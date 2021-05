Tezaur ar putea pierde bătălia cu creșterea prețurilor, dacă prognoza BNR se adeverește

Noua proiecție BNR privind inflația





Titlurile din februarie

Cum titlurile emise în noiembrie 2020 au scadența anuală pe 16 decembrie, se pare că persoanele care au plasat banii în acele titluri nu vor câștiga nimic în plus (adică peste inflație).Dacă cineva a plasat 1.000 de lei, ar trebui să câștige peste 41 lei pentru a acoperi creșterea prețurilor. Asta pentru că ceea ce cumpărai atunci cu 1000 de lei, în decembrie 2021 te-ar costa cu 41 lei în plus. Bineînțeles, depinde de consumul fiecăruia, dar luăm cifra prognozată acum.Pe cele trei emisiuni câștigul anual (la cei 1000 lei) este de 35 lei, 37,5 lei respectiv 40 lei.Având în vedere că nu este câștig impozabil, acelea ar fi sumele.Dacă ne uităm la titlurile din februarie 2021 (pentru că scadența va fi în martie 2022), au fost 3 emisiuni pe 1, 3 și 5 ani la dobânzi de 3%, 3,3% și 3,45%.BNR estimează pentru finalul primului trimestru din 2022 o inflație de 3,1%. De precizat, totuși, că intervalul de timp este foarte mare, ceea ce înseamnă că până atunci va mai veni Banca Centrală cu rectificări pe estimare.Așadar, oferta pe un an ar fi depășită de creșterea prețurilor. Rămâne de văzut. Nimeni nu știe ce va fi, nici măcar BNR.