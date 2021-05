Așteptările analiștilor financiari cu privire la cursul euro: 4,94 lei în noiembrie și peste 5 lei în mai 2022. ​Indicatorul de Incredere Macroeconomica realizat de Asociatia CFA Romania a crescut

Durata impactului economic al coronavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (peste 77%) anticipeaza ca acesta se va resimti inclusiv in anul 2022, iar cea mai mare pondere (42%) chiar pana in trimestrul IV al anului 2022;

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este 7%;

Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este +5,1%;

Datoria publica ca procent din PIB va ajunge, intr-un orizont de 12 luni, la aproximativ 52%;

Orizontul de aderare a Romaniei la zona euro este 2030.

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (mai 2022/mai 2021) a inregistrat o valoare medie de 3,53%. In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 80% dintre participantii la sondaj prevad o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), potrivit indicatorului de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania . Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9470, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 5,0062 lei pentru un euro.Este de remarcat faptul ca 71% din participantii la sondaj anticipeaza majorarea ratei inflatiei.Din luna aprilie a anului 2020, in cadrul sondajului au fost adaugate intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar rezultatele pentru luna aprilie 2021 arată:Adrian Codirlasu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania declara: “Atat indicatorul de incredere cat si cele doua componente ale sale au atins, pentru a doua luna consecutiv, valorile maxime post-criza Covid-19, ceea ce indica incredere in revenirea economiei in acest an. In contextul revenirii ratei inflatiei, sondajul prin intermediul evolutiei anticipate a ROBOR 3M, releva si posibilitatea majorarii cu 25 bps a ratei de dobanda de politica monetara in urmatoarele 12 luni.”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut comparativ cu luna anterioara la valoarea de 70,7 puncte, maximul ultimilor 6 ani, (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 38,3 puncte). Ambele componente ale indicatorului au inregistrat cresteri substantiale.