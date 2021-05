​Business report Degeaba crește economia, dacă prețul gazelor și tariful energiei electrice vor exploda. 9 teze de doctorat coordonate de Teodosie, invalidate pentru plagiat. Creșterea vârstei de pensionare, o palmă dată peste obrazul românilor

Degeaba crește economia, dacă prețul gazelor naturale și tariful energiei electrice vor exploda ● ​9 teze de doctorat coordonate de Teodosie, invalidate de CNATDCU pentru plagiat ● Flota Tarom va fi redusă în câţiva ani. Drulă: Zborurile charter sunt o opţiune Cum se va restructura compania ● Rețeaua locuințelor sociale: Interlopi și funcționari, parteneri într-o schemă infracțională în București ● Angajații unei fabrici Renault-Nissan din India au cerut în instanță oprirea producției din cauza pandemiei ● Creșterea vârstei de pensionare, o palmă dată peste obrazul românilor ● Fondul din care e finanţată sănătatea are deja deficit de peste 3 miliarde de lei, cel mai mare din 2018 încoace ● Șomaj 2021: Cum pot obține absolvenții de liceu și facultate indemnizația de la stat ● Tabloul lui Green Deal în Tabloul lui Mendeleev: Creșterea cererii de metale vitale pentru energia verde riscă să dezechilibreze piețele ● Cum se poate face homeschooling în România?





​Degeaba crește economia, dacă prețul gazelor naturale și tariful energiei electrice vor exploda. Veștile care vin despre evoluția prețurilor la materiile prime energetice ar trebui să alerteze guvernul și autoritățile de reglementare din domeniu. Sunt estimări confirmate și la nivel oficial că tariful energiei electrice și prețul gazului natural vor crește substanțial.

Pe lângă această temă, creșterea economică din primul trimestru al anului este absolut neesențială. Degeaba, România are cea mai mare rată de creștere din Uniunea Europeană, dacă tariful la energie va crește de la 1 iulie a.c. cu 10%, iar prețul gazului natural va avea un salt cu 20%. Dacă prognozele actuale se vor confirma, nivelul de trai al consumatorilor va suferi o deteriorare semnificativă. Sunt argumente solide pentru a anticipa o creștere a prețurilor și tarifelor începând cu 1 iulie a.c.? Există astfel de date. Cel mai clar este ceea ce s-a întâmplat cu tariful gazelor naturale. Astfel, prețul gazului natural a ajuns în luna martie pe piața spot la un nivel record de 132 lei pentru un Mwh. De asemenea, tranzacțiile pe piața de gaze pentru marfa livrată în semestrul al doilea al acestui an s-au făcut la prețul de 90 lei Mwh față de 52 lei Mwh, cu un an în urmă.

9 teze de doctorat coordonate de Teodosie, invalidate de CNATDCU pentru plagiat. Documente oficiale, dar și sursele din învățământul academic teologic ortodox pe care le-am consultat, indică mai multe încălcări grave atât ale legislației universitare, cât și ale eticii academice produse la Școala Doctorală de Teologie de la Universitatea „Ovidius", unele constatate oficial de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU): 1. cel puțin 15 de teze de doctorat au fost invalidate de CNATDCU imediat după susținerea publică începând cu 2016; 2. dintre cele 15 de teze invalidate, nouă au fost coordonate de ÎPS Teodosie;3. două titluri de doctor au fost retrase definitiv de CNATDCU pentru plagiat; 4. 4 coordonatori, printre care și ÎPS Teodosie, au în îndrumare peste 20 de doctoranzi, fapt ce încalcă prevederile interne ale Universității „Ovidius", care a stabilit o limită maximă de 20 de doctoranzi coordonați simultan, scrie PressOne

Flota Tarom va fi redusă în câţiva ani. Drulă: Zborurile charter sunt o opţiune. Cum se va restructura compania. Flota Tarom va fi redusă în următorii ani, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, declarând la Digi24 că zborurile de tip charter pot deveni o opţiune din anul 2024. Flota TAROM va fi redusă în următorii ani. În 2024, doar 17 aeronave vor mai purta însemnele companiei aeriane de stat, a declarat ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, într-un interviu acordat Digi24. Pe de altă parte, zborurile charter ar putea fi o bună soluţie pentru a face profit: numai într-o săptămână au fost 70 de zboruri către Egipt, a dezvăluit ministrul transporturilor. În prezent, TAROM are 29 de avioane, după ce în perioada 2017-2020 în flota sa au intrat mai multe aeronave Boeing şi ATR, iar şefii transportatorului aerian nu au reuşit deocamdată să scape de cele vechi. O parte dintre avioanele actuale vor fi vândute, potrivit Adevărul.





Rețeaua locuințelor sociale: Interlopi și funcționari, parteneri într-o schemă infracțională în București. 45 de locuințe care ar fi trebuit să devină sociale au fost tranzacționate ilegal de o grupare de interlopi, care era ajutată de funcționari publici, contra unor sume de bani. Mai multe persoane au fost reținute de DNA în acest caz.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat săptămâna aceasta percheziții la membrii rețelei specializată în tranzacționarea locuințelor sociale ale primăriilor din Capitală.

. Parchetul Anticorupție a anunțat, la sfârșitul acestei săptămâni, că s-au dispus măsuri preventive față de 17 inculpați (reținere și control judiciar) care între 2018 și 2020 „ar fi identificat imobile nelocuite, nerevendicate ori care se aflau în proprietatea privată a statului, a primăriei municipiului București sau a primăriilor de sector, iar pentru dobândirea nelegală a acestora ar fi întocmit documente false”, scrie Europa Liberă

Angajații unei fabrici Renault-Nissan din India au cerut în instanță oprirea producției din cauza pandemiei. Statul indian Tamil Nadu a impus o carantină locală până la data de 31 mai, dar producătorii auto pot să funcționeze în continuare, în ciuda faptului că zilnic sunt testați pozitiv 30.000 de oameni în acest stat, scrie Reuters.

Angajații unei fabrici Renault-Nissan din India au cerut în instanță oprirea producției din cauza pandemiei. Statul indian Tamil Nadu a impus o carantină locală până la data de 31 mai, dar producătorii auto pot să funcționeze în continuare, în ciuda faptului că zilnic sunt testați pozitiv 30.000 de oameni în acest stat, scrie Reuters.

Angajații Renault-Nissan India au scris o petiție în care sunt denunțate condițiile de lucru, aceștia acuzând că nu sunt respectate măsurile de prevenire a infecției cu coronavirus, iar riscurile depășesc beneficiile. Aceștia au atacat în instanță ordinul autorităților care permite continuarea producției. Conflictul a ajuns la Înalta Curte din Madras, care cere atât autorităților statului, cât și companiei să răspundă cererilor angajaților. Renault-Nissan, care deține o fabrică în Chennai, a argumentat că are nevoie ca producția să continue, deoarece are obligații contractuale de export și comenzi, scrie Libertatea

Creșterea vârstei de pensionare, o palmă dată peste obrazul românilor. Majorarea vârstei de pensionare, asumată prin PNRR este o palmă dată oamenilor care au muncit o viață, au plătit CAS și nu au beneficiat de legi speciale. Nu, acești oameni au respectat principiul contributivității.

Să presupunem că vârsta de pensionare se va ridica la 68 sau 69 de ani, în cazul bărbaților și la 65 de ani, în cazul femeilor, iar speranța de viață va fi nu de 75 de ani, ca in prezent, ci de 77 de ani. Cei care au trăit doar cu salariul minim vor primi o pensie derizorie, minimă, deși au plătit in decursul anilor sume de ordinul sutelor de mii de lei la buget.

Cei care au trăit cu un salariu mediu vor avea o pensie nu minimă, dar oricum derizorie. În prezent, valoarea pensiei medii este de 1.600 lei, conform Casei Naționale de Pensii.

În cazul în care majorarea vârstei de pensionare va deveni realitate vom asista la un furt legalizat.

De ce „furt legalizat”? Pentru că în 30-35 de ani plătim sute de mi de lei la buget și apoi beneficiem de niște pensii mici, care nu pot asigura un trai decent. Și din neant a apărut „soluția”, majorarea vârstei de pensionare.

Printre câștigătorii acestei decizii sunt: bugetul de stat, care va încasa bani de la angajați pentru o perioadă mai lungă de timp, fondurile de pensii Pilon 2, din același motiv și piața de capital. Pierzătorii deciziei sunt angajații, scrie project-e.ro





Fondul din care e finanţată sănătatea are deja deficit de peste 3 miliarde de lei, cel mai mare din 2018 încoace. Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) din care e finanţat în mare parte sistemul asigurărilor sociale de sănătate, are deficit de 3,3 miliarde de lei în primul trimestru, cu circa 90% mai mare decât în aceeaşi perioadă din 2020 şi de peste trei ori mai mare decât în primele trei luni din 2019, arată analiza Economica.net, făcută pe baza execuţiilor FNUASS. Peste 90% din veniturile Fondului Sănătăţii provin din contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, plătite de tot mai puţini oameni. Informaţiile vin în contextul în care din Fond plătim şi măririle salariale acordate personalului din spitalele de stat, în baza Legii salarizării unice, şi tratamentul bolnavilor de Covid-19, asiguraţi şi neasiguraţi la sănătate. Fondul din care e finanţat sistemul asigurărilor sociale de sănătate are deficit de 3,33 de miliarde de lei în primul trimestru din acest an, reiese din analiza făcută de Economica.net. Deficitul FNUASS e cu aproape 90% mai mare decât cel înregistrat în primul trimestru (T1) din 2020 şi cel puţin triplu faţă de cel raportat în T1 din 2019, arată analiza Economica.net, făcută pe baza execuţiilor Fondului. De asemenea, deficitul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate din primul trimestru al anului 2021 e de peste 10 ori mai mare decât cel pe care l-a avut în primele trei luni din 2018, potrivit comparaţiei făcute de Economica.net.

Absolvenții studiilor liceale, postliceale sau universitare, ce nu-și găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor, au dreptul de a solicita indemnizația de șomaj, după cum stabilește legislația în vigoare. În acest context, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) le transmite absolvenților din acest an, printr-un comunicat de presă publicat acum câteva zile, “că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei”, acesta fiind un pas obligatoriu pentru obținerea indemnizației de șomaj.Conform Legii nr. 76/2002, dacă, în 60 de zile de la încheierea studiilor, nu-și găsesc un loc de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ cu vârsta de peste 16 ani au posibilitatea de a cere ajutor de șomaj.Mai exact, așa cum este apare în lege, “prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii”, scrie Avocatnet.ro . Cererea de metale esențiale pentru tehnologiile energetice verzi va crește de circa 4 ori până în 2040, față de 2020, până la circa 27 milioane de tone, potrivit unui scenariu de dezvoltare sustenabilă elaborat de Agenția Internațională pentru Energie (IEA).Mai mult, cererea ar urma să crească de șase ori, până la circa 43 de milioane de tone în anul 2040, ca să se atingă obiectivul Acordului de la Paris de zero emisii nete de gaze de seră în 2050.Presiunile asupra piețelor și guvernelor lumii vor spori proporțional, mai ales că ritmul previzibil de creștere al cererii este mai rapid decât cel de creștere a ofertei, scrie cursdeguvernare.ro Şcoala făcută acasă este posibilă, conform legislaţiei în domeniul educaţiei, pentru copiii cu nevoi educaţionale speciale sau pentru cei care nu se pot deplasa din motive medicale. Totuşi, homeschooling-ul, în sensul de alternativă de educare a copiilor în afară sistemului clasic de predare, nu este reglementat în România. Chiar dacă nu este recunoscut ca atare în ţara noastră, asta nu înseamnă că homeschooling-ul este ilegal.Homeschooling-ul este practicat de sute de familii din ţara noastră, care şi-au scos copiii din sistemul clasic de predare şi au ales o alternativă de educare, prin care părinţii se implică 100% din educaţia copiilor, alături de o adaptare a curriculei sau a materiilor şcolare în funcţie de preferinţele, disponibilitatea şi afinităţile copiilor.Cele mai mari temeri ale celor care vor să meargă pe acest drum sunt legate de amenzile prevăzute pentru neînregistrarea în învăţământul obligatoriu a copilului, precum şi o eventuală vizită din partea Protecţiei Copilului. De asemenea, unii părinţi se tem că homeschooling-ul îi va priva pe copii de socializarea cu cei de aceeaşi vârstă, ce se întâmplă preponderent într-un cadru şcolar, scrie avocatnet.ro