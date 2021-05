Sfaturile FMI date autorităților ți se pot adresa și ție de fapt. Iată de ce

*FMI recomandă autorităților, în comunicatul de la final de misiune, ca veniturile suplimentare rezultate din redresarea economică ce a ajutat perspectiva fiscală ar trebui economisite.Atunci când ne merge bine, din punct de vedere al locului de muncă și salariilor, ar trebui să economisim. Banii astfel strânși ne pot ajuta în perioadele mai nefericite, un accident, pierderea locului de muncă etc. Situațiile pot fi diverse.A avea un airbag financiar e un lucru foarte bun pentru oricine.Dacă ai datorii, la bănci sau prieteni, ar fi bine să începi să le plătești economisind bani. Nu te mai îndatora.*FMI: Îmbunătățirea și accelerarea proceselor de administrare a investițiilor publice vor fi esențiale pentru creșterea cantității și a calității infrastructurii publice, inclusiv a infrastructurii de transport, aprovizionare cu apă și acces la servicii digitale.(În cazul statului, investițiile în infrastructură ar ajuta la venituri mai mari în viitor, având în vedere că mai multe companii vor dori să vină să investească. Anumite zone, care acum sunt izolate investițional, vor fi accesibile pentru acestea. În final se va ajunge la bunăstare și mai mulți angajați în zonele nedezvoltate în acest moment)Pentru persoanele fizice, luând ideea, ne putem gândi la: investiții în „infrastructura proprie”, adică în creier.Investiția în creier poate însemna studiu și cursuri. Eventual dobândirea unor abilități noi ce-ți poate asigura un trai mai bun și o muncă pe care ți-o dorești și care te pasionează.Oportunitățile sunt multe și trebuie să decizi ce dorești să faci, având în vedere că pe piața muncii a reapărut criza forței de muncă și companiile au nevoie de angajați pregătiți. Te poți specializa în alt domeniu, dacă nu-ți place munca actuală.*FMI recomandă: Lărgirea bazei de impozitare și eliminarea portițelor legislative ar contribui la realizarea unei distribuiri mai echitabile a poverii fiscale.(Se referă, de fapt (nu o spune direct), la eliminarea facilităților din economie, atât pe zona impozitării persoanelor fizice (IT, construcții, cercetare), cât și a companiilor (avem un prag foarte înalt pentru micro și probabil o scădere ar fi o idee avută în vedere). Cu alte cuvinte, mai multe venituri la buget).Păstrând parțial ideea și construind pe lângă, poți mări veniturile personale (pe lângă salariu) investind în diferite instrumente care aduc bani, în timp ce limitezi cheltuielile pe produse care nu-ți folosesc, gen un televizor nou, deși cel actual are doar câțiva ani (e o gamă întreagă de produse în care firmele au băgat multă publicitate pentru a ne atrage atenția și a le cumpăra – trebuie ignorate).Investiții în diverse instrumente care aduc venituri: aici ne gândim la acțiuni, obligațiuni direct pe bursă, ETF-uri, fonduri de investiții (diverse clase). Pentru toate acestea este bine să studiezi puțin înainte de a face pasul. Dar banii investiți în diferite instrumente financiare pot aduce venituri bune, cu un risc asociat, bineînțeles. De aceea, înainte de a face pasul este bine să înveți puțin despre ele.Trebuie să ai un mix de investiții: nu toate ouăle în același coș.