Cine bate inflația, Tezaur sau băncile? O comparație între randamentele titlurilor de stat și dobânzile oferite de bănci

Oferta pe 1 an

Deci la Tezaur în mod clar acoperi inflația (dacă BNR a estimat bine), iar în ceea ce privește băncile, depinde de oferta pentru care optezi.





Oferta pe 3 ani

Schimbarea banilor în euro

Pornim de la același exemplu. Să presupunem că o persoană are 5.000 lei. Unde ar obține câștig mai mare?Prima dată trebuie să luăm în calcul inflația estimată. Dacă ne uităm la BNR, pentru finalul trimestrului II din 2022 se așteaptă la 2,5% +/- 1,6 puncte procentuale (E posibil să se modifice la următoarea prognoză, dar lucrăm cu datele pe care le avem). Așadar, anul viitor, pentru a bate inflația, va trebui să ai, în teorie, peste 5.125 lei. Adică ce cumperi astăzi cu 5.000 lei, atunci vei cheltui cu 125 lei în plus.Cele mai bune oferte la bănci, conform comparatoarelor Finzoom.ro și Conso.ro , sunt între 2,5 – 3,8%, dacă banii ar fi plasați pe un an. După scăderea comisioanelor și impozitului pe venit, la cei 5.000 de lei o persoană ar câștiga, după un an, între 112,5 – 171 lei.La titlurile de stat Tezaur, oferta pe 1 an este de 2,95%, ceea ce ar înseamna un câștig de 147,5 lei. Asta pentru că nu există impozit pe venit.Dobânzile în ceea ce privește cele mai bune oferte ale băncilor sunt între 2,25 – 4,2%. Câștigul după cei trei ani ar fi, cumulat, între 303 – 567 lei. (La fel, după plata comisioanelor și impozitului pe venit).La Tezaur este o dobândă de 3,35%, respectiv un câștig de 502,5 lei (după toți cei 3 ani). Primești anual 167,5 lei.*Sumele nu au fost calculate folosind dobânda compusă pentru că nu știm dacă vor mai exista anul viitor în aceeași perioadă aceste programe de titluri de stat și nici nu știm ce dobânzi vor fiPentru luna mai 2021, Ministerului Finanțelor nu a lansat și ofertă pe 5 ani, așa cum ne-a obișnuit. Asta pentru că au observat un interes scăzut pentru ele. HotNews.ro a prezentat situația pe fiecare lună din primul trimestru recent și se observă clar: Românii au împrumutat statul cu aproape 3 miliarde lei, în primul trimestru. Emisiunile în lei, pe termen mai lung de un an, nu prea interesează populația *Pentru că din aprilie, când am avut un material pe temă, nu au mai fost cine știe ce schimbări (atunci luasem cursul din 31 martie – care este aproape identic cu cel de ieri), reluăm paragrafele de atunci și mai facem unele ajustări. Sunt valabile în continuare, momentan.Să presupunem că cineva dorește să folosească o aplicație a unui fintech (ori din aplicația unor bănci care oferă serviciul de happy hour) pentru a schimba banii în euro la prețul pieței. Să presupunem că va dori să cumpere 1.000 de euro, asta înseamnă acum 4.925 lei.Mulți specialiști se așteaptă să vedem o depreciere a monedei ceva mai accelerată în următoarele 12 luni, undeva la 2,5%. Atunci, cei 1.000 de euro vor valora 5.048 lei. În teorie ar acoperi inflația prognozată pentru T2 2022.Dacă ar fi o depreciere a leului de 2%, atunci acea mie de euro ar valora 5.023 lei.Nu știm cum va evolua moneda națională. Că se va deprecia, ăsta e deja un lucru cert.