„Decanul evaluărilor” de pe Wall Street spune că bitcoin a devenit „un joc pur speculativ”

„Dacă viitorul va fi în tranzacțiile blockchain - și ether o să fie un lubrifiant mai bun al acelor tranzacții blockchain - ai putea de fapt argumenta că ether are o poveste mai puternică decât bitcoin”, afirmă Damodaran, profesor de finanțe la Școala de Business Stern din cadrul NYU.Ether este criptomoneda folosită de platforma Ethereum, fiind în prezent a doua cea mai valoroasă monedă digitală după bitcoin din punct de vedere al capitalizării de piață.Damodaran, un sceptic vocal al criptomonedelor, afirmă că bitcoin nu are un „final de joc” și că este „un joc pur speculativ”.„Susținătorii bitcoin vorbesc doar despre, cel mai mare pitch de vânzări pentru bitcoin este: 'Uite câți bani am făcut eu din bitcoin'. Atâta tot, ăsta e finalul prezentării”, afirmă Damodaran.„Aceasta nu este o strategie de vânzare. Nu îmi spune nimic despre substanța de aici. Nu aș fi surprins dacă bitcoin crește cu 20% mâine și scade cu 25% în ziua de după. Acesta a devenit un joc pur speculativ”, susține profesorul care este cunoscut drept „decanul evaluărilor” de pe Wall Street.Comentariile acestuia au venit după o prăbușire a prețurilor criptomonedelor de miercuri. Prețul bitcoin scăzuse cu până la 30% până la 30.000 de dolari la un moment dat însă a recuperat din pierderi și se tranzacționa cu peste 42.000 de dolari joi după-masa.Nici ether nu a scăpat însă de panica de pe piețe, prețul său scăzând la un moment dat sub 2.000 de dolari înainte de a înregistra o revenire parțială.Scăderea vertiginoasă a prețurilor criptomonedelor a fost alimentată de mai multe informații și catalizatori negativi, precum tweet-uri ale CEO-ului Tesla Elon Musk și anunțuri ale guvernului chinez privind reglementarea pieței cripto.Damodaran argumentează de asemenea că este nevoie de o separare a modului în care fiecare criptomonedă este tratată dată fiind diversitatea scopurilor lor.„Cred că trebuie să începem să separăm cripto în: acele criptomonede care încearcă să devine monede recunoscute oficial, acele criptomonede care vor să devină de colecție - aur pentru mileniali - și acele criptomonede care sunt de fapt produse”, a explicat Damodaran.