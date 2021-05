Cătălin Drulă: La sfârșitul anului ar trebui ca mergând de la Pitești la Craiova să nu mai intrăm în localitățile Balș și Slatina. Ce proiecte intră în execuție în iunie

Un proiect mare pe care ne propunem să-l livrăm anul acesta este acel sector din drumul expres Craiova – Pitești între Balș și Slatina, a declarat Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, în cadrul unei conferințe organizată de News.ro. „Practic la sfârșitul anului, odată cu inaugurarea acestui sector ar trebui ca mergând de la Pitești la Craiova sau de la Craiova la Pitești să nu mai intrăm în localitățile Balș și Slatina. Un mare câștig pentru aceste localități care scapă de un trafic îngrozitor de tranzit, un mare câștig pentru siguranță rutieră”, a spus el.







Proiecte la care se așteaptă să intre în execuție în iunie:

Absorbția fondurilor europene pe infrastructură la zi



• Luna care vine, în iunie, vrem că lucrările să înceapă și la lotul 3 din autostrada A0 Sud. Avem un constructor grec care a mers destul de lent cu partea de proiectare. E vorba de lotul dintre drumul Alexandria, București - Alexandria DN6 care ajunge la autostrada București – Pitești A1, deci zona de sud-vest a inelului de autostradă de centură și continuă până la următoarea rază la nord de autostrada București – Pitești în zona Dragomirești - Bâcu.• Pitești – Curtea de Argeș, un lot important al autostrăzii Sibiu – Pitești.• Drumurile de legătură de la Podul de la Brăila.„Avem o absorbție de 1,7 miliarde lei la 18 mai pe zona de proiecte de infrastructură din fonduri europene la nivelul ministerului. Am făcut o comparație cu anii trecuți, dar am ca bornă sfârșitul lunii mai. Suntem cu 15% peste cât eram anul trecut la sfârșitul lunii, dublu față de 2019 și triplu față de 2018”, a precizat ministrul Transporturilor.• Avem proiecte mari în derulare, fie că vorbim de drumul expres Craiova-Pitești, podul suspendat de la Brăila, autostrada A1 Sibiu – Pitești, autostrada A3 Transilvania, A0 – centura sud a Bucureștiului unde am fost chiar ieri pe șantier.• Suma bugetată pe investiții pe fonduri europene anul acesta este de 8 miliarde lei. Execuția de anul trecut este de 6,2 miliarde lei.