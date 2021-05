Primele obligațiuni verzi pe Bursa românească. Romulus Mircea (Raiffeisen Bank): Când dăm un credit nu ne uităm la cât am emis un anumit instrument de datorie

„Este un buffer care vine să consolideze capacitatea de solvabilitate și soliditate a sistemului bancar. Practic, când dăm un credit nu ne uităm la cât am emis un anumit instrument de datorie, că e 3% sau mai puțin, ci ne uităm la costul mediu ponderat pe toată baza de pasive”, a explicat el.







La ce tipuri de proiecte verzi ar urma să se uite banca

• Știm că sunt un volum semnificativ de fonduri disponibile care o să vină de la Uniunea Europeană. O parte o să meargă în zona asta green. Pe de altă parte, aceste fonduri vor trebui complementate și cu o componentă de finanțare din zona privată. Noi, ca bancă, vrem să ne poziționăm în acest rol de finanțator care să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei românești.







Vor fi dobânzi mai mici la creditele acordate firmelor care au proiecte verzi ce doresc a fi finanțate?

„Această emisiune de obligațiuni verde ne așteptăm să fie inclusă în baza de fonduri proprii și datorie eligibile ale băncii. Practic acea rezervă de datorii pe care legislația europeană ne obligă să o creăm pentru a fi în poziția de a putea recapitaliza o instituție de credit în cazul în care era ajunge în punctul de non-viabilitate. Dobânda la care am emis reflectă această caracteristică a instrumentului de datorie”, a declarat Romulus Mircea, director Managementul Bilanțului și al Portofoliului la Raiffeisen Bank.Potrivit acestuia, e un instrument de datorie care e poziționat ca rang în insolvență între capital și depozite.„Vorbim de investiții în energie, energie regenerabilă, creșterea eficienței energetice petnru că deși avem unul dintre cele mai mici niveluri de poluare, la partea de intensitate a emisiilor suntem la coada clasamentului. Vorbim de renovarea și dezvoltarea fondului de clădiri, transport ecologic și de agricultură sustenabilă”, a spus Romulus Mircea.Din declarațiile lui Romulus Mircea și ale lui Steven van Groningen, presedinte si CEO la Raiffeisen Bank, înțelegem că nu.„Dobânda depinde de mai multe aspecte, de credit risk, de tipul proiectului. Luăm în considerare toate aceste aspecte atunci când o să dăm un astfel de credit. Evident, încorporăm în analiză și aspecte legate de sustenabilitate”, a spus Romulus Mircea.La rândul său, Steven van Groningen a precizat că „pentru un client avantajul nu poate să fie și o dobândă mai mică”.„Pentru asta există alte instrumente de la instituții financiare internaționale care ne ajută pentru energy efficicency și așa mai departe. Sunt și alte elemente. O discuție banală e și când vorbim despre un credit ipotecar pentru persoanele fizice. E mai ieftin să construiești o casă care nu este eficientă. Dacă faci o analiză mai bună, atunci îți dai seama, chiar dacă ai o investiție mai mare, dacă ai costurile de întreținere în fiecare lună mai mici, atunci e mai bine să faci o anumită investiție. Și asta trebuie să iei în considerare când e vorba de finanțare. Nu e doar dobânda sau un avantaj de dobânda pe care o dăm mai departe. La noi este un mix și credit risk rămâne cel mai mare cost pentru bancă”, a mai spus Steven van Groningen.Aceasta a fost prima emisiune de obligatiuni verzi derulata de Raiffeisen Bank ( RBRO26 ) pe piata locala. A fost adresata investitorilor institutionali si a atras 400,5 milioane lei. Conform BVB, obligatiunile au o maturitate de 5 ani , un cupon fix de 3,086%, aproximativ 0,5 p.p. peste randamentul titlurilor de stat in lei de referinta cu aceeasi maturitate. Cu o cerere de aproape 650 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisa de aproape 1,6 ori.Raiffeisen Bank este la a patra emisiune de obligatiuni listata la Bursa de Valori Bucuresti. Alaturi de obligatiunile care au intrat astazi la tranzactionare, listate de asemenea si la Bursa de Valori din Luxemburg, investitorii au posibilitatea de a investi si in obligatiunile Raiffeisen Bank listate in 14 mai 2020, simbolul bursier RBRO29, emisiune cu o valoare de 480 milioane lei si maturitate de 9 ani. Primele doua emisiuni de obligatiuni Raiffeisen Bank, din 2013 si 2014, au ajuns la scadenta.