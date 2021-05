Ce eforturi fac țările din jur sa atragă investitori străini și cum stă România și se uită de pe margine

O repatriere de producție în regiune

Ce merge bine acum în România și ce sectoare să fie dezvoltate

Companiile mari tot în CEE4 ajung

• Ungaria a reușit anul trecut să-și reseteze toată industria auto. A semnat acorduri cu toți marii producători locali: Audi, Mercedes, Volkswagen, Suzuki și BMW• Oferă ajutoare acestor firme. Oficial sunt ilegale• Ungarii consideră că țara lor este prea mică, ca să-și permită salarii mici.• Se asigură că vin alte firme în locul celor care nu-și mai permit să producă în Ungaria pentru că salariile au ajuns la un anumit nivel.• Ministerul de Externe și al Comerțului se asigură că există o „conductă” de investiții• Ungaria și Polonia sunt împreună pe locul 6 mondial în dezvoltarea de baterii electrice• În IT, România este mult mai competitivă decât în industrie la productivitatea angajaților, chiar și la salariile actuale• În România avem nevoie de infuzie de capital și tehnologie pe zona de farma și industrie chimică• Și în mecanică fină am avea loc de investit. Dacă facem infrastructura, poate deschidem și regiunile unde avem șomaj mai mare.• Avem regiuni unde șomajul este foarte mare, doar că ne trebuie infrastructură. Competențele viitorilor angajați le putem dezvolta.Ungaria a reușit anul trecut să-și reseteze toată industria auto. A semnat acorduri cu toți marii producători locali: Audi, Mercedes, Volkswagen, Suzuki și BMW (care își construiește acum fabrica). Practic, ideea este să dezvolte automobile electrice în Ungaria. Audi deja o face, se discută în anumite cercuri din mediul de afaceri de la noi.În plus, a atras trei firme mari de baterii electrice. Mari în sensul că una mai mare se face doar în Germania în momentul ăsta. Conform Bloomberg, Ungaria și Polonia sunt împreună pe locul 6 mondial în dezvoltarea de baterii electrice. Cele 5 țări dinaintea lor sunt: SUA, Germania, Japonia, Coreea de sud și India.Una dintre țări (Ungaria) este cu 10 milione de locuitori și cealaltă (Polonia) cu 38 milioane.La noi (România), mediul de afaceri speră că Ford va dezvolta ceva, după ce Renault a decis să dezvolte Dacia electrică în China.• Între politicieni și firme diferența de calcule este foarte mare. Atâta timp cât Europa nu va veni cu niște ajutoare de stat pentru firmele astea, nu vom câștiga acest meci.Ungaria oferă ajutoare acestor firme. Oficial sunt ilegale, dar le oferă. Ungaria oferă per angajat subvenții de 10 ori mai mari firmelor de automobile nemțești decât le oferă germanii.Putem să vedem o repatriere de producție în regiune, dar trebuie să avem o campanie, să fie siguri că suntem stabili, să vadă că avem forță de muncă disponibilă.Noi, în România, avem forță de muncă. Avem regiuni unde șomajul este foarte mare, doar că ne trebuie infrastructură. Competențele viitorilor angajați le putem dezvolta.Am văzut ce fac ungurii în acest moment pentru BMW. Îi recalifică pe oameni. Firmele știu exact ce le trebuie, ei aduc trainerii.Gândirea autorităților din Ungaria: țară prea mică ca să-și permită salarii mici.Ungarii consideră că țara lor este prea mică, ca să-și permită salarii mici.Ideea e că nu sunt alți muncitori pe care să-i aducă.Ce face?Se asigură că vin alte firme în locul celor care nu-și mai permit să producă în Ungaria pentru că salariile au ajuns la un anumit nivel. Ministerul de Externe și al Comerțului se asigură că există o „conductă” e investiții, care undeva înainte de criza precedentă era la 7,2 trilioane de forinți (peste 10 miliarde euro) investiții care erau deja confirmate, semnate.IT-ul merge bine. În IT suntem mult mai competitivi decât în industrie la productivitatea angajaților, chiar și la salariile actuale.• Excludem țările aberante din Europa: Irlanda, că are Apple, toate firmele sunt înregistrate acolo și arată o productivitate gigantică, Liechtenstein. România e în primele 7 țări din UE ca productivitate. În industrie suntem undeva pe 17-18, după țări ca Serbia, de exemplu.Mai avem, în România, firme în farma, industrie chimică. Sigur vor continua să meargă, dar avem nevoie de infuzie de capital, de tehnologie acolo.Mediul de afaceri gândește că Guvernul ar trebui să se ducă să încerce să aducă investitori. Una e când vorbește o firmă, alta când vorbește Guvernul. Executivul să le faciliteze firmelor să-și caute investitori.Avem un trecut în mecanică fină. Și acolo am avea loc de investit. Dacă facem infrastructura, poate deschidem și regiunile unde avem șomaj mai mare.Unii reprezentanți din mediul de afaceri își aduc aminte că a fost un interviu cu CEO Vokswagen acum vreo 6 luni, când guvernele vorbeau de nevoia de a repatria producția.Guvernul german a vorbit cu producătorii germani, iar CEO-ul de la Volkswagen a zis că a auzit și el de această strategie, dar că se vor extinde în Asia pentru că nu e doar mai ieftin, ci este și forță de muncă disponibilă.Tot timpul străinii vorbesc de forță de muncă disponibilă.„Problema Volkswagen, dacă ar fi să plece dintr-o țară ca Vietnam, să vină în regiunea noastră, singura țară cu populația comparabilă la noi în regiune este Turcia: în jur de 87 milioane de oameni (după ce au făcut niște calcule). Asta înseamnă populația României, Poloniei, Cehiei și Ungariei luate împreună”, spun cei din mediul de afaceri.Nu doar populația contează.Când Volkswagen s-a uitat în regiune pentru o nouă fabrică, primul lucru pe care l-a spus a fost că nu în CEE4. Adică nu în Polonia, Cehia, Slovacia sau Ungaria.S-au uitat și la România, foarte puțin, și la sârbi. La bulgari la fel, foarte puțin, iar apoi la Turcia. Au decis să facă fabrica în Turcia. Lucrurile ulterior au început să meargă mai complicat politic în Turcia și fabrica va fi făcută, în cele din urmă, în Slovacia, spun cei din mediul de afaceri.Deci după ce au plecat cu ideea că în niciun caz în țările din CEE4, tot acolo ajung.Mediul de afaceri român consideră că cele mai importante lucruri pentru investitori sunt:• Să existe forță de muncă• Să existe stabilitate politică