura a intrat în vigoare cu două săptămâni înaintea redeschiderii sezonului turistic. În centrul Atenei, locurile la terase s-au ocupat repede. Nu sunt permise însă mai mult de 6 persoane la o masă, iar chelenrii sunt obligați să poarte mască și să se testeze o dată pe săptămână pentru SARS-CoV-2. Restricțiile de circulație nu mai intră în vigoare la ora 21.00, ci la 23.00, odată cu închiderea teraselor. ‘’Azi, am impresia că trăiesc din nou, că am înviat!”, a spus un pensionar din Grecia pentru Agenția France Presse. El a revenit să își bea cafeaua, la terasa preferată din Atena, așa cum făcea, în fiecare zi, înainte de închiderea localurilor, în noiembrie. ‘’Era modul meu preferat de a-mi petrece timpul, remediul meul pentru toate grijile’’, a menționat bărbatul, care s-a vaccinat deja cu ambele doze, scrie Europa FM Danemarca, ţara cu cea mai lungă istorie de dobânzi negative ale Băncii Centrale a ajuns într-un punct care ar putea oferi o privire de ansamblu asupra a ceea ce urmează să se întâmple şi în alte state. Potrivit Bloomberg, în Danemarca, băncile comerciale au fost nevoite să absoarbă dobânzile negative de când au fost introduse pentru prima dată de Banca Centrală în 2012. Astăzi, danezii sunt campioni mondiali la purtarea poverii dobânzilor negative împreună cu băncile lor, cu 35% din depozite afectate. Săptămâna trecută, guvernul de la Copenhaga a decis să intervină. Ministrul responsabil cu legislaţia bancară, Simon Kollerup, a apelat la reţelele sociale pentru a lansa un atac împotriva sectorului financiar şi „lăcomiei” pe care acesta a spus că o reprezintă, scrie Adevarul