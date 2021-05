Cum completăm Declarația unică 2021. Ghid Video cu 10 situații prezentate de Cornel Grama

Declarația Unică 2021, deși este dedicată persoanelor fizice, este dificil de completat, mai ales că situațiile sunt diverse. ANAF mai face din când în când câte o sesiune online, în special când se apropie termenul limită: în cazul 2021 este vorba despre 25 mai. Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, HotNews.ro alături de consultantul fiscal Cornel Grama au realizat un GHID VIDEO pentru 10 cele mai frecvente situații, de la investiții și criptomonede, la chirii și venituri în sistem real.









Ghidul video răspunde la următoarele 10 situații:

10. Avocat care activează într-o societate de avocați în care sunt 2 asociați. Fiecare trebuie să depună o Declarație Unică. De asemenea au beneficiat de indemnizație de șomaj tehnic și reducerea timpului de lucru.





1. O persoana fizica impozitata in sistem real. Anul trecut a estimat un venit sub plafon, deci nu a bifat in estimare CAS si CASS, și anul acesta la regularizaera impozitului constata ca are venituri peste plafon. Peste asta a beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic și de reducerea timpului de lucru și vrea să redirecționeze 3,5% din impozit pentru un ONG.2. Sistem real în care anul trecut a estimat peste plafon și anul acesta are tot peste plafon. La fel, a beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic și de reducerea timpului de lucru.3. O persoană obține venituri din chirii în valută peste plafon CASS. El are obligația la anul 2020 să regularizeze cursul valutar aplicând cursul de la sfârșitul fiecărei luni.4. Venit investiții din bursa din România - peste plafon CASS5. Venit investitii pe bursele din străinătate - peste plafon CASS6. Venit investiții - sistem real - dividende străinătate - estimare sub plafon CASS7. Chirie în lei - peste plafon 20218. O persoană cu normă de venit care a început anul acesta, în 2021. (La partea de 2020 nu se completează nimic). Să zicem că în aprilie și nu a avut activitate tot anul 2021. El va completă partea de impozit estimat, partea de 2021.9. Venit din criptomonede 2020 - peste plafon