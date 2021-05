​Business report Explicația numirii Vioricăi Dăncilă dată de șeful de resurse umane al BNR. Populismele lui Piedone. Cum au pierdut autoritățile trei miliarde de euro pentru irigații. Cine câștigă lupta din BOR: radicalii sau reformiștii? Revoluţie în sistemul de pensii

Populismele lui Piedone: ședințe la 5.00 dimineața, înviorare obligatorie pentru directori ● Fără precedent în România: ANAF a invalidat bugetul local al Focșaniului ● Explicația numirii Vioricăi Dăncilă la BNR, dată de șeful de resurse umane al Băncii Centrale ● Fantasma milionului de români care s-au întors din străinătate ● Numărarea managerilor români incompetenţi ● După Dăncilă, Carmen Dan a prins și ea salariu gras ● Cum au pierdut autoritățile trei miliarde de euro pentru irigații ● Cine câștigă lupta din BOR: radicalii sau reformiștii? ● Mai ai zile de concediu de odihnă din 2019? Le mai poți lua până la 30 iunie 2021 ● ​Atenție la ”V”: Economia – și România odată cu ea – își revine la valoarea din 2019, dar la o cu totul altă calitate ● Revoluţie în sistemul de pensii: Se schimbă modul de calcul ● Cât costă, ȋn 2021, un spațiu ȋn clădirile de birouri din Capitală ● RECONSTITUIREA: Cum au orchestrat foștii capi ai Academiei de Poliție amenințarea cu moartea a jurnalistei Emilia Șercan ● A crescut cumva speranța de viață astfel încât să fie justificată, ridicarea vârstei de pensionare?





Populismele lui Piedone: ședințe la 5.00 dimineața, înviorare obligatorie pentru directori. Cristian Piedone, primarul de la Sectorul 5, a anunțat că directorii din Primărie și din instituțiile subordonate au fost convocați luni, la ora 5:00 dimineața, în aer liber, apoi plimbați pe bulevarde și prin intersecțiile din cartiere.





Explicația numirii Vioricăi Dăncilă la BNR, dată de șeful de resurse umane al Băncii Centrale. Mugur Tolici, BNR: De ce este importantă şi experienţa internaţională la angajarea în Banca Naţională a României. Banca Naţională are nevoie de experţi cu know-how dobândit în instituţiile europene şi nu doar de economişti şi finanţişti ♦ Aceasta este explicaţia pentru recrutarea fostului premier Viorica Dăncilă pe postul de consilier pe probleme de strategie în cadrul BNR ♦ Mugur Tolici, directorul de resurse umane al Băncii Naţionale, a explicat, într-un interviu pentru ZF, care sunt criteriile de angajare, dar şi profilurile candidaţilor din cadrul băncii. Textul, în ZF.





Numărarea managerilor români incompetenţi. Incompetenţa multor manageri e, de departe, tema cea mai prezentă şi mai dezbătută în comentariile de pe Internet, indiferent de punctul de plecare, că e un articol, text oarecare sau altceva. Descoperirea unor manageri incompetenţi e prezentată cu caractere de breaking news în comentarii, ca pe ceva ce trebuie rezolvat de urgenţă, cu prioritate absolută. Proporţia managerilor incompetenţi din România faţă de cea din alte ţări nu e atât de mare pe cât cred unii, şi sunt convins de asta, fiindcă sunt în mijlocul tuturor de zeci de ani. Diferenţele de rezultate, de relaţii sociale în organizaţiile lor au alte cauze, care nu au nicio legătură directă cu ei, cu managerii, ci cu comunitatea în care trăim. Aşadar, nu mai fiţi atât de surprinşi când vedeţi manageri incompetenţi. E ca şi cum v-aţi mira că şi ei au tot două urechi. Şi nu zice nimeni să vă resemnaţi cu asta. Doar să nu vă mai miraţi atât…, scrie George Butunoiu pe adevarul.ro





După Dăncilă, Carmen Dan a prins și ea salariu gras. Potrivit europarlamentarului USR, Vlad Gheorghe, Carmen Dan a prins un post călduț, cu un salariu confortabil la Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale.

Potrivit datelor publicate pe site-ul instituției, Centrul este o entitate cu personalitate juridică, înființată și organizată sub autoritatea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, înființată la data de 01.05.2013 având drept scop administrarea registrelor naționale notariale, scrie Investigatoria.ro

Cum au pierdut miniștrii Oros, Ghinea și premierul Cîțu trei miliarde de euro pentru irigații. AgroIntel a reușit să afle mare parte din datele pe care partea română le-a trimis Comisiei Europene. Nici până acum, în al 12-lea ceas, România nu a transmis un proiect complet de irigații care să protejeze resursele de apă. În schimb, la Bruxelles a fost trimis proiectul de irigații al lui Petre Daea. Ministrul Adrian Oros nu a avut proiecte proprii pe care să le trimită la Bruxelles. A preferat să trimită un proiect promovat și susținut financiar de fostul ministru de resort, Petre Daea. După primele observații primite de la Bruxelles, nimeni din guvern nu a înțeles ce înseamnă irigații prietenoase cu mediul, așa că al doilea draft a fost identic cu primul, s-a renunțat doar la Canalul Siret-Bărăgan. În final, când s-a înțeles că Bruxelles vrea să finanțeze sisteme prin picurare și alte metode moderne de irigat, nu proiecte mamut care consumă multă apă și energie, oficialii Ministerului Agriculturii și-au dat seama că nu au un astfel de proiect,

Banii primiţi de partidele politice în primele luni din 2021. Cum au fost împărţiţi şi pe ce s-au cheltuit. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis, marţi, că formaţiunile politice, care primesc subvenţii de la bugetul de stat, au angajat, în perioada ianuarie-martie 2021, cheltuieli în proporţie de 41% din totalul sumelor încasate.

în perioada ianuarie-martie 2021 au fost vărsate în conturile formaţiunilor politice sume în valoare de 50.972.370,00 lei, reprezentând subvenţii de la bugetul de stat, respectiv 19.843.634,81 lei atât în luna ianuarie, cât şi în luna februarie şi 11.285.100,38 lei în luna martie. Conform AEP, în structura cheltuielilor angajate din subvenţia de la bugetul de stat destinaţia cu ponderea cea mai mare a fost reprezentată de cheltuieli pentru presă şi propagandă, după cum urmează: Partidul Social Democrat - 60,49%, Partidul Naţional Liberal - 66,05% şi Partidul Mişcarea Populară - 40,26%, scrie agrointel.ro

Banii primiţi de partidele politice în primele luni din 2021. Cum au fost împărţiţi şi pe ce s-au cheltuit. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis, marţi, că formaţiunile politice, care primesc subvenţii de la bugetul de stat, au angajat, în perioada ianuarie-martie 2021, cheltuieli în proporţie de 41% din totalul sumelor încasate.

în perioada ianuarie-martie 2021 au fost vărsate în conturile formaţiunilor politice sume în valoare de 50.972.370,00 lei, reprezentând subvenţii de la bugetul de stat, respectiv 19.843.634,81 lei atât în luna ianuarie, cât şi în luna februarie şi 11.285.100,38 lei în luna martie. Conform AEP, în structura cheltuielilor angajate din subvenţia de la bugetul de stat destinaţia cu ponderea cea mai mare a fost reprezentată de cheltuieli pentru presă şi propagandă, după cum urmează: Partidul Social Democrat - 60,49%, Partidul Naţional Liberal - 66,05% şi Partidul Mişcarea Populară - 40,26%, potrivit adevarul.ro





Criptomonedele, pericol sau mină de aur pentru tinerii investitori? Peste jumătate dintre românii utilizatori de internet, care au tranzacţionat criptomonede în ultimele trei luni, au vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, arată rezultatele unui studiu publicat marți. Majoritatea celor care aleg să investească în acest sector vizează câștiguri rapide pentru care sunt dispuși să își asume riscuri financiare. Datele studiului vin în chiar ziua în care, în contextul volatilității pieței criptomonedelor, un avertisment ferm a venit din partea guvernatorul Băncii Angliei. Andrew Bailey a calificat criptomonedele şi activele similare ca un pericol pentru populaţie. Cât de riscant este să investești în criptomonede în condițiile incerte de pe piață?

Criptomonedele, pericol sau mină de aur pentru tinerii investitori? Peste jumătate dintre românii utilizatori de internet, care au tranzacţionat criptomonede în ultimele trei luni, au vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, arată rezultatele unui studiu publicat marți. Majoritatea celor care aleg să investească în acest sector vizează câștiguri rapide pentru care sunt dispuși să își asume riscuri financiare. Datele studiului vin în chiar ziua în care, în contextul volatilității pieței criptomonedelor, un avertisment ferm a venit din partea guvernatorul Băncii Angliei. Andrew Bailey a calificat criptomonedele şi activele similare ca un pericol pentru populaţie. Cât de riscant este să investești în criptomonede în condițiile incerte de pe piață?

Studiul arată că 57% dintre românii utilizatori de internet, care au tranzacţionat criptomonede în ultimele trei luni, au vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani. Doar 16% dintre respondenţii care afirmă că au tranzacţionat criptomonede în perioada analizată au peste 45 de ani, scrie RFI.ro









Revoluţie în sistemul de pensii: Legea iniţiată de PSD va fi retrasă. Se schimbă modul de calcul. Precizările Ministerului Muncii. Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă prevede, pe lângă investiţii, şi o serie de reforme structurale, printre care şi cea a întregului sistem de pensii - inclusiv retragerea legii pensiilor iniţiată de PSD. Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), care urmează să fie discutat şi eventual aprobat de Comisia Europeană conţine câteva aspecte mai puţin cunoscute românilor. Un draft privind reformele luate în calcul de Executiv, apărut în spaţiul public la mai puţin de două săptămâni de când premierul Florin Cîţu anunţa care sunt angajamentele asumate de România în faţa oficialilor de la Bruxelles, prevede (dincolo de investiţiile planificate de România) şi o serie de modificări extrem de importante pentru români, respectiv reformarea sistemului de pensii, scrie adevarul.ro

Fără precedent în România: ANAF a invalidat bugetul local al Focșaniului. Invalidarea vine după ce în ședința în care a fost adoptat proiectul de buget pentru acest an, majoritatea din Consiliul Local a votat mai multe amendamente.





Cristian Piedone a anunțat că astfel de ședință în aer liber vor avea loc zilnic, dimineața și seara.„Pentru a putea rezolva problemele sectorului trebuie să-mi obișnuiesc subordonații cu un alt mod de lucru față de cel cu care erau obișnuiți. Începând de astăzi voi merge zilnic pe teren alături de directorii din cadrul Primăriei.Seara îi voi anunța care este locația în care trebuie să se prezinte a doua zi la ora 05:00 fix. Vom merge pe străzile din sector până la ora 09:00, iar apoi, după program, începând cu ora 17:00 vom face din nou acest lucru, până la ora 21:00”, a anunțat Cristian Popescu Piedone, potrivit Newsweek. Invalidarea vine după ce în ședința în care a fost adoptat proiectul de buget pentru acest an, majoritatea din Consiliul Local a votat mai multe amendamente. S-au tăiat cheltuieli de funcționare de la primărie și de la instituțiile din subordinea, redirecționate în cea mai mare parte spre fondul de rezervă, ceea ce a făcut ca mai multe capitole bugetare să ajungă pe minus, lucru neacceptat de ANAF. Primarul Cristi Misăilă spune că din 2 iunie, primăria, dar și instituțiile din subordinea, printre care Teatrul și Ateneul, vor avea lacătul pe ușă. Mai mult, vor fi rezilitate toate contractele de servicii:”Vom notifica toți operatorii cu care noi avem încheiate contracte și aici mă refer în principal la cei ce asigură mentenața programelor informatice, mentenanța și furnizarea sistemelor de tipărire a tuturor documentelor din Primărie, serviciile de pază, serviciile de curățenie, serviciile de comunicații, serviciile de furnizare a energiei electrice. Nu mai avem posibilitatea să ne onorăm plățile”, potrivit Europa FM Ministerul Muncii: În 2020, s-au înregistrat pentru un loc de muncă sau şomaj 1.889 de persoane care s-au întors din străinătate. Subiectul românilor pe care pan­de­mia i-a adus acasă din străină­tate anul trecut a fost pe buzele po­li­ticienilor români multă vre­me. De la începutul acestui an, au apărut două cifre: 1,3 milioane de români întorşi acasă în 2020, adus în discuţie de premierul Florin Cîţu, şi circa 1 mi­lion, număr apro­xi­mat de ministrul muncii, Raluca Turcan.Cu toate acestea, Mi­nis­terul Muncii transmite, într-un răspuns oficial adre­sat Ziarului Financiar, că doar 1.889 de persoa­ne care s-au întors din străi­nătate s-au înre­gistrat pentru un loc de mun­că sau şomaj în anul 2020.„ANOFM are evidenţa cetăţenilor ro­mâni care se întorc în ţară şi se înre­gistrează ca persoane în căutarea unui loc de mun­că/şomeri, numărul acestora fiind foarte mic. Astfel, în anul 2020 s-au în­registrat 1.889 de persoane care s-au întors din străinătate, din care 1.859 au lucrat cu forme legale“, a trans­mis Ministerul Muncii colegilor de la Ziarul Financiar . Salariații au un număr anual de zile de concediu de odihnă pe care le pot cere angajatorului, care nu se pierd așa ușor. Astfel, în cazul în care un salariat nu a apucat să-și ia toate zilele libere la care a avut dreptul în 2019, până la finalul anului, cele rămase se reportează până în iunie 2021. Mai precis, angajatorul trebuie să acorde zilele de concediu de odihnă rămase din 2019 într-o perioadă de 18 luni. Această perioadă se calculează începând cu prima zi a anului 2020. „Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual”, este prevăzut în Codul muncii. Prin urmare, salariații care au rămas cu zile de concediu neluate până la 31 decembrie 2019 pot să se bucure de ele până la 30 iunie 2021, potrivit avocatnet.ro Au apărut CRONICILE 90 – titlurile și autorii.A apărut nr. 90 al revistei (exclusiv print) CRONICILE Curs de Guvernare. Din cele 192 de pagini, 18 sunt alocate unei serii de analize care se focusează pe marea problemă a momentului: revenirea economiei – sănătatea acestei economii, sănătatea acestei reveniri: Economia își revine într-un ”V” perfect, la valoarea din 2019, dar la o cu totul altă calitate: industria încă se zbate să se mențină la nivelul anului 2018, calitatea investițiilor străine e medium spre low, mâncăm ca niciodată de mult din import, pe o datorie ca niciodată de mare. O listă a titlurilor, interviurilor și autorilor numărului 90 al Ceonicilor, pe cursdeguvernare.ro Se vor redresa afacerile proprietarilor în acest an sau telemunca va ţine angajaţii departe de birouri în continuare? Pandemia şi-a pus din plin amprenta asupra afacerilor din domeniul imobiliar, cei care oferă spaţii de închiriat suferind pierderi destul de importante, cel puţin dacă ne referim la marile oraşe. Chiria ȋn clădirile de birouri din București a scăzut, ȋn ultimul an, cu 12-17%, ȋn funcție de zonă, arată o analiză Investpoint. Piața spațiilor de birouri a fost una dintre cele mai afectate de criza Covid-19, ȋntrucât multe companii și-au mutat, parțial sau total, activitatea ȋn online, iar angajații au trecut ȋn telemuncă. Astfel, chiriașii au renunțat la birouri sau au redus suprafața spațiilor. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în anul curent când se estimează că vor fi livrați aproximativ 250.000 mp de birouri. Pentru perioada anilor 2022-2023 sunt anunțati alți 450.000 mp pentru a fi livrați.,,Majoritatea clădirilor de birouri aveau, ȋn 2019, grade de neocupare de sub 5% în zona centrală, în Aviatorilor și în Floreasca, și 10-15% în Pipera și Piața Presei/Expoziției (unde este polul de dezvoltări noi de birouri). La nivelul mai 2021, aceste grade de neocupare trebuie adunate cu 15% pentru a releva valoarea lor reală. Astfel, zonele centrale și Aviatorilor/Floreasca ajung la 15-20% grad de neocupare, iar Pipera și Expoziției au clădiri de birouri cu neocupare de 25-30%, în acest moment, potrivit FinEco24News PressOne publică în premieră o descriere detaliată, în zece acte, a culiselor operațiunii prin care cei doi au gândit, plănuit și pus în executare încercarea de a o reduce la tăcere pe colega noastră, Emilia Șercan. ACTUL I. AMENINȚAREA. E seara zilei de luni, 15 aprilie 2019. Un tânăr ofițer de poliție își lasă telefonul – cu intenție, conform instrucțiunilor – în casa viitoarei lui soții din Dudu, un sat dintr-o comună limitrofă Bucureștiului. Se urcă în mașină și pornește spre est. Sunt 20-30 de minute de condus până la locul faptei. Are totuși la el un telefon – un iPhone 5S Silver – pe care l-a cumpărat cu patru zile înainte din banii lui, tot conform instrucțiunilor, de pe OLX. Are și o cartelă prepay pe care a luat-o – conform acelorași instrucțiuni – de la un magazin din Militari; ce n-a observat e că magazinul avea cameră de luat vederi, potrivit pressone.ro Că sistemul public de pensii este cea mai de succes schemă Ponzi din istorie, adică o mega păcăleală livrată de socialiști, se știe. Că în prezent nu îmi dau seama cum mi-ar putea plăti statul pensia viitoare, am mai spus. Există două tipuri de abordări într-o asemenea problemă. Una e pur contabilă: „Hai să vedem de unde tăiem sau ce taxe să creștem ca să acoperim gaura!”Nu îți trebuie studii prea înalte ca să abordezi în așa fel chestiunea. Este o viziune pe termen scurt care, din păcate s-a strecurat în PNRR. A doua este economică: „Hai să vedem cum putem schimba sistemul astfel încât să funcționeze sustenabil!”.Abordarea economică presupune să te uiți la costurile de oportunitate ale soluțiilor, să vezi consecințele pe termen lung, să ai o viziune constructivă. Îți trebuie o bună educație ca să gândești așa, scrie Bogdan Glăvan pe project-e.ro Criticile primite de Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului din partea Patriarhiei sunt doar ultimele semne ale bătăliei care are loc în interiorul BOR. Consecințele acestor mustrări ar putea avea efecte imediate, fiindcă Universitatea Ovidius din Constanța discută astăzi acuzațiile de plagiat acoperite de Teodosie în cazul doctoranzilor săi. Totul a început de la scrisoarea prin care Patriarhia respingea cererea arhiepiscopului din Constanța de ridicare a Arhiepiscopiei Tomisului la rangul de mitropolie și care se încheia cu reproșuri clare împotriva lui Teodosie, care a devenit în ultimul an o vedetă mediatică. Cei care cunosc intimitatea discuțiilor dintre liderii BOR susțin că între Patriarhul Daniel și Arhiepiscopul Tomisului ar exista dezacorduri mai vechi și că la întrunirea Sinodului din februarie, Patriarhul i-ar fi explicat lui Teodosie că BOR nu este în opoziție cu statul. Nu e nimic nou, în această explicație, care exprimă un concept vechi definit de bizantini prin termenul grec „simfonia”, care înseamnă „acord”. Este vorba despre complementaritatea care ar trebui să existe între stat și biserică și despre respectul mutual dintre cele două. În plus, în societățile democratice toți cetățenii sunt egali în fața legii, inclusiv reprezentanții clerului, potrivit Deutsche Welle